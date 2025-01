"A melhor sensação…": O 7 vezes campeão de F1 Lewis Hamilton ficou impressionado após seu primeiro test drive da Ferrari

Lewis Hamilton subiu em um carro de Fórmula 1 da Ferrari pela primeira vez na quarta-feira, depois que o heptacampeão mundial entrou na pista de testes da equipe e admitiu que foi “uma das melhores sensações” de sua vida. O britânico de 40 anos chocou o paddock em fevereiro do ano passado, quando anunciou que estava saindo para se juntar à icônica equipe italiana após 12 anos de sucesso com a Mercedes. Em uma manhã de neblina na pista de testes de Fiorano, perto da base da Ferrari em Maranello, norte da Itália, Hamilton decolou no carro de testes vestindo um macacão vermelho clássico e um capacete amarelo característico.

“Tive a sorte de ter alcançado muitas estreias na minha carreira, desde o primeiro teste até a primeira corrida, pódio, vitória e campeonato, então não tinha certeza de quantas estreias ainda teria”, disse Hamilton.

“Mas dirigir uma Ferrari pela primeira vez esta manhã foi uma das melhores sensações da minha vida.”

Grupos de fãs apaixonados da Ferrari, descritos por Hamilton como “inspiradores”, assistiram em tempo chuvoso de uma ponte com vista para a pista enquanto Hamilton acelerava.

Os fãs esperam que Hamilton encerre uma espera de 18 anos pelo título de piloto de F1, que foi dominado pela Mercedes e pela Red Bull.

Hamilton venceu apenas dois Grandes Prêmios – sua vitória no GP da Inglaterra em julho encerrou uma seqüência de dois anos e meio sem vitórias – e terminou em sétimo no Campeonato Mundial de 2024, 214 pontos atrás do campeão Max Verstappen.

“Quando liguei o carro e passei pela porta da garagem, tive um grande sorriso no rosto”, acrescentou Hamilton.

“Isso me lembrou da primeira vez que testei um carro de Fórmula 1. Foi um momento emocionante e especial, e agora, quase 20 anos depois, sinto essas emoções novamente”.

Hamilton está programado para revelar seu carro de 2025 na abertura da temporada da Ferrari ao lado de seu companheiro de equipe Charles Leclerk em 19 de fevereiro em Maranello, com testes no Bahrein ocorrendo na semana seguinte.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)