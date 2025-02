A melhor maneira de WWE CCO Triple H pode tornar o WrestleMania 41 ainda melhor

A edição de 2025 da WrestleMania tem uma ótima expectativa

A 41ª edição da WrestleMania está programada para um evento de duas noites nos dias 19 e 20 de abril. Rumores sugerem confrontos diferentes para o PLE.

Desde que ele assumiu o controle, o WWE CCO Triple H criou alguns momentos, histórias e disputas icônicas. Ele também levou a promoção a novos patamares, quebrando recordes e criando novos. No entanto, antes da mania, muitos fãs reclamam de reservas questionáveis, disputas chatas e falta de impulso adequado para algumas estrelas.

Os fãs esperam que o ex -campeão de várias vezes dê uma grande carta de mania em abril e haja algumas coisas em que o CCO deve trabalhar para tornar o PL ainda mais bom.

4. Sami Zayn e Kevin Feud continuam

Kevin Owens discursou recentemente sua ex -amiga Sami Zayn, já que este não o ajudou na partida pelo título indiscutível da WWE contra Cody Rhodes no Royal Rumble Ple. Owens emboscou Zayn e pousou o pacote de Piledriver, causando ferimentos graves a Zayn.

Owens então deu um desafio a Zayn para lutar na próxima câmara de eliminação, que Zayn aceitou. Os dois ex -amigos agora lutarão em um partido não autorizado em seu país de origem no Canadá. O Triple H deve continuar essa disputa, que foi um fã comprometido e estabeleceu outra partida entre as duas estrelas no melhor estágio.

3. Grant na divisão feminina

A divisão das mulheres nos últimos tempos tem sido um desastre com várias histórias e disputas que não fazem sentido e correspondências que parecem ter sido reservadas com pressa. Muitos desses jogos não conseguem dar aos fãs ainda mais frustrados.

O CCO deve se concentrar na divisão e construir estrelas, histórias e novas disputas que estabelecerão confrontos no maior estágio. Você também pode promover as estrelas da Divisão das Mulheres do NXT, já que Roxanne Pérez é um excelente exemplo de quão profundo é a divisão feminina da marca de desenvolvimento.

2. The Rock vs Roman Reigns

O mero pensamento de um confronto entre Johnson e ‘The OTC’ Roman Reigns coloca os fãs empolgados. Enquanto houve provocações e rumores, o Clash nunca se materializou. Enquanto Rock voltou no episódio de Smackdown, Reigns ainda está ausente da programação da WWE do Royal Rumble 2025, onde foi atacado por Seth Rollins.

Triple H poderia decidir reservar um partido icônico entre os dois mestares do ânus contra o outro no melhor estágio. O jogo, mesmo sem um título na fila, criaria uma agitação entre os fãs que lhes dariam uma noite icônica para testemunhar.

1. Sompre -prepreensíveis mais épicos

Em vez de tomar decisões que não ficam, o CCO deve ouvir fãs e reservar jogos que os fãs estão realmente interessados ​​em ver. Essas partes podem incluir confrontos de título ou festas intensas de rancores.

A promoção não tem escassez de talentos e superestrela que entregue conforme prometido e Triple H pode usar essas estrelas para construir partidas que tornam a WrestleMania 41 uma experiência inesquecível para os fãs da WWE.

Quais são as suas expectativas da 41ª edição da WrestleMania e que jogos de Deam você quer ver? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

