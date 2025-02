A maioria das corridas, a maioria dos wickts depois do 1º ODI, Nagpur

A Índia venceu o IND vs ENG 1º ODI em Nagpur por quatro postigos.

Na quinta-feira, a equipe indiana de críquete alcançou uma vitória de quatro Wickt sobre a Inglaterra no primeiro ODI em Nagpur a ter uma vantagem por 1 a 0 na série de três jogos.

Depois de optar por acertar, a Inglaterra teve um forte começo com Phil Salt e Ben Duckett pedindo 75 corridas para a associação de abertura. No entanto, eles perderam o impulso e entraram em colapso de 75/0 para 77/3.

A Índia continuou a tomar Wickts e a Inglaterra regulares restringidos a 248 corridas nos primeiros ingressos. Jos Buttler (52) e Jacob Bethell (51) obtiveram valiosos por séculos para a Inglaterra, enquanto Ravindra Jadeja e o estreante Harshit Rana levaram três postigos.

A Índia não começou bem na busca pela corrida, perdendo os abridores Yashavi Jaiswal e Rohit Sharma nos seis primeiros overs, tropeçando com 19/2. No entanto, Shreyas Iyer e Shubman Gill colocaram uma associação de 94 corridas, para que o terceiro Wickt coloque a perseguição sob controle.

Gill marcou de cima para a Índia com 87 corridas, enquanto Axar Patel (52) e Shreyas Iyer (59) alcançaram os meios para ajudar os anfitriões a garantir uma vitória de quatro Wickt.

Ind vs Eng: a maioria das raças

Graças ao seu excelente meio século, Shubman Gill lidera a lista de corridas da série com 87 corridas. Seguindo Gill com 59 corridas está Shreyas Iyer.

O Capitão da Inglaterra, Jos Buttler e Axar Patel, estão no terceiro e quarto lugar com 52 corridas cada. Jacob Bethell completa os cinco primeiros com 51 corridas.

O mais alto da série da série ODI IND vs ENG 2025:

1. Shubman Gill (Ind) – 87 corridas

2. Shreyas Iyer (Ind) – 59 corridas

3. Joster Butler (um) – 52 corridas

4. AXAR PATEL (IND) – 52 corridas

5. Jacob Bethell (Eng) – 51 corridas

Ind vs Eng: a maioria dos postigos

Ravindra Jadaja e Harshit Rana levaram três wickts cada; Jadeja é colocado em primeiro lugar devido a um melhor boliche médio. Saqib Mahmood e Adil Rashid estão no terceiro e quarto lugar com dois wickts cada. Jacob Bethell completa a lista com um Wickt.

O mais alto do Wickt na série ODI IND vs ENG 2025:

1. Ravindra Jadeja (Ind) – 3 postigos

2. Harshit Rana (Ind) – 3 postigos

3. Saqib Mahmood (Eng) – 2 Wicket

4. Adil Rashid (Eng) – 2 postigos

5. Jacob Bethell (Eng) – 1 postigos

