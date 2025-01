A lista de reprodução: Semana 13 Fantasy Basketball Waiver Wire Pickups e dicas de início/sit

Bem-vindo à The Playlist: minha coluna semanal que permite saber quem e o que jogar (quando se trata de definir sua escalação ou música em minha rotação) para a próxima semana no basquete fantasia.

A cada semana, você verá uma compilação das escolhas que precisa fazer e uma rápida olhada na programação e nas notas da escalação (quem está dentro e fora das rotações).

Pressione play e transmita as últimas informações do basquete fantasia.

Quem os treinadores de basquete fantasia devem adicionar e incorporar em suas escalações esta semana?

🏀 Resumo da semana 12

A temporada boba está em andamento, com Walker Kessler (23) perdendo dois jogos na semana passada devido ao “descanso”

Brandon Miller (pulso) está afastado por tempo indeterminado

Surpresa —Trey Murphy III quebrou o top 10 em ligas de 9 gatos depois de uma média de 26/12/3 com 4 triplos e 2 ações esta semana

🥇Melhores jogadores da semana 12 (até sábado)

🎧 Quem está no meu rodízio: Isenção de escolhas com menos de 50% do plantel

Acessórios essenciais

Nick Richards – C, Phoenix Suns (40%)

A troca de Richards para Phoenix foi a primeira troca no meio da temporada a impactar o basquete fantasia, e ele é oficialmente uma adição obrigatória em todas as ligas. Em seu primeiro jogo com o Suns, ele fez um duplo-duplo saindo do banco, marcando 21 pontos (7-8 field goals, 7-9 lances livres) e 11 rebotes em 30 minutos. Ele será o pivô titular em pouco tempo e com Jusuf Nurkić fora do rodízio, Richards será um trunfo importante para os dirigentes do Fantasy que precisam de porcentagens de chutes, rebotes e bloqueios no resto do caminho.

Tari Eason – SF/PF, Houston Rockets (41%)

O torcedor de um minuto está de volta à cozinha após uma ausência de 13 jogos. Em dois jogos desde que voltou à ação, Eason tem média de 17 pontos, 6 rebotes, 2 assistências e 2 roubadas de bola por jogo em 23,5 minutos. Jabari Smith ficará afastado por um tempo, então desempenhará um papel essencial na quadra de ataque do Houston enquanto estiver saudável. FWIW, ele está com média de 1,23 pontos de fantasia por minuto este ano, o mesmo que Trae Young.

Scoot Henderson – PG, Portland Trail Blazers (43%)

A programação parece dinheiro na Semana 13, e Henderson terminou com valor na segunda rodada na semana passada. Ele esteve em tensão durante todo o mês, com média de 15 pontos, 5 assistências, 3 rebotes, 2 triplos e 1,5 ações por jogo com divisões de arremessos de 49/45/82. Scoot finalmente parece confiante e continuará a crescer em fantasia quanto mais Portland perder jogos.

Cason Wallace – PG/SG, Oklahoma City Thunder (25%)

Wallace subiu 12% em relação à semana passada, mas não está inscrito em ligas suficientes. Ele foi um dos 45 melhores jogadores nas últimas duas semanas e 65º no último mês em 9-cat. O Thunder o iniciou de forma constante desde a virada do ano e será um grande trunfo para roubos de bola, mas ele tem se espalhado o suficiente por todas as categorias para ser incluído em ligas de 10 a 12 times.

Melhores transmissões

Cole Anthony – PG, Orlando Magic (31%)

Anthony está inscrito em 90% das minhas ligas, então, surpreendentemente, ele se inscreveu em menos de 35% das ligas do Yahoo em geral. Quanto mais tempo Jalen Suggs e Franz Wagner ficarem afastados, ele será a segunda opção ofensiva do Magic. A transmissão continua com o Magic enfrentando os Raptors, Blazers e Pistons nesta semana.

Toumani Camara – SF/PF, Portland Trail Blazers (28%)

Camara esteve entre os 100 melhores jogadores em ligas de 9 categorias no mês passado, com Jerami Grant e Deni Avdija lesionados. Suas contribuições, especialmente em ações, seriam um bom transmissor, já que os Blazers têm a melhor programação esta semana (mais sobre isso depois).

Spencer Dinwiddie – PG/SG, Dallas Mavericks (23%)

O reserva veterano provavelmente ainda terá algumas semanas antes do retorno de Luka Dončić, então aproveite isso se puder. Dinwiddie está na 8ª rodada nas últimas duas semanas em pontos e ligas de 9 gatos, apesar do retorno de Kyrie Irving. Os Mavs jogam três partidas em quatro noites no início da semana, tornando Dinwiddie uma das melhores opções de streaming disponíveis. Se ele não estiver disponível, escolha Naji Marshall ou Quentin Grimes.

Nikola Jović – PF/C, Miami Heat (34%)

Jović foi o primeiro jogador do Miami a sair do banco na noite de sexta-feira e jogou 31 minutos, apesar do retorno de Jimmy Butler. Ele tem produzido, fornecendo valor para a 9ª rodada em ligas de 9 gatos nas últimas duas semanas. Com a saga de Butler longe de terminar, os treinadores de fantasia devem ser pacientes e segurar Jović porque ele e Jaime Jaquez Jr. provavelmente se beneficiarão com qualquer mudança de Butler.

