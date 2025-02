A maior flexão na semana do Super Bowl: o dono de Jags, Shad Khan, e seu superyate

Nueva Orleans – Existem grandes logotipos corporativos transmitidos à luz para o lado dos arranha -céus centrais. Os banners colocam ao vento sobre os estágios improvisados ​​e as áreas de festas ao ar livre. A música olha em volta de uma esquina das barras da sala francesa cheias.

Taylor Swift vem. Isso também é Donald Trump.

Esta cidade, famosa por suas festas barulhentas de rua e seus trajes de cores vociferantes, está pronto para o Super Bowl. Até então, no entanto, aparentemente todos, desde os patrocinadores da Fortune 500 até as articulações do Alley Gumbo, está competindo por atenção.

No entanto, no meio de tudo, há uma atração inesperada, embora compreensível, que flutuou na cidade há uma semana, com as cabeças dos moradores e turistas de futebol. Em uma cidade cheia de exposições ostensivas de riqueza, poder e celebridades, com todos e tudo o que pedem para balões nos olhos neste fim de semana, sobrecarrega tudo o mais.

É o kismet, um enorme superyte e seis pizes ancorados ao longo da costa do rio Mississippi. Pertence ao bilionário empresário e ao proprietário de Jacksonville Jaguars, Shahid Khan, e se estende 400 pés, mais longo que o Kansas City e o Filadélfia Field jogará no domingo.

Khan comprou no ano passado por US $ 360 milhões relatados e aparentemente decidiu mostrá -lo ao mundo aqui no Super Bowl.

Certamente está recebendo atenção. Desde a sua chegada ao final de janeiro, bem ao lado do parque Woldenberg, perto do bairro francês, as multidões se reuniram para olhar para ele, posar para selfies e tentar olhar para seus vários quartos. Que tal esse castiçal opulento? A expansão da tabela para reuniões de negócios ou jantares formais?

“Quantas pessoas podem caber lá?” Uma mulher perguntou do rio Riverwalk na manhã de sexta -feira.

“Eu não sei, mas eu podia me sentir confortável”, brincou seu amigo.

De acordo com Jacksonville.com, o navio tem nove cabines de hóspedes e tem uma equipe de 36 anos, além de um capitão.

O kismet é do tamanho de um pequeno hotel. Possui três piscinas separadas, quatro chaminés, dois incêndios ao ar livre, uma academia e um campo de basquete e pickleball, de acordo com Jacksonville.com. Há também um spa com banho turco, uma sauna e uma câmara de crioterapia. Um heliporto fica no topo.

Para entretenimento adicional, possui um cinema ao ar livre, uma pista de dança com uma estação de DJ, quatro bares diferentes e uma sala de observação debaixo d’água.

O barco é construído para ser notado e Khan certamente não o esconde com seu local de acoplamento. A reação é algo misturado: alguns vêem como divertido e impressionante, outros como ridículos e desnecessários. Durante grande parte da semana, ele se sentou ao lado de um barco de guindaste que funciona. Um pequeno acampamento de sem -teto fica a alguns passos de distância.

Foi uma desculpa para fazer piadas que isso é o mais próximo que Khan e os Jaguars chegarão ao Super Bowl. (A equipe nunca jogou o título da NFL e foi apenas 4-13 nesta temporada).

Khan nasceu no Paquistão e chegou aos Estados Unidos aos 16 anos para estudar na Universidade de Illinois. Mais tarde, ele trabalhou como engenheiro antes de comprar a empresa Flex-N-Gate, que, entre outras coisas, fornece carros e caminhões para os principais fabricantes de carros. O patrimônio líquido de 74 anos é estimado em US $ 13,3 bilhões.

Ele compra navios cada vez maiores há anos.

Khan apenas está apenas entre os proprietários da NFL tendo um superyte. Arthur Blank, de Atlanta, tem um pé de 295 pés e Jerry Jones de Dallas tem um longo barco de 357 pés de US $ 250 milhões, entre outros.

No entanto, é o kismet que está pendurado no Super Bowl, afastando -se de todas as atrações usuais, desde os tradicionais Nova Orleans até as instalações temporárias construídas do Super Bowl.

Acontece que não há nada como um barco enorme. Mesmo aqui e agora.