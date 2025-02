A maioria das corridas, a maioria dos Wickts após o terceiro ódio, Ahmedabad

A Índia venceu o 3º ODI IND vs ENG em Ahmedabad por 142 corridas.

Na quarta-feira, a Índia derrotou a Inglaterra por 142 corridas no terceiro ODI em Ahmedabad, para completar um Whitlwe de uma série 3-0.

Apesar de perder Rohit Sharma no início, a Índia teve um bom começo, marcando 129 corridas nos 20 primeiros overs. Shubman Gill estrelou os anfitriões marcando 112 corridas de 102 bolas, incluindo 14 quatro e três seis.

O titular indiano recebeu um sólido apoio de Virat Kohli e Shreyas Iyer, que chegaram a meio centro. Kl Rahul, depois de lutar nos dois primeiros ODI, parecia um bom toque e fez 40 corridas de 29 bolas para levar a Índia a 356. Adil Rashid emergiu como o melhor jogador de boliche da Inglaterra, levando 4/64 em 10 overs.

Na corrida, foi uma história de família para a Inglaterra. Apesar de um forte posto de abertura de 60 corridas, eles caíram para 154/5 após 25 overs.

Vários batedores de primeira ordem tinham início, mas não conseguiram transformá -los em grandes pontuações e a Inglaterra se aposentou 214. Quatro jogadores de boliche indianos levaram dois postigos cada.

Ind vs Eng: a maioria das raças

Graças ao seu excelente século no terceiro ODI, Shubman Gill acabou como o maior goleador da série com 259 corridas. As ações consistentes de Shreyas Iyer colocaram isso em segundo lugar com 181 corridas.

Ben Duckett foi o maior goleador da Inglaterra na série com 131 corridas em três jogos. Rohit Sharma e Joe Root terminaram em terceiro e quarto com 122 e 112 corridas, respectivamente.

O mais alto da série da série ODI IND vs ENG 2025:

1. Shubman Gill (Ind) – 259 corridas

2. Shreyas Iyer (Ind) – 181 corridas

3. Ben Doucket (um) – 131 corridas

4. Rohit Sharma (Ind) – 122 corridas

5. Joe Root (um) – 112

Ind vs Eng: a maioria dos postigos

Adil Rashid terminou como o mais alto tomador de postigos da série com sete postigos, superando Ravindra Jadeja, que perdeu o último jogo e teve seis postigos em dois jogos.

Jogando sua estréia na série ODI, Harshit Rana impressionou com seis Wickts, terminando em terceiro na tabela de classificação. Axar Patel e Saqib Mahmood completam a lista com três wickts cada.

O mais alto do Wickt na série ODI IND vs ENG 2025:

1. Adil Rashid (Eng) – 7 postigos

2. Ravindra Jadaja (Ind) – 6 postigos

3. Harshit Rana (Ind) – 6 postigos

4. AXAR PATEL (IND) – 3 Wickt

5. Saqib Mahmood (Eng) – 3 postigos

