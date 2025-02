A Índia derrotou o Paquistão por seis postigos no quinto jogo do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

No domingo, 23 de fevereiro, a Índia derrotou o Paquistão por seis postigos em Dubai, fortalecendo suas possibilidades de se qualificar para as semifinais da competição.

Batting Primeiro, o Paquistão foi dirigido por Saud Shakeel e Mohammad Rizwan, que adicionou 104 corridas para o terceiro Wickt. No entanto, a equipe verde perdeu o impulso após a demissão de Rizwan, colapsando e completando suas entradas para 241 corridas. Shakeel marcou a parte superior com 62 de 76 bolas, enquanto Kuldeep estrelou na Índia com 3/40 números em nove overs.

Em resposta, apesar de perder Rohit Sharma no início, a Índia foi guiada por Virat Kohli, que marcou seu ódio de 51ª tonelada. Foi bem apoiado por Shubman Gill e Shreyas Iyer, que contribuiu com 46 e 56 corridas, respectivamente.

Essa derrota afetou severamente as possibilidades do Paquistão para garantir um local semifinal. Eles devem vencer o jogo contra o Bangladesh e confiar em outros resultados para avançar para a próxima rodada.

Troféu dos Campeões da ICC: a maioria das corridas

Ben Duckett lidera a tabela do goleador com 165 corridas na série. As 46 corridas de Shubman Gill contra o Paquistão o levaram em segundo lugar com 147 corridas.

O século vencedor da partida de Kohli o coloca em terceiro lugar com 122 corridas no torneio. Josh Inglis e Tom Latham completam a lista com 120 e 118 corridas, respectivamente.

Os melhores marcadores do Troféu dos Campeões da ICC 2025:

1. Ben Doucket (um) – 165 corridas

2. Shubman Gill (Ind) – 147 corridas

3. Virat Kohli (Ind) – 122 corridas

4. Josh Inglis (de) – 120 corridas

5. Tom Latham (NZ) – 118 corridas

Troféu dos Campeões da ICC 2025: a maioria dos postigos

Apesar de não ficar com Wickt hoje, os marcapassos indianos Mohammed Shami continuam liderando a lista de Wickt-Tokers com cinco de couro. Seu companheiro de equipe Harshit Rana segue de perto com quatro postigos.

O velocista sul -africano Kagiso tem o terceiro lugar com três Wickts. William O’Rourke e Ben Dwarshuis completam a lista com três wicks cada.

O mais alto do Wickt no Troféu dos Campeões da ICC 2025:

1. Mohammed Shami (Ind) – 5 Wickt

2. Harshit Rana (Ind) – 4 Wickt

3. Kagiso Rabada (SA) – 3 postigos

4. William ou ‘Rourke (NZ) – 3 postigos

5. Ben Dwarshuis (de) – 3 postigos

