A medalhista olímpica Lovlina Borgohain adota uma abordagem cautelosa antes dos Jogos de Los Angeles de 2028

Lovlina Borgohain conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, mas voltou de Paris de mãos vazias.

Lovlina Borgohain está pensando em sediar seus terceiros Jogos Olímpicos de Verão consecutivos, mas a partir de agora ela dará um passo de cada vez. Lovlina, que ganhou o bronze nas Olimpíadas de Tóquio, mas voltou de mãos vazias de Paris 2024, disse que Los Angeles 2028 estava em seus planos.

“Tóquio foi na época do COVID. Paris foi uma verdadeira curva de aprendizado. Dei o meu melhor e não me arrependo de não ter conseguido ganhar uma medalha. Para cada atleta, há lições a serem aprendidas e quero ser mais sábio vindo para Los Angeles”, disse Lovlina à SAI Media em uma interação nos bastidores da final do futebol feminino sub-17 da ASMITA no campus SAI em Guwahati, no domingo. a tarde.

O arremessador versátil da Índia, Nayanmoni Saikia, acompanhou Lovlina no domingo. Nayanmoni ganhou várias medalhas de ouro nos Jogos da Commonwealth e o premiado Arjuna é um rosto popular em Assam. Tanto Lovlina quanto Nayanmoni participaram da missão Fit India Sundays on Cycle e destacaram a campanha “sem drogas” promovida pelo Ministério do Esporte da União.

Lovlina foi a queridinha da mídia no domingo. A ‘própria filha’ de Assam terá quase 31 anos quando chegar a Los Angeles, mas a boxeadora peso médio (75kg) está confiante de que será “mais forte e mais experiente” se conseguir transformar em ação o que aprendeu em Paris.

“Mas não vou apressar meus preparativos. Los Angeles fica muito longe e o controle adequado do peso e das lesões fará parte dos meus principais planos. No momento, não estou olhando além dos próximos Jogos Nacionais em Uttarakhand e o mais importante para mim é ter um bom desempenho em Assam”, disse Lovlina.

Com pelo menos três medalhas, incluindo um ouro no campeonato mundial de 2023, Lovlina disse que 2025 seria um ano desafiador com o campeonato mundial em jogo. “O objetivo será disputar a final da Copa do Mundo de Boxe na Índia no final de 2025”, acrescentou.

Lovlina agora faz parte da Comissão de Atletas da recém-formada unidade asiática do Boxe Mundial. “É um grande privilégio estar neste comitê, já que a Índia agora terá uma palavra a dizer na tomada de decisões”, disse Lovlina, observando que os aspectos técnicos do boxe, “especialmente a pontuação e o julgamento”, precisavam de uma introspecção mais próxima e imparcial.

“Até agora, a Índia era apenas um membro comum, com muito pouca margem para apresentar um protesto ou apontar uma falha no sistema. Isso vai mudar agora, pois teremos sete cargos no órgão asiático. “É uma grande vantagem para os atletas que querem dar o seu melhor e ganhar uma medalha olímpica”, disse Lovlina, acrescentando que “todas as medidas certas devem ser tomadas para manter o boxe no programa de Los Angeles 2028”.

