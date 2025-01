À medida que seu status da liga avança, o comissário da NFL, Roger Goodell

Senhorita por uma polegada, senhorita por uma milha.

Após a controvérsia da bola no jogo do título da AFC entre o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, o provérbio chinês também pode ser um testemunho sobre o último ponto de inflamação nos escritórios da NFL. E, como algumas outras controvérsias oficiais que ocorreram nos playoffs, isso está revisando segunda -feira no discurso anual do Comissário do Comissário Roger Goodell.

Esta última verificação de saúde da liga que chegou a Nova Orleans, nada menos, que foi o local de uma das chamadas perdidas mais atrozes na história dos playoffs da NFL, quando o canto do Los Angeles Rams, Nickell Robey-Coleman, cometeu um Flagrant Pass Interference contra os santos, Tommylee Lewis no jogo do campeonato da NFC de 2018.

“Oh, inferno, sim, isso foi (interferência de passagem)”, disse Robey-Coleman após a vitória dos Rams. “Eu sei que cheguei lá antes que a bola chegasse. E eu bati na bunda dele.

Embora não tenha sido o momento em que finalmente decidiu o jogo, ele mudou drasticamente o impulso, tornando -se um dos erros mais feios e memoráveis ​​que Goodell teve que responder repetidamente em sua direção do estado da liga durante a semana do Super Bowl. Seis anos depois, parece que a resposta de Goodell para os problemas dos oficiais é simplesmente parte da tradição, seja pelo desconforto geral sobre o que as sanções da NFL são chamadas (ou não são chamadas) … ou se houver algum tipo de viés … ou Como isso afeta a liga para abraçar a renda do jogo …

Desta vez? A encruzilhada estará em grande parte sobre como as autoridades detectam futebol após o jogo pelo título da AFC, que foi finalmente conquistado pelos chefes 32-29. Mas, como o momento de Oak Colemania, seis anos atrás, a vitória veio com uma medida de controvérsia, embora não tão flagrante. Liderando 22-21 no início do quarto trimestre e dirigindo para uma possível vantagem, o marechal de campo de Los Bills, Josh Allen, avançou em um jogo de quarto e polegadas que as autoridades decidiram curtas. O momento se lavou imediatamente em controvérsia, depois que as fotos da televisão pareciam mostrar a Allen fazendo a linha para vencer, mas com os juízes de pontos que parecem alcançar marcadores diferentes quando se aproximaram do local. Os funcionários descobriram que as repetições apoiavam Allen tendo ficado aquém, apesar do que os vídeos ofereceram pouco mais do que um argumento extremamente enérgico entre dois fãs.

A passagem do TD dos chefes foi criada por um fracasso que Josh Allen não recebeu um Bills primeiro. Jim Nantz, Tony Romo, Gene Steratore reagem à falha. “Uau.” – Pai “Eu senti que ele venceu em aproximadamente um terço do futebol …” “Concordo.” – Nantz 🏈🦓🎙️ pic.twitter.com/8xvt1t1rdn – Anunciando Horrible (@awfuleneNencing) 27 de janeiro de 2025

Foi um momento que parecia ter um impacto material no jogo, tanto para uma mudança de posse quanto uma mudança de impulso. Posteriormente, o técnico do Chiefs, Andy Reid, disse neste momento e encantado por ter tido a polegada necessária para ajudar a vencer o jogo. Enquanto isso, o técnico de Bills, Sean McDermott, disse que achava que Allen havia recebido o primeiro.

A única coisa que sabemos com certeza que causará um argumento que durará muito além do jogo. Especialmente se os Chiefs vencerem o Super Bowl e concluirem sua busca para se tornar a equipe de três primeiros movimentos na época após a NFL. Mas no aqui e agora, Goodell tem quase certeza de que será pressionado no momento, em parte devido à conspiração dos escritórios atuais que Kansas City está recebendo chamadas parciais, mas mais realisticamente porque a necessidade contínua de um melhor se destaca Mancha alternativa de bola de que a visão do equipamento oficiante que nem sempre fornece uma resposta definitiva.

Então, aqui há quatro perguntas prementes que Goodell terá que responder para este tempo:

Por que a liga continua a depender do ponto de vista, muitas vezes obcecado por funcionários e repetições não conclusivas para detectar futebol quando há um microchip no futebol que se destina a ajudar o processo?

