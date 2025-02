A NFL está indo para a Austrália: Rams nomeou a equipe designada para o primeiro jogo da liga.

Nova Orleans – o NFL É oficialmente direcionado abaixo. A liga está colocando um jogo da temporada regular na Austrália pela primeira vez e isso ocorrerá em 2026.

O Los Angeles Rams servirá como equipe local para o jogo histórico, que será disputado em Melbourne. Embora houvesse relatos de que as Philadelphia Eagles também tocassem na Austrália, esse não será o caso. Com os Rams servindo como uma equipe local, isso significa que seu oponente será uma das nove equipes que estão programadas para jogar em casa em 2026 (Cardinals, 49ers, Seahawks, Giants, Cowboys, Chiefs, Chargers, TBD North Team North, Equipe TBD AFC East). O oponente será anunciado posteriormente.

O jogo será disputado no icônico Ground Cricket de Melbourne (MCG), que tem uma capacidade de pouco mais de 100.000 fãs.

“Expanda para Melbourne, Austrália, uma bela cidade com uma rica história esportiva, sublinha nossas ambições de se tornar um esporte global e acelerar o crescimento internacional”, disse o comissário da NFL Roger Goodell, em comunicado. “Juntamente com o governo do estado vitoriano, Victoria Victoria e Melbourne Cricket Land, e com o Los Angeles Rams em 2026, esperamos fazer história no que é um mercado importante para a NFL e um próximo passo significativo para expandir nossa pegada internacional”

O proprietário do Rams, Stan Kroenke, disse que sua equipe está encantada em fazer a viagem histórica.

“Quando identificamos pela primeira vez a Austrália como um de nossos mercados globais, não foi apenas para nossos fãs apaixonados que residem lá, mas também por causa do importante papel que Los Angeles interpreta para servir de porta de entrada para a Austrália e muitos países de todos os Pacífico , “Kroenke disse em comunicado. “Este é o próximo passo importante para os Rams e a mais ampla família da Kroenke Sports & Entertainment para continuar expandindo nosso alcance em todo o mundo, e estamos encantados em trabalhar com o comissário Goodell e o escritório da liga para fazer história e fazer história e trazer o primeiro Jogo regular da temporada da NFL para a Austrália.

A Austrália tem uma diferença horária de 16 horas com a zona horária oriental, que certamente criará alguns problemas logísticos para a NFL. A liga não reduziu uma data para o jogo, mas o executivo da NFL Peter O’Reilly disse que provavelmente seria um jogo da semana 1.

“Não vamos nos prender em nenhuma programação aqui, mas o estágio provável seria um jogo da semana 1”, disse O’Reilly.

O’Reilly também acrescentou que provavelmente seria um jogo de um dia em Melbourne, o que o tornaria um jogo de programação nos Estados Unidos. Por exemplo, se o jogo começar às 12:30 em Melbourne na sexta -feira, seria um começo das 20:30 ET na quinta -feira à noite nos Estados Unidos).

A liga concordou em uma associação de vários anos com Melbourne, então haverá mais jogos após a temporada de 2026. Este será o segundo jogo geral da NFL na Austrália. Os Broncos e os Chargers jogaram um jogo de pré -temporada em Sydney em 1999.

A NFL tem procurado expandir para novas cidades. Melbourne não apenas receberá um jogo em 2026, mas Berlim e Madri organizarão um jogo pela primeira vez em 2025.

Aqui está uma olhada nas equipes caseiras designadas para cada jogo internacional em 2025:

A liga disse que pode haver mais anúncios internacionais.