A maior preocupação para as quatro últimas equipes dos playoffs: os Chiefs estão chegando muito perto? Quão saudável é Jalen Hurts dos Eagles?

quatro Times da NFL fique na caça Super Bowl glória, com o Buffalo Bills pronto para visitar o Kansas City Chiefs no Campeonato AFC, e o Philadelphia Eagles pronto para receber seu rival Washington Commanders em uma luta da NFC East pela coroa da conferência. Todos os quatro provaram ser talentosos o suficiente para fazer uma carreira legítima no Lombardi, mas isso não significa que não tenham obstáculos adicionais a superar.

Aqui estão algumas das questões mais urgentes que cada uma das equipes restantes ainda enfrenta:

contas de búfalo

Eles conseguirão superar a aura de Arrowhead?

Não é que Josh Allen seja incapaz de superar os Chiefs; Ele está 4-1 contra Patrick Mahomes na temporada regular, justificando o perene boato de MVP. A fase da pós-temporada tem sido diferente com Mahomes invicto em três partidas de playoff contra o Allen’s Bills e quase perfeito como passador no processo. Buffalo provavelmente tem um teto ofensivo mais alto graças à magia de grande jogo de Allen, mas os Chiefs são uma força inevitável em seu território, indo 13-2 nos playoffs em casa desde que Mahomes assumiu em 2018. Allen, enquanto isso, ainda está procurando por sua primeira vitória nos playoffs fora de casa, entrando com uma marca de 0-3 na carreira.

Chefes de Kansas City

Eles estão cortando demais?

Por um lado, os Chiefs são incomparáveis ​​na finalização de jogos, destacando-se tanto na estratégia situacional como na execução. E, no entanto, é lógico que quanto mais você brinca com fogo, maior é a probabilidade de se queimar. Não estamos em 2019, quando Mahomes atirava pedras profundas em todas as jogadas, elevando o ataque de Andy Reid a vitórias com grandes pontuações. Onze das 16 vitórias do Chiefs que Mahomes iniciou nesta temporada foram decisões de um placar, com a defesa de Steve Spagnuolo novamente comandando o show.

Filadélfia Eagles

Quão saudável é Jalen Hurts?

Dois anos atrás, os Eagles entraram nos playoffs com a mesma dúvida sobre suas aspirações ao título, e o Hurts jogou com uma lesão no ombro para alcançar, e quase vencer, o Super Bowl. Desta vez, é o joelho, o que pode prejudicar gravemente sua capacidade de desviar pelo menos um pouco da atenção de Saquon Barkley, nível MVP. Ele também tem sido melhor no gerenciamento de jogos, não assumindo o comando deles ultimamente.

Comandantes de Washington

Será que Jayden Daniels conseguirá compensar a ausência de Sam Cosmi?

Perdido na magia de sua reviravolta na rodada divisional sobre o Detroit Lions estava a lesão de Cosmi no final da temporada, que havia sido discretamente classificado como um dos 25 melhores bloqueadores de passes internos deste ano. para PFF. Daniels tem uma habilidade fácil de estender jogadas ou mover as correntes com as pernas, mas agora, enfrentando uma frente mesquinha dos Eagles que inclui o feroz Jalen Carter, ele pode ter que ser especialmente rápido em suas decisões.