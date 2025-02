A marca Land Williams Lakers em comércio com Hornets para dar a LeBron James, Luka Doncic seu centro, por relatório

O Los Angeles Lakers mudou para o centro de Charlotte Hornets Mark Williams, de acordo com Shams Charania de ESPN.

Os Lakers pagaram um preço considerável para obter Williams: Dalton Knecht, Cam Reddish, uma troca de primeira rodada em 2030 e uma seleção de primeira rodada desprotegida em 2031. O acordo preenche um grande buraco para os Lakers, que enviaram seu centro de partida e seu centro A franquia inicial do centro e da franquia Anthony Davis, no bem -sucedido comércio de Luka Doncic deste fim de semana. Agora, em Williams, 23 anos, eles encontraram seu substituto imediato para Davis no alinhamento inicial, bem como um parceiro de fórmula de longo prazo para Doncic.

A posição central tem sido um problema para os Lakers ao longo da temporada. Enquanto Davis jogou a posição admiravelmente enquanto estava em roxo e ouro, os Lakers lutaram para cultivar qualquer profundidade na posição. Quando Davis pensou que estaria em Los Angeles, ele pressionou publicamente a equipe para adicionar outro grande homem porque prefere jogar com o poder do que Aparentemente você pode fazer agora Isso toca para os Dallas Mavericks.

Mas a aquisição de Doncic criou uma grande necessidade de mais tamanho em Los Angeles. Davis era o melhor homem grande que os Lakers tinham e a base de toda a sua defesa. Se os Lakers parassem com uma base de Doncic e LeBron James, eles tiveram que começar cagando metade de sua defesa. Durante a conferência de imprensa introdutória de Doncic, o gerente geral Rob Pelinka citou a versatilidade, a mobilidade e a capacidade de capturar passes de Donc Lob como os recursos que ele estava procurando por Davis.

Williams traz todos os três para a mesa. Williams é um grande homem incrivelmente atlético que pode se mover e proteger a vantagem defensivamente, Williams é o grande homem prototípico de uma equipe do Doncic. Ele se junta ao Lakers em um acordo de novato, permitindo que os Lakers mantenham a maioria de seus maiores salários a serem usados ​​como profundidade ou redirecionamento em outras lojas. Uma característica subestimada que Williams traz para a mesa é sua morte. Ele tem uma média de 2,5 assistências nesta temporada e deve dar aos Lakers uma dose adicional de jogo fora do rolo curto.

Enquanto isso, Charlotte acumulou um bom grupo de ativos nos últimos anos. Além dessas equipes do Lakers, elas também têm uma primeira rodada do PJ Washington Trade Mavericks na última temporada, bem como uma seleção protegida pela loteria de calor graças ao acordo de Terry Rozier. Com o Knecht fatorizado também, o Hornets está armazenando ativos jovens.

Mas os centros como Williams são raros, especialmente na idade e no número de limites. Os Lakers não tinham muitas opções para pousar alguém rapidamente que se adapta tão bem à sua lista. Eles fizeram isso aqui e os ajudarão a causar um verdadeiro impulso para sustentar nesta temporada.