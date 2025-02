A NHL pregou seu restante All-Star com o confronto das 4 nações. NBA deve prestar atenção

O ótimo colunista de basquete do Yahoo Sports, Vincent Goodwill, resumiu a atmosfera no fim de semana das estrelas da NBA e, principalmente, apática, como tal: “Soul não pode ser fabricado”.

Isso ocorreu duas semanas depois que a NFL organizou um jogo de futebol de bandeira com seus Pro Bowlers, que foi tão emocionante quanto a preparação de impostos. (O destaque pode ter sido uma competição inicial que foi por dois tempo extra).

Então ele estava no sábado à noite no Bell Center de Montreal, onde uma multidão selvagem e barulhenta enfiou o local da versão da NHL de um evento “All-Star”, o confronto de 4 nações e um jogo entre os Estados Unidos e o Canadá.

“The Star-Spangled Banner” foi vaiado. Houve três lutas nos primeiros nove segundos. “Precisávamos enviar uma mensagem”, disse o americano Matthew Tkachuk de St. Louis, Missouri, que, junto com o irmão Brady, estavam entre os primeiros combatentes. “A mensagem que queríamos enviar: ‘É o nosso momento'”.

Logo depois, ocorreu um dos jogos mais intensos, qualificados, emocionantes e ricos já disputados, com os Estados Unidos prevalecendo por 3-1. Os americanos celebraram uma grande vitória, embora saibam que isso simplesmente os avançou para a final da quinta -feira em Boston, onde podem encontrar os canadenses novamente.

Sam Reinhart, da equipe do Canadá e Dylan Larkin, da equipe dos EUA.

Numa época em que as ligas estão tentando encontrar uma maneira de bombear emoção e significado no antigo conceito de estrela, a NHL não apenas a encontrou, mas está pronta para dar vida a todo o seu produto, que era o original. Conceito promocional de eventos All-Star.

Afinal, a ABC teve uma média de 4,4 milhões de espectadores nos Estados Unidos, o máximo para uma final da Copa No Stanley desde 2019. Cada jogo tem sido ótimo.

“Acho que poderia inspirar outra geração de jovens jogadores a querer jogar”, disse o técnico americano Mike Sullivan.

O confronto das 4 nações apresenta quatro equipes (EUA, Canadá, Suécia, Finlândia) e oito jogos, incluindo jogos de terceiro lugar e campeonato de quinta -feira. Não é tecnicamente um evento exclusivamente da NHL: as equipes são selecionadas e gerenciadas pela equipe nacional de cada país participante, ou seja, hóquei nos EUA.

No entanto, a NHL fechou por quase duas semanas e permitiu que os jogadores da NHL participassem. Enquanto alguns talentos de elite da Rússia, a República Tcheca e outros países são excluídos, o orgulho nacional para aqueles que estão no evento é através das nuvens. É um mini órgãos.

“Este é o maior jogo da minha vida”, disse Travis Sanheim em Elkhorn, Manitoba e Flyadelphia Flyers antes do Partido dos Estados Unidos.

“Essa foi uma das melhores experiências da minha vida, apenas um incrível jogo de hóquei”, disse o americano Dylan Larkin, de Waterford, Michigan, que marcou o gol dos avanços e cujo trabalho diário é o capitão das asas vermelhas de Detroit.

Contraste isso com a conversa da NBA.

“Você não pode forçar ninguém a jogar duro se não quiser”, disse Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Qualquer pessoa que tenha visto Antetokounmpo (ou praticamente qualquer jogador da NBA) em um jogo que importa sabe que isso trará o mesmo esforço de todos os custos que uma estrela da NHL. O mesmo com a NFL. O problema é fazer o assunto.

A NHL decifrou o código, aproveitando o orgulho nacional não apenas da competição internacional fora da estação, mas também do canto natural que ocorre entre os quatro países com a maioria dos NHlers.

“É engraçado: você colocou a bandeira por trás do significado de algo e os interruptores dos meninos simplesmente se viram”, disse Flyers Travis Konecny, de Clachan, Ontário.

Essas são as oportunidades mais raras que parecem históricas.

No traje americano vitorioso, por exemplo, jogadores nascidos nos anos 90 e 2000, imploram em 1980 que todos cresceram sonhando em jogar.

“Muitos meninos que têm muito orgulho jogando pelo USA Hockey”, disse Jack Hughes de Canton, do New Jersey Devils, do Canton. “Em Miracle on Ice, ‘Dream on’ é como a grande música nessa.”

A NHL está inclinada na competição internacional. Em fevereiro próximo, enviará seus jogadores para os Jogos Olímpicos pela primeira vez desde 2014. Ele também se comprometeu a organizar uma Copa do Mundo de Hóquei 2028 da NHL 2028 (com mais países). Nos anos alternados, haverá as 4 nações.

A NBA poderia tentar algo semelhante; O torneio olímpico de 2024 em Paris foi enérgico e excelente, afinal. Até um jogo de estrela US-VS-VS. O single do mundo poderia devolver um pouco de pop.

No entanto, provavelmente não posso igualar o que a NHL tem. Isso foi exagerado e apenas promete crescer e melhorar. As três primeiras lutas receberam muita atenção do sábado e por um bom motivo, mas a peça que se seguiu não foi menos forte.

Veja a velocidade impressionante de Connor McDavid (Newmarket, Ontário) do Edmonton Oilers, no primeiro gol do Canadá ou no cuidado do carrinho de corpo, todos em Boston Bruins (Long Beach, Nova York) entregues em McDavid mais tarde no McDavid mais tarde em o McDavid. jogo. (McAvoy ficará do lado de fora na segunda -feira contra a Suécia).

Veja as superestrelas da NHL como Larkin, com prazer aceitar um lugar na quarta linha ou no Auston Mathews, do Toronto Maple Leafs, de Scottsdale, Arizona, que marcou 69 gols na última temporada, muda repetidamente o jogo com seu backchecking de elite.

“Eu pensei que era uma celebração incrível do hóquei”, disse Sullivan.

Este foi o esporte em seu auge absoluto. Não há truques. Não há patrocinadores corporativos forçados. Não há necessidade de participações especiais de celebridades, a menos que você conte as apresentações de Michelle Kwan e Georges St-Pierre.

Essas eram todas as estrelas, todas dentro.

E está apenas começando.