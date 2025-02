A maioria das corridas, a maioria dos wickts após a partida 1, Pak vs NZ

A Nova Zelândia derrotou o Paquistão 60 corridas no primeiro jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

Na quarta -feira, 19 de fevereiro, a Nova Zelândia derrotou o Paquistão por 60 corridas em Karachi para iniciar o troféu campeão do ICC 2025.

Batting Primeiro, a Nova Zelândia foi liderada por séculos de Tom Latham (118) e Will Young (107), que costurou uma posição de 118 anos para o quarto Wickt estabelecer a plataforma para um total enorme de primeiros ingressos.

Glenn Phillips forneceu os toques finais, quebrando 61 de 39 bolas, incluindo três quatro e quatro seis, para aumentar a Nova Zelândia para 320/5 em 50 overs.

A carreira do Paquistão Chase teve um começo ruim, já que eles conseguiram apenas 22 corridas no jogo de poder com a perda de dois postigos. Babar Azam registrou meio século para os anfitriões, marcando 64 corridas de 90 bolas, mas enfrentaram fortes críticas por sua lenta taxa de ataque.

Os anfitriões foram finalmente aposentados por 260, entregando uma vitória de 60 para os Kiwis.

Troféu dos Campeões da ICC: a maioria das corridas

Graças aos séculos na partida de abertura, Tom Latham e Young Head as listas de gravação do Troféu dos Campeões da ICC 2025 com 118 e 107 corridas, respectivamente.

Khushdil Shah, do Paquistão, está em terceiro lugar com 69 corridas. Babar Azam e Glenn Phillips completam a lista com 64 e 61 corridas, respectivamente.

Os melhores marcadores do Troféu dos Campeões da ICC 2025:

1. Tom Latham (NZ) – 118 corridas

2. Young (NZ) – 107 corridas

3. Khushdil Shah (Pak) – 69 corridas

4. Babar Azam (Pak) – 64 corridas

5. Glenn Phillips (NZ) – 61 corridas

Troféu dos Campeões da ICC 2025: a maioria dos postigos

William O’Rourke e Mitchell Santner coletaram três wickts cada e ocuparam o primeiro e o segundo lugar na lista.

Naseem Shah e Haris Rauf têm o terceiro e o quarto lugar com dois wickts cada (Naseem está à frente devido a um melhor boliche médio). Nathan Smith completa a lista com um Wickt.

O mais alto do Wickt no Troféu dos Campeões da ICC 2025:

1. William ou ‘Rourke (NZ) – 3 postigos

2. Mitchell Santner (NZ) – 3 postigos

3. Naseem Shah (Pak) – 2 postigos

4. Haris Rauf (Pak) – 2 Wickt

5. Nathan Smith (NZ) – 1 Wickt

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.