A MLB testará o sistema de desafio de ataque automatizado no treinamento de primavera e em outros Robred

PHOENIX – O comissário Rob Manfred realizou uma conferência de imprensa na terça -feira como parte do Dia da Media de Spring Training no Arizona e discutiu vários tópicos prementes para a MLB que entra na temporada de 2025. Filhotes e a globalização contínua do jogo antes de enviar perguntas dos jornalistas por cerca de 30 minutos.

Estas são as maiores conclusões da sessão do Comissário:

Dodgers não são o problema, mas Manfred sabe que alguns fãs estão chateados com o estado atual do jogo.

Manfred fez várias perguntas sobre a folha de pagamento do céu Dodgers e a lista cheia de superestrelas, e se elas tiveram um impacto negativo no jogo como um todo. Manfred insistiu que os Dodgers operaram constantemente dentro das regras e, portanto, não merecem desprezo; Em vez disso, ele culpa as limitações da estrutura em que eles operam.

“Se eu vou criticar algo, eles não serão os Dodgers”, disse ele. “Será o sistema.”

Em termos mais gerais, Manfred discutiu o conceito de equilíbrio competitivo e como isso ainda pode ser mantido em uma liga na qual existe uma disparidade tão extrema da folha de pagamento. Embora reconheça que existem várias maneiras de medir um campo de jogo de nível, Manfred disse que não é exclusivamente o equilíbrio objetivo do sucesso no campo ao longo da liga; É também sobre como os fãs percebem as possibilidades de sua própria equipe como competitiva. Ele citou a agência gratuita em particular como um aspecto do esporte que pode ter um impacto significativo na moral dos fãs.

“Talvez tão importante quanto qualquer um deles seja a percepção do fã no mercado. Você assina um agente livre … você não sabe o que receberá em campo. Pode ou não melhorá -lo ”, disse Manfred. “Mas pelo menos durante o inverno, gera uma certa emoção que é boa para o seu mercado. Ele expande a impressão de que você está tentando e isso também é importante para os negócios.

Parece ser um reconhecimento indireto de que não há equipes suficientes demonstrando vontade de gastar durante o inverno, por sua vez, que os fãs de Agrio nas ambições de suas próprias equipes competirem. Com apenas um punhado de equipes que representam grande parte dos gastos na agência gratuita mais recente, talvez sejam menos equipes, como os Dodgers que assinam muitos dos principais agentes livres e mais do que tão poucas equipes até se incomodam em explorar o Mercado, limitando o otimismo dos fãs durante a temporada.

Não espere as declarações públicas no próximo CBA em breve

Em relação à consternação pela disparidade da folha de pagamento ou pela infinidade de outros problemas que envolvem a estrutura econômica do beisebol, a expiração do atual acordo coletivo de negociação em 1 de dezembro de 2026, ele aparece como o maior desafio restante durante o posse de Manfred como Comissário (ele pretende passar em 2029). Espera-se que outro bloqueio ocorra no inverno de 2026-27 como parte das negociações, mas a única coisa que realmente importa será a capacidade da liga e a associação de jogadores de alcançar um acordo a tempo de evitar o Falta de temporada regular os jogos.

Por enquanto, no entanto, o comissário não está interessado em declarar publicamente a posição da liga, com duas temporadas completas que ainda não ocorreram antes que a CBA expira.

“Não vou especular sobre o que vamos propor, o que vamos tentar negociar com o MLBPA, estamos a um ano”, disse ele. “Eu devo aos proprietários a dar a eles a oportunidade de participar de uma abordagem de negociação”.

Embora a liga tenha conseguido não perder nenhum jogo da última vez, fica claro que o bloqueio que ocorreu durante a baixa temporada de 2021-22 e durou mais de três meses foi um processo exaustivo para os dois envolvidos diretamente e para os fãs que o observaram do exterior.

Como tal, fica claro que Manfred prefere não pular em direção a esse discurso antes que seja absolutamente necessário.

“Francamente, nossos fãs não entraram em tudo isso muito cedo”, disse ele. “Quero dizer, é muito ruim quando você faz e negocia e todos estão preocupados com isso. Nós simplesmente não estamos lá ainda.

Mudanças na regra foram favoravelmente

Antes da terceira temporada com o relógio de lançamento, as regras que limitam as tentativas de retirada e a proibição do turno defensivo, Manfred falou sobre como essas regras e o estilo resultante do beisebol foram recebidas pelos clubes da Major League. É claro que as mudanças foram bem recebidas pelos fãs, Manfred disse que os projetos da liga aumentaram a assistência para a terceira temporada consecutiva, algo que não acontece há décadas, mas igualmente importante é como, sem problemas, a transição para os jogadores e treinadores em cobrança de operar com novas diretrizes.

“As equipes foram uniformemente mais positivas sobre as mudanças nas regras do que eu pensava que seriam”, disse Manfred. “Acho que todo mundo passou a apreciar as mudanças no jogo. Não se trata apenas dos minutos, é sobre a ação e o atletismo que os fãs estavam procurando”.

Ainda mais encorajador para Manfred e o escritório da liga é o grau em que o impacto das mudanças de regras em idosos refletiu os efeitos observados em menores.

