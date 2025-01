À medida que aumentam os rumores comerciais, Kevin Durant acredita que pode vencer o Suns: ‘Não sou um homem normal de 36 anos’

DETROIT – Kevin Durant suspirou porque parecia estar sendo desrespeitado, depois virou o rosto para o lado para tirar qualquer dúvida sobre como se sentia.

A ideia de que sua idade o impediria de ter energia suficiente durante a reta final de uma temporada cansativa da NBA, a sugestão de que ele é um mero mortal para os padrões da NBA, era tão engraçada quanto absurda: como alguém ousa?

“Não sou um homem normal de 36 anos”, disse Durant ao Yahoo Sports. “Condicio minha mente, meu corpo, para ser profissional. Então, o que mais vou fazer? Queimar?

“Quantas pessoas jogam neste nível na minha idade? Então você não pode me comparar com alguém que está esgotado. Poderia acontecer, mas parece que sim agora?

O mesmo não aconteceu na tarde de domingo, quando Durant superou um primeiro tempo feio para eliminar o Detroit Pistons, marcando 30 de seu recorde de jogo, 36 pontos, nos 24 minutos finais, com sete rebotes, cinco assistências, três bloqueios e duas roubadas de bola.

Se existe alguma crença de que o Suns pode ser melhor do que suas projeções atuais, é que eles têm dois arremessadores, Durant e Devin Booker, que podem criar fora do ataque no final dos jogos.

“Esta noite foi escrita”, disse Durant. “Não estávamos lá apenas jogando as bolas e tentando descobrir o que fazer. Não. Sabíamos exatamente o que queríamos fazer, onde queríamos ir e fazer jogadas.

“É isso que as equipes confiantes fazem, no quarto período, principalmente quando as coisas ficam malucas, permanecem na mesma página. Cada jogo do último quarto está nos ajudando.”

É incrível considerar sua produção e eficiência. Ele ainda está arremessando mais de 50% de campo, apenas 38% na faixa de 3 pontos e com média de 27 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Ele deveria ter todo o direito de sentir qualquer combinação de adjetivos que lhe venha à mente, dada sua excelência no basquete, mesmo que o Suns esteja entre esse grupo de times da Conferência Oeste que em uma semana podem sair dos playoffs para ter uma posição firme. o tribunal de origem. na primeira rodada.

Os Suns estão com 0,500 no meio da temporada, mas esse número parece um pouco enganador. Quando Durant joga, o Suns está com 20-12, um recorde que, se estendido para uma temporada de 82 jogos, os colocaria em plena vantagem de jogar em casa nas duas primeiras rodadas. Mas Durant perdeu algum tempo após uma distensão na panturrilha esquerda e outros três jogos devido a uma torção no tornozelo esquerdo. Os Suns estão 1-9 sem ele.

O Suns foi 9-2 e depois 15-18. É difícil dizer qual time realmente é o Suns, principalmente porque parece tão óbvio que todos estão se preparando para a chegada de um cara grande, como Jimmy Butler, que quer sair de Miami e ir para Phoenix, com Durant e Booker. A aquisição de várias escolhas de primeira rodada pelo Suns em uma negociação não tão tranquila com o Utah Jazz foi um sinal claro de que a franquia está pronta para fazer negócios com o Heat e com qualquer pessoa que queira facilitar isso.

Claro, isso envolveria a renúncia de Bradley Beal à sua cláusula de proibição de negociação e poderia ser uma troca direta com o Heat. Também poderia envolver o Milwaukee Bucks, com Beal indo para Milwaukee em alguma iteração de um complicado acordo de três equipes que não parece mais impossível, disseram fontes ao Yahoo Sports.

Houve rumores de que o Washington Wizards e o Toronto Raptors também se envolveriam, mas parece que o esforço é para que isso seja feito em breve, talvez nos próximos dias.

Durant foi questionado se o restritivo acordo coletivo de trabalho o frustrou, já que ele está em uma equipe desesperada para competir e o proprietário Mat Ishbia não tem nenhum problema em mostrar até que ponto seus bolsos irão, e o futuro que se dane.

“Já vi muitas coisas malucas acontecerem nesta liga”, disse Durant. “Sabe, independentemente das regras e do acordo coletivo de trabalho em vigor, esses caras recebem muito dinheiro para descobrir maneiras e coisas assim. Portanto, não é frustrante. Quero dizer, acabamos de adicionar Nick (Richards), o que é uma boa opção.”

Richards foi contratado de Charlotte dias antes e provou seu valor na vitória de domingo. Eles não vão contar com ele para marcar 21, mas aqueles 11 rebotes em 29 minutos significaram algo, além de suas nove idas à linha de falta.

Encontrar um ajuste para Jusuf Nurkic é provavelmente o próximo passo do Suns, com seu salário de US$ 19,3 milhões para a próxima temporada sendo um empate atraente para times que desejam alívio do limite. Mas é claro, o fato de o Suns ser um segundo time limita suas opções de mudança.

“Você tem juventude, é uma liga jovem”, admitiu Durant. “Você pode ter juventude e energia, e uma boa mistura de veteranos. Todas as boas equipes têm uma boa mistura de jogadores jovens e velhos. Você vê times com apenas jogadores jovens, às vezes eles têm dificuldades. Os idosos também têm dificuldades.”

Durant foi lembrado por que a noção de tempo foi introduzida. Um vídeo circulou no

Foi antes da fratura do pé direito de Jones, um ano depois, antes da lesão no tendão de Aquiles, que normalmente encerraria sua carreira, em 2019, antes da lesão no MCL no Brooklyn, que encerrou sua passagem pelo Leste.

Naquele dia, há 11 anos, ele derrotou os Warriors com 54 pontos, um a mais que o recorde de sua carreira que havia estabelecido no Brooklyn anos depois.

Mas foi o jogo com mais gols de sua carreira, com apenas 28 arremessos e 19 deles. Tinha um salto e pop extra, parecia tão rápido e fluido; A propósito, ele ainda o tem, mas foi incrível ver um Durant mais jovem em plena floração.

E mostra o quanto ele trabalhou para se manter neste nível apesar da atrofia do corpo e do azar, dos maus resultados.

“As defesas são diferentes. Veja essas fotos”, disse Durant. “Não há muita pressão. Não há muitos caras na pintura (esperando). São muitos, um por um.

“Hoje em dia eu não entendo isso, sabe? Estou dizendo que eles têm 16 anos de filme comigo. Ainda jogo nesse nível. Pode parecer diferente, sim, não estou correndo na pista, mas ainda estou tirando as mesmas fotos e chegando aos meus lugares. Isso é o que você olha. Ainda estou chegando onde quero?

A resposta é um sonoro sim, embora possa parecer diferente. Ele continua a transformar seu jogo, ano após ano, para permanecer eficaz, e até que isso seja apontado para você, você pensa que sempre foi assim.

É um truque mental e ele continua a enganar o jogo enquanto os Suns continuam a tentar construir em torno dele para maximizar o seu timing, talvez para conseguir uma corrida profunda se as coisas correrem bem.

“Naquela época, eu estava tentando jogar como faço agora. Onde escolho meus lugares, sem pressa. Mas para essas equipes eu tive que marcar. Eu precisava ter mais energia. Olhe para mim no segundo tempo desta noite, eu não estava viajando. Naquela época, eu poderia ter tropeçado. Esta noite estou mais relaxado.”

“Posso não ter… (grunhido) companheiro sobre um (amigo), mas ainda tenho um pouco. Um pouco.”

Essa carranca então se transformou em um sorriso irônico. Tem mais do que pouco; Durant só quer que seja o suficiente.