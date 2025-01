A maioria das corridas, a maioria dos wickts após o terceiro T20i, Rajkot

A Inglaterra venceu o Ind vs ENG 3rd T20i em Rajkot por 26 corridas.

Na terça -feira, a Inglaterra alcançou uma vitória de 26 anos sobre a Índia no terceiro T20I em Rajkot para registrar sua primeira vitória na série T20i de cinco em andamento.

Depois de ser enviado para Bat First, a Inglaterra teve um bom começo, com Ben Duckett e Jos Buttler adicionando 76 corridas para o segundo Wickt. No entanto, os visitantes perderam impulso na mídia, perdendo seis postigos por apenas 32 corridas, deixando -os em 115/6 após 14 overs.

A abertura do Ben Duckett foi o maior artilheiro da Inglaterra com 51 corridas de 28 bolas, enquanto Liam Livingstone contribuiu com um 43 sólido, ajudando a Inglaterra a estabelecer um total de 171 em seus primeiros ingressos.

Os spinnings indianos roubaram o show, coletando sete postigos coletivamente. Varun Chakravarthy se destacou com uma turnê de cinco Wickt, enquanto Ravi Bishnoi e Axar Patel fizeram um Wickt cada.

Na perseguição, a Índia perdeu postigos em intervalos regulares. Os anfitriões perderam três Wickts no jogo de poder e depois reduziram para 85/5. Adil Rashid estrelou na Inglaterra, levando um Wickt por apenas 15 corridas em seus quatro mais feitiços.

Hardik Pandya marcou para a Índia com 40 de 35 bolas, mantendo vivos as esperanças da Índia, mas os visitantes eram clínicos para selar o jogo em 26 corridas.

Ind vs Eng: a maioria das raças

O capitão da Inglaterra, Jos Buttler, manteve sua posição como a melhor pontuação da série com 137 corridas. Seguindo Buttler com 115 corridas, é o abridor indiano Abhishek Sharma.

Apesar de um fracasso raro, Tilak Varma está firmemente colocado em terceiro lugar com 109 corridas. Ben Duckett e Sanju Samson cercam a lista com 58 e 56 corridas, respectivamente.

O mais alto da série na série Ind vs ENG 2025 T20I:

1. Joster Butler (um) – 137 corridas

2. Abhishek Sharma (Ind) – 115 corridas

3. Tilak Varma (Ind) – 109 corridas

4. Ben Dicket (um) – 58 corridas

5. Sanju Samson (Ind) – 56 corridas

Ind vs Eng: a maioria dos postigos

Graças à sua rota Wickt em Rajkot, Varun Chakravarthy lidera a lista Wickts com 10 postigos. Jofra Archer, Hardik Pandya e Axar Patel estão na segunda, terceira e quarta posições, respectivamente, com cinco wickts cada. Brydon Carse é o quinto nesta lista com quatro Wickts na série.

O mais alto do wicket da série IND vs ENG 2025 T20I:

1. Varun Chakravarthy (Ind) – 10 Wickts

2. Mapras Archer (um) – 5 postigos

3. Hardik Pandya (Ind) – 5 Wickt

4. Axar Patel (Ind) – 5 postigos

5. Carros Brydon (Eng) – 4 postigos

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.