“Eu acho que o mais surpreendente e agradavelmente, e, eu acho, importante a longo prazo é que, devido ao processo que ocorreu nas ligas menores, os resultados que obtivemos no nível das principais ligas foram muito próximos. O que as pessoas em nosso grupo de operações de beisebol previam “, disse ele. O que você é Procurando.

O sistema de desafio do ABS será testado no treinamento da primavera

Com o sucesso das novas regras recentes, a MLB continua a explorar maneiras de melhorar o produto em campo para jogadores e fãs. Um dos elementos mais proeminentes em consideração nos últimos anos foi uma zona de ataque automatizada. Isso implicaria eliminar, ou pelo menos diminuir, a responsabilidade de chamar bolas e greves dos árbitros e, em vez disso, dependendo da tecnologia de seguir -up para determinar um dos princípios centrais do esporte.

Após várias rodadas de experimentação em vários níveis de ligas menores, a MLB decidiu avançar com mais evidências que envolvem o sistema de desafios do ABS (greve automatizada de bola). De acordo com os comentários de fãs e clubes que sofreram abdominais em menores, foi determinado que há menos interesse em ter todas as bolas e greves chamadas automaticamente e a preferência de usar a tecnologia como um veículo para corrigir ou confirmar, um número selecionado de chamadas no decorrer de um jogo, a critério dos jogadores no campo.

No final do dia da mídia de terça -feira, em Phoenix, Morgan Sword, vice -presidente executivo de operações de beisebol da MLB, fez uma apresentação sobre como o sistema de desafios do ABS atualmente funciona e os planos da liga de experimentá -lo durante os jogos de treinamento da primavera das principais ligas este ano.

De acordo com esse sistema, as equipes recebem dois desafios para o jogo, embora os mantenham se seus desafios forem bem -sucedidos. Somente a massa, o arremessador e o receptor podem desafiar chamadas de bola/ataque e devem fazê -lo imediatamente após receber um lançamento. Os desafios do banco ou de outros lugares são proibidos e, se um jogador demorar muito para apontar um desafio, o árbitro poderá negar o aplicativo.

Quando um jogador indica um desafio, o árbitro inicia a revisão e o resultado do tom sobreposto na zona de ataque eletrônico será exibido no vídeo no estádio e na transmissão, se aplicável. A tecnologia de rastreamento da Hawkeye permite que as chamadas de bola e ataque sejam revisadas excepcionalmente; Os desafios Triple-A no ano passado levaram 17 segundos em média a partir da época do campo até que a chamada seja confirmada ou cancelada, e a MLB acredita que o tempo pode ser reduzido ainda mais à medida que a tecnologia melhorar. As dimensões exatas da área de ataque são determinadas pelo tamanho da massa e são ajustadas do dia ao morcego ao bastão; A parte superior da área é estabelecida em 53,5% da altura da massa e na parte inferior de 27%. A MLB está atualmente em processo de obtenção de medições oficiais para todos os jogadores de posição no campo da liga principal, algo necessário para que esse sistema seja aplicado de maneira justa e precisamente.

Quanto a onde veremos os abdominais em ação nesta primavera, é um pouco disperso porque nem todas as etapas do beisebol de treinamento de primavera estão equipadas com a tecnologia de monitoramento adequada. Mesmo assim, cada equipe experimentará o sistema no decorrer da primavera até certo ponto.

Estes são os estádios que hospedarão jogos que incorporam o sistema de desafios nesta primavera:

Cactus League:

Estádio surpresa (Rangers/Reales)

Complexo esportivo Peoria (marinheiros/pais)

Camelback Ranch (Dodgers/Black Mediações)

Boyyear estádio (vermelho/guardiões)

Salt River Fields (D-backs/Rockies)

Liga Pomelo:

Baycare Ballpark (Philis)

George M. Steinbrenner Field (Yankees)

Clover Park (Mets)

Hammond Stadium (gêmeos)

Roger Dean Chevrolet Stadium (Marlins/Cardinals)

TD Ballpark (Blue Jays)

Lecom Park (piratas)

Publix Field (Tigres)

O resultado é que algumas equipes jogarão mais de 25 jogos usando ABS (os Diamondbacks jogarão mais, aos 29 anos), e um punhado jogará menos de 15 (os filhotes jogarão apenas sete). Em geral, mais de 60% dos jogos de treinamento de primavera de 2025 terão o sistema de desafios do ABS.

Então, se tudo acontece de manhã, e todo mundo adora o que o sistema de desafios contribui para o jogo, poderíamos ver a próxima temporada regular? Não, não em 2025, disse Sword. A temporada de 2026 é a primeira que pudemos ver o sistema de desafios do ABS implementado no nível das principais ligas, mas mesmo isso está longe de ser uma garantia nesta fase.

No entanto, o sistema de desafios estará completamente em vigor no nível Triple-A em 2025, o que deve fornecer à liga mais informações sobre os prós e os contras da confiança nessa tecnologia e como o produto afetará no campo. Pelo menos, o treinamento de primavera deste ano servirá como um teste valioso para uma variedade de fãs e jogadores começarem a ter uma idéia do que poderia ser outra mudança monumental para o esporte e talvez outro bem -sucedido.