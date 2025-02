A maioria das raças e wickts, depois do terceiro ódio

A Índia derrotou a Inglaterra no terceiro jogo e fez uma varredura limpa de 3 a 0 na série ODI de três jogos.

O terceiro ódio entre a Índia e a Inglaterra foi disputado no Narendra Modi Stadium, em Ahmedabad, no qual a equipe indiana venceu por 142 corridas. Após essa vitória, a série ODI de 3 jogos na equipe indiana fez uma limpeza de 3 a 0.

Shubman Gill foi concedido como jogador de jogo por uma brilhante performance de rebatidas (112 corridas com a ajuda de 14 quatro e 3 seis das 102 bolas no terceiro ODI. Além disso, ele também foi escolhido como jogador da série para marcar 259 corridas através Dois centros de mídia e um século em três jogos desta série.

Nos dois primeiros jogos desta série ODI de três jogos, a equipe indiana venceu por 4-4 postigos perseguindo a corrida. Posteriormente, ele marcou 356/10 em 50 overs, atingindo primeiro no terceiro jogo de ODI e todos fora da Inglaterra por 214 corridas em 34,2 overs, o que lhe trouxe uma grande vitória por uma margem de 142 corridas.

Ind vs Eng: a maioria corre após o terceiro jogo ODI

Depois que o último ódio tocou entre a Índia e a Inglaterra em Ahmedabad, Shubman Gill terminou na lista de batedores que marcavam a maior quantidade de corridas com 259 corridas. Além disso, Shreyas Iyer terminou em segundo com 181 corridas, Ben Docket da Inglaterra terminou em terceiro com 131 corridas, o capitão indiano Rohit Sharma terminou em quarto lugar com 122 corridas e Joe Route ficou em quinto com 112 corridas.

Ind vs Eng: 5 principais batedores que obtiveram a maior quantidade de corridas após o terceiro jogo

Shubman Gill (Ind) – 259 corridas

259 corridas Shreyas Iyer (Ind) – 181 corridas

181 corridas Ben Docket (Eng) – 131 corridas

131 corridas Rohit Sharma (Ind) – 122 corridas

122 corridas Joe Root (Eng) – 112 corridas

Ind vs Eng: a maioria dos postigos após o terceiro ODI

Índia vs Inglaterra na lista de jogadores de boliche que levaram a maior parte dos Wickts após o terceiro jogo de Odi, Adil Rashid, da Inglaterra, primeiro com 7 postigos, Ravindra Jadaja em segundo lugar com 6 postigos, Frog em terceiro lugar com 6 postigos, Akshar Patel está em quarto lugar com 3 postigos e Hardik Pandya está em quinto lugar com 3 postigos.

Os 5 melhores jogadores de boliche para levar a maioria dos postigos após o terceiro jogo do VS Eng:

Adil Rashid (Eng) – 7 postigos

7 postigos Ravindra Jadeja (Ind) – 6 postigos

6 postigos Harshit Rana (Ind) – 6 postigos

6 postigos Akshar Patel (Ind) – 3 postigos

3 postigos Hardik Pandya (Ind) – 3 postigos

