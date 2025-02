A maioria das corridas, a maioria dos wickts após o segundo ódio, Cuttack

A Índia venceu o Ind vs Eng 2º ODI em Cuttack por quatro postigos.

No domingo, a Índia derrotou a Inglaterra por quatro Wickts no segundo ODI em Cuttack, tirando uma vantagem de 2-0 na série de três jogos.

Depois de vencer o sorteio e optar por chegar primeiro, a Inglaterra teve um forte começo com Phil Salt e Ben Duckett fazendo 81 corridas para a associação de abertura. Os abridores ingleses tiveram bons começos, mas não conseguiram transformá -los em grandes pontuações e jogaram seus wickts com tiros imprudentes.

Ravindra Jadaja estrelou novamente a Índia, levando 3/35 em seu feitiço de 10 anos. O estreante Varun Chakravarthy atingiu ao reivindicar seu primeiro Wickt Odi, descartando o sal por 26 anos. para publicar um total de 304.

Na perseguição, a Índia teve um forte começo com Shubman Gill e Rohit Sharma colocando uma posição de abertura de 136 corridas. O destaque das entradas foi o retorno de Rohit Sharma à forma, já que o capitão indiano marcou seu século 32, vencendo 119 com 90 bolas.

Rohit foi bem apoiado por Shubman Gill (60) e Shreyas Iyer (44), que contribuíram com golpes úteis antes de Axar Patel marcar 41* para guiar os anfitriões a uma vitória confortável de quatro wicket.

Ind vs Eng: a maioria das raças

Graças aos anos cinquenta em ambos os ódos, Shubman Gill lidera a lista de corridas da série com 147 corridas. Rohit Sharma saltou em segundo lugar com 121 corridas na série.

As ações consistentes de Shreyas iyer o colocam em terceiro na lista com 103 corridas na série. Ben Duckett e Axar Patel completam esta lista com 97 e 93 corridas, respectivamente.

O mais alto da série da série ODI IND vs ENG 2025:

1. Shubman Gill (Ind) – 147 corridas

2. Rohit Sharma (Ind) – 121 corridas

3. Shreyas Iyer (Ind) – 103 corridas

4. Ben Doucket (um) – 97 corridas

5. AXAR PATEL (IND) – 93 corridas

Ind vs Eng: a maioria dos postigos

Ravindra Jadaja lidera a lista de Wickt-Takers com seis Wickts na série. Speedster Harshit Rana segue com quatro postigos.

O excelente jogador de boliche da Inglaterra na série, Adil Rashid, tem três Wickts, colocando -o em terceiro na lista. Jamie Overton e Saqib Mahmood cercam a lista com dois wicks cada.

O mais alto do Wickt na série ODI IND vs ENG 2025:

1. Ravindra Jadeja (Ind) – 6 postigos

2. Harshit Rana (Ind) – 4 Wickts

4. Adil Rashid (Eng) – 3 postigos

4. Jamie Overton (Eng) – 2 Wicket

5. Saqib Mahmood (Eng) – 2 postigos

