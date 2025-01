A lista de reprodução: Semana 14 Fantasy Basketball Remage Rage Wire Wire e dicas para iniciar/sentar

Bem-vindo à Playlist: minha coluna semanal que informa quem e o que tocar, quando se trata de música ou outras coisas da minha rotação, para a próxima semana no basquete fantasia.

Toda semana, você Veja uma compilação das coletas que você precisa fazer e uma rápida olhada na programação e nas notas da escalação (quem está dentro e fora das rotações).

Pressione play e arraste as últimas informações do basquete fantasia e alguns hinos da Filadélfia para comemorar sua segunda aparição no Super Bowl em três anos (desculpe, Não sinto muito – vão, pássaros).

🏀 Encerramento da semana 13

A série de cinco jogos consecutivos de Nikola Jokić terminou no sábado à noite.

Shai Gilgous-Alexander perdeu 54 pontos em Utah na quarta-feira.

Jimmy Butler perdeu um voo e foi suspenso por dois jogos. Ele deve retornar na segunda-feira contra o Magic.

Victor Wembanyama tem um bloqueio e um 3 em 33 jogos consecutivos, a sequência mais longa da história da NBA.

Daniel Gafford teve o segundo maior número de pontos de fantasia na semana 13.

Quentin Grimes pegou um corpo. Enterrada do ano 🤔 👀

🥇 Jogadores da semana 13

🎧 Quem Na minha rotação: retiradas de isenção

Adições obrigatórias menos de 50% listadas

Payton Pritchard – PG/SG, Boston Celtics (49%)

Christian Braun – SG/SF, Denver Nuggets (48%)

Goga Bitadze – C, Orlando Magic (48%)

Kel’el Ware – PF/C, Miami Heat (45%)

Tari Eason – SF/PF, Houston Rockets (45%)

Ausar Thompson – SF/PF, Detroit Pistons (46%)

Jaden McDaniels – SF/PF, Minnesota Timberwolves (43%)

Nick Richards – C, Phoenix Suns (43%)

Principais fluxos:

Vit Krejčí – SF/SF – Atlanta Hawks (15%)

Os Hawks não poderão contar com Trae Young (músculo posterior da coxa) e Jalen Johnson (ombro) na segunda-feira e terão vários jogadores listados como questionáveis. Krejčí terminou a semana em 13º, 58º em 9 formatos de gatos e é discretamente uma das 70 primeiras escolhas no mês passado. Ele vem de 20 pontos na carreira com 7 assistências, 6 3s e 5 ações, então lembre-se dele para começar a semana ainda vendo um salto considerável em minutos e oportunidades. Os Hawks têm um bom calendário, disputando duas partidas em lousas mais leves e começando a semana com uma segunda-feira consecutiva.

Jalen Wilson – SF/PF, Brooklyn Nets (3%)

A agenda dos Nets não é boa porque eles jogam em tabuleiros maiores esta semana, mas há um caminho para a viabilidade do fantasia. O tanque dos Nets está a todo vapor e Wilson desponta como um jogador que pode ter futuro no time. Em seus últimos dois jogos sem Cam Johnson e outros na quadra de ataque, ele marcou 13,5 pontos, 6,5 rebotes, 5,5 assistências, 1,5 3s e 1,5 roubadas de bola em 34,8 minutos. Ele é um jogador que eu monitoraria à medida que o prazo de negociação se aproxima, sendo Johnson um dos alas 3&D mais cobiçados disponíveis.

– SG/SF, Milwaukee Bucks (8%)

Escolha Trent Jr. para começar a semana porque o Bucks tem um favorito contra os Blazers e o Jazz às segundas e terças-feiras. Trent Jr. está arremessando 54% de campo e de 3 em janeiro e tem média de 14 ppg com 5 3s em suas últimas cinco disputas. O Bucks joga quatro partidas, sendo duas em lousas mais leves, então Trent Jr. é uma opção aceitável na semana 14 devido aos confrontos e seus chutes acirrados.

Toumani Camara – SF/PF – Portland Trail Blazers (28%)

A porcentagem de escalação de Camara é a mesma da semana passada, mas os Blazers jogam terça e quinta-feira, o que significa que uma transação pode ter vários inícios. Camara vem de um de seus melhores jogos da temporada, marcando 24 pontos (8-11 FG, 3-4 pés) com 9 rebotes, 4 assistências e 5 3s em 35 minutos. Ele está entre os 90 melhores jogadores no último mês, então continuará na minha lista de streaming, apesar dos jogos contra Bucks, Magic e Suns.

