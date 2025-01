O sonho da WrestleMania com essas estrelas terminou em um instante

Royal Rumble é um dos jogos mais emocionantes da indústria pró-Lucha e tem uma base de fãs separados. A estipulação da partida Royal Rumble é a que a torna tão interessante e emocionante.

O Royal Rumble Party geralmente é mantido com 30 competidores, onde começa com dois membros no ringue e os outros 28 membros entram no anel com um limite de tempo de 90 segundos entre cada entrada.

As superestrelas serão removidas quando jogadas na corda superior e se seus pés baterem no chão. Alguns duram mais e outros vão antes quando chegam. Aqui listamos a melhor eliminação da WWE Royal Rumble de todos os tempos:

Lista de eliminação mais rápida no Royal Rumble Match

12. Valhalla (2024; 5 segundos) (empatado)

Valhalla também conhecida como Sarah Logan entrou no Royal Rumble de 2004 no número 24 com grandes esperanças. No entanto, suas esperanças de vencer o jogo foram esmagadas instantaneamente, já que Nia Jax a eliminou em apenas 5 segundos.

11. Chelsea Green (2023; 5 segundos) (empatado)

Chelsea Green está empatada com Valhalla, já que ela também esteve no outro extremo do estrondo mais rápido de todos os tempos. Green entrou no número de partidas do Rumble 2023, mas Rhea Ripley eliminou instantaneamente em apenas cinco segundos.

10. Gillberg (1999; 6 segundos)

Gillberg entrou no Royal Rumble de 1999 como o sexto participante e foi eliminado pelo Edge em apenas 6 segundos, que foi a única eliminação de Edge naquele ano. Com isso, Gillberg ocupa o décimo em nossa lista de eliminação mais rápida.

9. O padrinho (2013; 4,3 segundos)

O padrinho entrou no Rumble Party de 2013 como o 17º participante e foi eliminado por Dolph Ziggler em 4,3 segundos, que foi uma das duas eliminações de Ziggler naquele ano. Com esse padrinho, ele é o nono em nossa lista.

8. Titus O’Neil (2015; 4,2 segundos)

Titus O’Neil é o oitavo em nossa lista para sua participação no Rumble Party de 2015.

7. Jerry “The King” Lawler (1997; 4.1)

Jerry Lawler é o sétimo em nossa lista por sua participação no The Rumble de 1997. Lawler entrou no Rumble Match no número 22 e logo foi eliminado em 4,1 segundos por Bret Hart, que foi o segundo lugar do Rumble do ano.

6. Bushwhacker Luke (1991; 3,9 segundos)

Bushwhacker é o sexto em nossa lista para sua aparição no Rumble Party de 1991.

5. Owen Hart (1995; 3 segundos)

Over Hart é o quinto em nossa lista para sua aparição no Rumble de 1995.

4. De jeito nenhum José (2019; 2,3 segundos)

De maneira alguma José está em quarto lugar em nossa lista de sua aparição no Royal Rumble de 2019.

3. Sheamus (2018; 2,2 segundos)

O ex -vencedor do Royal Rumble, Sheamus, é o terceiro em nossa lista de sua aparição no Rumble de 2018.

2. O Senhor da Guerra (1989; 2 segundos)

O senhor da guerra ocupa o segundo lugar em nossa lista para sua participação especial super rápida na partida de Rumble de 1989.

1. Santino Marella (2009; 1,5 segundos)

Santino Marella é o primeiro em nossa lista de eliminação mais rápida no Royal Rumble Match para sua participação especial no Rumble de 2009.