Se a tecnologia no futebol não é boa ou confiável o suficiente para usar, que medida está levando a liga (se houver) para desenvolver um avanço?

Qual é o prazo (se houver) quando você pode esperar um remédio ou melhoria?

Finalmente, quão consciente é a percepção de conspirador aparentemente crescente entre os fãs da NFL de que os chefes e, especificamente, o marechal de campo da cidade de Kansas, Patrick Mahomes, receberam chamadas importantes durante os jogos?

Para uma liga que pode usar os avanços tecnológicos para continuar refinando algo que não deve mais ser um julgamento, as respostas para essas perguntas são bastante vitais. E mesmo com as teorias da conspiração dos chefes, isso importa se a liga realmente se importa com as percepções, mesmo que pareçam ser comprovadamente falsas quando se trata dos dados. Dado o abraço da renda da renda auxiliar do jogo, essa última percepção agora é importante. Especialmente quando isso afeta os milhões de dólares, se não dezenas de milhões, ou mais, eles fedem nos jogos.

E também não apenas os fãs reclamam da qualidade ou dos erros de oficiar. O ex -marechal de campo da NFL e o analista aberto da ESPN, Troy Aikman, saltaram com muito destaque para a briga durante sua transmissão de playoffs entre os chefes e os texanos de Houston, que apresentaram mahomes atraindo uma penalidade de falha pessoal depois de receber o que parecia ser um slide tardio enquanto executava a execução futebol. Foi a segunda falha pessoal desenhada por Mohamses no jogo.

“Oh, vamos lá”, disse Aikman em um tom enojado. “Quero dizer, ele é um corredor e eu não pude discordar disso mais. É mal espancado. Essa é a segunda penalidade (falta pessoal) agora que foi chamada contra os texanos. … Eles precisam abordar isso na baixa temporada. Você não pode gostar de um marechal de campo e brincar com os defensores e depois conseguir uma penalidade.

Se esse tivesse sido o fim, a liga certamente estaria cheia de alegria. Mas Aikman, que é uma voz influente que funciona para um parceiro titânico dos direitos da liga, foi além quando apareceu em um podcast da Media Sports Illustrated.

“Eu sei que os funcionários têm um trabalho difícil” Aikman disse no podcast. “Quero dizer, o escrutínio baixo, pois nos tornamos mais avançados com a repetição instantânea, esses caras, aparentemente, foram examinados cada vez mais. E o jogo não se tornou menos controverso, o jogo se tornou mais controverso.

“Aqui você está promovendo o jogo, as pessoas estão jogando mais do que nunca antes e esse tipo de chamadas, independentemente dos tipos de chamadas, mas especialmente quando você está considerando que há muito dinheiro que também está mudando de mãos com essas ligações. Então, Acho que devemos aos fãs que nos saímos bem e acho que estamos em um momento em que podemos fazer isso.

Você não recebe uma crítica muito mais direta do que isso. Particularmente do analista de estrelas de um parceiro de transmissão, que está ganhando dezenas de milhões de dólares em seu contrato. Tem gravidade. E aparecerá nas perguntas para Goodell.

Essa não é a única coisa que Goodell vai pressionar, é claro. Entre os outros problemas que exigem atualizações:

Os grandes planos de imagem de uma temporada regular de 18 jogos, que parecem estar a caminho como o elemento número 1 na próxima agenda da CBA.

O portfólio em expansão dos jogos no exterior e qual é o objetivo final é onde é a expansão do solo estrangeiro ou o enredo de um Super Bowl estrangeiro.

Os ajustes nas regras da propriedade que permitem o investimento de fundos de capital privado e se a liga estiver cada vez mais aberta para aceitar propriedades estrangeiras diretas ou investimentos de fundos do patrimônio soberano.

Os últimos dados de choque Brabral da liga, que continuam a mostrar uma queda na taxa de ocorrência.

O relacionamento contínuo da liga com a nação Roc de Jay-Z como um processo civil contra ele e outros que alegam agressão sexual.

A diminuição no NFL Pro Bowl como propriedade, que continuou a ver um público murchado sob a competição de habilidades e o formato de futebol da bandeira.

É provável que tudo isso seja intercalado na direção do estado da Goodell League na segunda -feira. Mas ninguém atrairá a curiosidade como a mão contínua sobre a arbitragem. Por uma polegada ou uma milha.