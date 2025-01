A MLB proíbe os torcedores dos Yankees que interferiram com Mookie Betts na World Series de 2024 de todos os estádios indefinidamente

Durante o jogo 4 da World Series de 2024, dois torcedores do New York Yankees interferiram com o defensor externo do Los Angeles Dodgers, Mookie Betts, enquanto ele tentava pegar uma bola suja. (Foto de Al Bello/Getty Images)

Os dois torcedores do New York Yankees que se tornaram figuras infames por interferirem com o defensor externo do Los Angeles Dodgers, Mookie Betts, no jogo 4 da World Series de 2024, foram proibidos indefinidamente de assistir a jogos em muitos estádios da Liga Principal de Beisebol.

Durante o primeiro turno do jogo 4, Betts tentou pegar em território sujo no campo direito do Yankee Stadium. Ele estendeu a mão por cima do muro até a primeira fila de assentos e pegou a bola voadora.

Porém, dois torcedores sentados ao lado da bola tentaram retirá-la da luva de Betts, aparentemente acreditando que isso impediria a saída. Um dos torcedores foi mostrado diante das câmeras tentando abrir a luva de Betts para receber a bola, enquanto o outro agarrou o pulso do defensor externo para impedi-lo de jogar a luva e a bola de volta ao campo de jogo. Os árbitros chamaram isso de interferência dos torcedores e concederam a partida a Betts.

“Bem, A pelo esforço.” A interferência dos torcedores foi solicitada nesta jogada em que um torcedor dos Yankees tentou tirar a bola da luva de Mookie Betts após uma eliminação. pic.twitter.com/iZ6taImncd – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 30 de outubro de 2024

Os dois torcedores, Austin Capobianco e John P. Hansen, foram expulsos do Yankee Stadium e proibidos de assistir ao jogo 5 no estádio. Agora, essa proibição se aplicará aos estádios da MLB.

Capobianco e Hansen estavam nos assentos de um detentor de ingressos para a temporada, alguém que os possui desde 1990. O titular original do ingresso poderá mantê-los e apoia a decisão de proibir a entrada dos dois torcedores no Yankee Stadium e no 29 outros estádios de beisebol da MLB, de acordo com o New York Post.

“Sua conduta representou um sério risco à saúde e segurança do jogador e excedeu em muito a linha de comportamento aceitável dos torcedores”. disse uma carta escrita pela MLB aos fãs, via El Atlético.

“Com base em sua conduta, a Major League Baseball (‘MLB’) proíbe você indefinidamente de todos os estádios, escritórios e outras instalações da MLB”, continua a carta. “Você também está indefinidamente proibido de participar de qualquer evento patrocinado ou associado à MLB. Observe que se você for descoberto em qualquer propriedade ou evento da MLB, você será expulso das instalações e sujeito à prisão por invasão.

Betts provavelmente não se oporá à proibição. Após o jogo, ele disse aos repórteres: “Nunca vi nada parecido”.

Comentando sobre o incidente dois meses após a World Series, a estrela dos Dodgers disse aos comediantes Kevin Hart e Kenan Thompson no um especial de Natal do Pavão que ele diria “fodam-se” para os dois fãs por agarrá-lo.