Guerschon Yabusele – PF/C, Philadelphia 76ers (22%)

Estou comandando o yabusele porque Joel Embiid ainda não está pronto para voltar. Ele tem sido uma potência consistente e um brigão muito necessário para a Filadélfia. Ele enfrenta um desafio de centros esta semana, começando com Anthony Davis na terça-feira, depois Domantas Sabonis, Nikola Jokić e Kristaps Porziņģis. Embora desafiadores, dois desses jogos, que são mais leves, acontecem às terças e domingos. Ele assistiu 33 minutos por noite em seus últimos 10 e pode contar estatísticas em quase todas as categorias com Embiid fora do chão.

Max Christie – SG/SF, Los Angeles Lakers (9%)

Em um jogo de tempo puro, Christie enfrenta o Hornets e o Sixers consecutivamente na segunda/terça-feira, além dos Wizards na quinta e dos Knicks no sábado. Ele é outro jogador que joga pelo menos duas partidas em uma lousa mais leve e, embora a produção tenha sido inconsistente, os minutos são garantidos. Ele está com uma média de 31 minutos por noite em janeiro e postando uma linha transferível de 12/4/2 com 2 3s e 1,3 ações por jogo. A confiança está construindo também.

Isaiah Collier – PG, Utah Jazz (17%)

O novato PG está iniciando Keyonte George. Se isso acontecer, Collier deverá estar pronto em mais ligas. O Jazz está entrando na temporada de vendas e Collier se beneficiará de qualquer mudança potencial. Em suas últimas 10 partidas, Collier teve média de cerca de 10 pontos, 8 assistências, 4 rebotes e 1 cesta de três pontos por jogo. Ele é ideal para ligas de pontos, mas também se adapta a uma construção FG de punting em formatos de 9 gatos.

🗓️ Cronograma semanal de jogos

Veja como a semana é dividida em termos de total de jogos da NBA disputados por dia. Use isto para identificar quando as opções de streaming serão mais favoráveis:

Dia Jogos disputados Segunda-feira 12 Terça-feira 4 Quarta-feira 11 Quinta-feira 5 Sexta-feira 7 Sábado 9 Domingo 5

Dias de transmissão principais: terça, quinta e domingo

Existem algumas listas de dois dígitos na Semana 13, mas ainda há oportunidades de lucrar com a transferência de isenção para produção adicional, especialmente às terças, quintas e domingos. Dependendo da construção do seu elenco, sexta-feira também é uma opção, com apenas sete jogos naquela noite.

Tente salvar pelo menos duas transações para sexta e domingo. Para começar a semana, tentaria focar em times que jogam de segunda a terça a quinta para maximizar suas transações.

🎯 Equipamento para mirar:

18 equipes jogam quatro jogos: 76ers, dólares, touros, cavaleiros, celtas, clippers, falcões, vespas, jazz, lakers, rebeldes, pepitas, pistões, aves de rapina, foguetes, sóis, bosques e magos

Equipes jogando os três dias : Nenhum

Equipes que jogam 2 de 3 dias de transmissão bônus : 76ers, Dollars, Knights, Grizzlies, Falcons, Jazz, Lakers, Rockets e Trail Blazers

Equipes jogando três jogos em quatro noites (de segunda a quinta): Falcons, jazz, lakers e foguetes

Equipes jogando três partidas em quatro noites (quinta a domingo): Nenhum

Caras populares como Robert Williams, Dillon Brooks, Larry Nance Jr., Dalton Knecht, Brice Sensabaugh, Mike Conley, Moussa Diabate, Ayo Dosunmu, Ty Jerome, Eric Gordon e Taurean Prince

❌ Equipamentos a evitar: O Pacers e o Thunder têm apenas dois jogos esta semana, ambos com mais de 9 jogos. Fora de suas opções de elite, corte seus jogadores de nível inferior e vá para o grupo de isenção porque nenhum dos times joga antes de quarta-feira com seu segundo confronto na lista de 9 jogos de sábado.

Conjuntos consecutivos:

Segunda/Terça: Bucks, Hawks, Jazz, Lakers e Rockets

Terça e quarta: 76ers e guerreiros

Quarta/Quinta: Cavaliers, Timberwolves e Wizards

Sexta/Sábado: Hornets, Nuggets, Spurs e Suns

🚑 Notícias sobre lesões

Franz Wagner está de volta!

Jalen Johnson (ombro) não tem horário para sua retornar.

Dereck Lively (pé) ficará ausente por 2 a 3 meses.

Coby White (tornozelo) perdeu quatro jogos consecutivos.

Últimos relatórios de lesões para todas as equipes da NBA