Guerschon Yabusele – PF/C, Philadelphia 76ers (18%)

Os Sixers estão caindo rapidamente e as últimas notícias de que Joel Embiid será reavaliado em 7 a 10 dias por causa de um inchaço no joelho esquerdo (depois de perder vários jogos devido a uma lesão no pé) são preocupantes para os treinadores de fantasia. Com isso, Yabusele se torna um valioso agente livre. Embora Yabusele tenha uma média de 10/6/2 em 28 minutos sem Embiid em quadra nesta temporada, nos últimos seis jogos ele aumentou esses números para 13/7/3 em 35 minutos por jogo. Adicione-o, pois não sabemos quando o Embiid irá jogar novamente.

Luke Kennard – SG, Memphis Grizzles (6%)

Taylor Jenkins deu a Kennard a vaga de titular na sexta-feira, com Ja Morant (pé) de fora. Ele respondeu marcando 17 pontos (6-9 FG, 2-4 3PT, 3-3 FT), pegando 3 rebotes e marcando 4 centavos em 26 minutos. Ele alcançou pontos de dois dígitos com pelo menos duas cestas de 3 pontos em cinco de seus últimos seis jogos, então oferece algum apelo de streaming em uma semana de quatro jogos.

🗓️ Cronograma semanal de jogos

Veja como a semana é dividida em termos de total de jogos da NBA disputados por dia. Use isto para identificar quando as opções de streaming serão mais favoráveis:

Dia Jogos disputados Segunda-feira 8 Terça-feira 5 Quarta-feira 9 Quinta-feira 9 Sexta-feira 3 Sábado 14 Domingo 1 Segunda-feira (S13) 12

Dias de transmissão principal: terça, sexta e domingo

Defina suas escalações na segunda-feira, pois os jogos começam às 12h ET no MLK Day. Fora do sábado, você poderá transmitir por pelo menos três dias esta semana, com as melhores oportunidades na terça, sexta e domingo. Lembre-se de que incluir mais jogos para lousas mais leves faz melhor uso de seus movimentos de isenção.

🎯 Equipes a serem segmentadas:

10 equipes jogam quatro jogos: Cavaliers, Celtics, Clippers, Grizzlies, Hawks, Hornets, Mavericks, Pelicans, Trail Blazers e Warriors. Se você sentir falta dos jogadores mencionados acima, transmita jogadores como Robert Williams, Quentin Grimes, Naji Marshall, Scotty Pippen Jr., Derrick Jones Jr., Amir Coffey, Buddy Hield, Gary Payton II e Al Horford.

Equipes que jogarão os três dias. : Blazers de trilha

Times que jogarão dois desses dias. : 76ers

Equipes com três Jogos em quatro noites (segunda a quinta): Celtics, Clippers, Hawks, Mavericks e Warriors.

Times com três jogos em quatro noites (quinta a domingo): Jaquetas de trilha

❌ Equipamentos a evitar: Os Pacers e os Spurs têm apenas dois jogos esta semana, ambos um contra o outro em Paris. Fora de suas opções de elite, elimine seus jogadores de nível inferior e entre no grupo de isenção porque nenhum dos times joga antes de quinta-feira, e seu segundo confronto está na lista apertada de 14 jogos de sábado.

Conjuntos consecutivos:

Segunda a terça: Knicks

Terça a quarta: Redes

Quarta a quinta: Bucks, Celtics, Clippers, Kings, Mavericks, Thunder e Warriors

Quinta a sexta: Trail Blazers

Sexta a sábado: 76ers, Cavaliers, Grizzlies, Hornets e Pelicans

🚑 Notícias sobre lesões

O Dallas Mavericks está “esperançoso” de que Luka Dončić possa retornar antes do intervalo do All-Star.

Sixers C Joel Embiid (joelho) será reavaliado em 7 a 10 dias

O Warriors F/C Draymond Green deixou a partida de sábado com uma lesão na panturrilha e será submetido a uma ressonância magnética no domingo.

Magic F Franz Wagner (oblíquo) foi atualizado para “retornar ao recondicionamento de competição”. Salvo qualquer contratempo, deverá retornar nos próximos 14 dias.

Thunder F/C Chet Holmgren (pélvis) será reavaliado em 3-5 semanas

Últimos relatórios de lesões para todas as equipes da NBA

Relatório de lesões da NBA – 20 de janeiro

🔄 Lista de observação rotativa: top 3 semanais

Falcões: Onyeka Okongwu está em alta agora, com média de 18/16/3, com quase dois bloqueios por jogo nos últimos três jogos. Clint Capela jogou 9 minutos a menos que Okongwu nesse período. Esta é uma situação divertida para vender na alta ou manter na esperança de que Capela seja negociado (ele nunca o faz).

Feiticeiros: Os novatos Kyshawn George e Bub Carrington têm jogado tranquilamente, e eu recomendaria monitorar esses dois jogadores à medida que a temporada boba se aproxima. Os Wizards provavelmente terão que vender alguns ativos veteranos, abrindo minutos consistentes no resto do caminho.

Pistões: De acordo com Jake Fischer, espera-se que os Pistons comprem “jogadores complementares” no prazo final da negociação. Adicionar outro manipulador de bola seria útil com a saída de Jaden Ivey, mas qualquer movimento poderia abalar veteranos que estão jogando bem (e têm sido opções aceitáveis), como Tim Hardaway Jr.