A maioria dos gols marcados pelos jogadores contra um único oponente

Sunil Chhetri lidera a lista com 10 gols contra o Kerala Blasters

Ao longo dos anos, a Super League India viu alguns talentos verdadeiramente geracionais, jogadores que marcaram gols por diversão, ganhando botas de ouro e bolas de ouro ao longo do caminho. Ao encontrar os antecedentes da rede em relação a qualquer equipe, nunca é fácil, alguns jogadores o fizeram.

Esses jogadores aterrorizaram as defesas e afetaram o medo dos fãs toda vez que seu nome aparecia na folha. Aqui estão cinco jogadores que constantemente atormentaram um único oponente no ISL, acumulando gols contra eles a temporada após a temporada.

Sunil Chhetri – 10 gols vs Kerala Blasters

O ex -capitão indiano é o maior goleador da Super League Indian nessa época e a maioria de seus objetivos chegou contra Kerala Blasters. No total, Sunil Chhetri fez 16 aparições na ISL contra o Blasters marcando 10 gols e oferecendo 2 assistências a seus companheiros de equipe.

Todos os objetivos de Chhetri contra o KBFC chegaram ao azul do Bengaluru FC e isso inclui o hattrick que marcou contra Kerala em dezembro de 2024. Para adicionar a esse feito, o padrão BFC também marcou nove gols contra seus ex -empregadores da cidade de Mumbai FC FC

Bartholomew Ogveke – 10 vs.

O atacante é possivelmente um dos melhores jogadores que o ISL adornou. A barragem favorita da águia nigeriana foi possivelmente Chennaiyin FC, já que Ogbeche marcou contra o Marina Machans para quatro clubes diferentes da liga.

Representação do nordeste do United, Kerala Blasters, Mumbai City e Hyderabad FC, Bartholomew Ogbeche marcou 10 gols em 9 jogos contra o Chennaiyin FC. Isso incluiu dois Hatricks que ele marcou contra o Marina Machans, enviando pesadelos para seus defensores toda vez que enfrentavam Ogbeche.

Lallianzua Chhangte – 10 gols vs FC Goa

Lallianzua Chhangte é o próximo nome da lista, já que a defesa do FC Goa aterrorizou toda vez que jogou contra eles. No total, o 27 -ano -tem 10 gols e 3 assistências em seu nome contra os ex -vencedores do ISL Shield em 20 jogos da liga.

O melhor de Chhangte contra o FC Goa pode vir nos playoffs. Em 16 jogos da liga, o Mizo-Flash marcou 5 gols contra o GAURS, enquanto nos playoffs, o fim marcou 5 gols em apenas quatro jogos.

Roy Krishna – 10 gols contra Jamshedpur FC

A cidade de Joy recebeu Roy Krishna quando ingressou na ATK em 2019. O Fiji se tornou um sucesso instantâneo no clube e, desde então, representou Mohun Bagan, Bengaluru FC e Odisha FC no ISL.

Roy Krishna abriu sua conta contra Men of Steel em sua primeira reunião contra o Jamshedpur FC em 2019 e não parou desde então. No total, o atacante saqueou 10 gols além da defesa do JFC, tornando -se uma ameaça constante à sua linha de fundo.

Liston Coacaco – 9 gols contra o nordeste do United

O International Indian concluiu nossa lista de ter perseguido a defesa do Northeast United desde a temporada ISL 2019-20. Liston Coraco marcou 2 gols quando o Hyderabad FC venceu por 5-1 em 20 de dezembro de 2020 e o fim não olhou para trás desde então.

No total, Liston marcou 9 gols e deu 3 assistências a seus colegas de equipe em 12 jogos ISL contra o Northeast United. O último gol dos alas contra o NEUFC ocorreu em dezembro do ano passado, quando Mohun Bagan SG alcançou uma vitória por 2 a 0 no Estádio Indira Gandhi, na parte de trás do brilhante gol de Liston.

