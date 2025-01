A luta entre fanáticos em estandes força os funcionários a adiar o fim de Saint Louis vs. Jogo de basquete VCU

Uma luta entre vários fãs eclodiu nas estandes da Chaffetz Arena em St. Louis, atrasando a conclusão da vitória de 78-69 de Saint Louis vs. A VCU na terça -feira por vários minutos, enquanto o pessoal da segurança e da polícia tentou restaurar o pedido.

O incidente começou logo atrás do banco de Rams, com 1:10 restantes, depois que o VCU Max Shulga Guard derrubou um triplo para reduzir a vantagem do Billikens para 69-63.

Momentos depois, os apitos começaram a soprar desde que os golpes pareciam ser jogados por fãs nas séries atrás do Banco VC quando o jogo parou. O jogo foi retomado após um atraso de vários minutos e Saint Louis se apegou a uma vitória de 78 a 69 contra o Rams, eliminando-os primeiro no Atlântico 10.

Os Billikens usaram uma corrida de 10-0 na seção para melhorar em 6-2 no A-10 sob o primeiro ano do treinador Josh Schertz. A Guarda de Saint Louis, Gibson Jimerson, marcou 26 pontos, e a grande estrela Robbie Avila Man acrescentou 14 e sete rebotes na vitória.

A Billikens venceu três de seus últimos quatro jogos e agora está empolgada pelo segundo lugar com a VCU na classificação da conferência.

Saint Louis está procurando sua primeira aparição no torneio da NCAA desde a temporada de 2019.