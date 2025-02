A namorada de Bill Belichick, Jordon Hudson Trolls Falcons com a camisa dos campeões ‘Super Bowl’

Bill Belichick e Jordon Hudson já fizeram algo errado para os Falcons. (Foto de Christopher Polk/Variety através de imagens Getty)

Bill Belichick tem uma ótima história com Atlanta Falcons, e sua namorada Jordon Hudson está aparentemente ciente disso.

Em Nova Orleans, para o LIX do Super Bowl, Belichick e Hudson foram vistos andando para fora no sábado, com Hudson fazendo a curiosa escolha de moda de uma camisa que celebra a vitória do Falcon no Super Bowl Li.

Obviamente, os Falcons não ganharam o Super Bowl Li. O New England Patriots de Belichick fez isso, apagando um déficit de 28-3 no terceiro trimestre em um dos retornos mais famosos da história do esporte. A conexão de Belichick-Falcons também entrou em jogo no ano passado, quando ele entrevistou seu treinador de vagas e foi rejeitado por seu treinador e foi rejeitado

Então Hudson aparentemente decidiu fazer um trolling. Os fãs de Nova Orleans ao seu redor provavelmente não se importam.

O GF Jordon Hudson, de Billichick, 24 anos, foi ao Atlanta Falcons com uma camisa do Super Bowl Li Champions em Nova Orleans hoje.

Obviamente, o ATL entrou em colapso, e essas camisas nunca viram a luz do dia, até hoje.

Falcons passou o vencedor de 6x SB de HC na última temporada baixa porque … pic.twitter.com/hobeowllsg – Michael J. Babcock (@mikejbabcock) 9 de fevereiro de 2025

Por TmzO casal encontrou o comissário da NFL Roger Goodell, enquanto eles estavam fora e se reuniram para um compromisso duplo com o locutor Jim Gray e sua esposa.

Belichick, agora treinador -chefe da UNC, e Hudson anteriormente se apresentou nas honras da NFL na quinta -feira, com Belichick usando seus anéis do Super Bowl, incluindo aquele que ganhou os Falcons, enquanto Hudson usava seu próprio anel de campeonato de Porristas.

A relação entre o treinador de 72 anos chamou a atenção por razões óbvias. O apresentador das honras da NFL Snoop Dogg fez uma piada no casal, lembrando -se de uma época em que os Cowboys de Dallas eram bons, os chefes de Kansas City eram ruins e Hudson ainda não nasceu.

O LIX do Super Bowl, entre os chefes e as águias da Filadélfia, está programado para as 18h30 ET no sábado.