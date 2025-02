A oferta do Chiefs nas três mobs históricas termina miseravelmente no LIX do Super Bowl: três coisas que deram errado para KC

Nova Orleans – os chefes de Kansas City entraram Super Bowl LIX procura se tornar o primeiro time em NFL História para ganhar três Super Bowls consecutivos. O que eles descobriram no domingo é que Há uma razão Esse feito nunca foi alcançado antes.

Em algum momento, cada equipe conhece um desafiante projetado para superá -lo, e foi exatamente isso que aconteceu no Caesars Superdome. Os chefes não foram apenas derrotados pelos Eagles, mas foram espancados em uma explosão de 40-22 que foi a segunda maior perda do maior Super Bowl por qualquer equipe nos últimos 10 anos. (Kansas City tem a maior perda, um transporte de 31-9 nas mãos da Tampa Bay Buy no LV do Super Bowl).

Os Chiefs jogaram no domingo à noite como se tivessem passado 24 horas seguidas na Bourbon Street antes do início. Eles excluíram no primeiro tempo, para um total de apenas 23 jardas e uma primeira intensidade. A única razão pela qual isso não se tornou uma das piores rotas da história do Super Bowl é porque Kansas City conseguiu marcar 16 pontos no tempo de lixo no quarto trimestre.

Então, o que exatamente saiu para os chefes? Em uma palavra: tudo. Mas essa é uma descrição vaga, então vamos dar uma olhada em três áreas onde Kansas City fodeu o cão proverbial.

A linha ofensiva foi intimidada

Os treinadores sempre dizem: se você vai ganhar na NFL, precisa ganhar nas trincheiras. Foi exatamente isso que os Eagles fizeram neste jogo. A linha ofensiva do Chiefs foi basicamente maltratada por todo o jogo e, portanto, os Chiefs tiram completamente o ritmo ofensivo.

Quando uma linha ofensiva é espancada nesse grau, às vezes é porque uma defesa joga algo novo como Bill Belichick fez em uma vitória de 13-3 sobre o Los Angeles Rams no Super Bowl Liii. Esse não foi o caso neste jogo. O Kansas City estava pronto para a Filadélfia, de acordo com o Cheads Center Creed Humphrey, mas não poderia impedir que os campeões da NFC o façam.

“Eles não mostraram aspecto diferente; não mostraram nada sem explorar”, disse Humphrey após o jogo. “Ele reduziu a eles saindo e jogando mais”.

Não é isso que você deseja ouvir seu centro após um jogo, muito menos um Super Bowl, mas essa é a melhor descrição do que aconteceu. Era uma velha patinação com os Eagles que geraram pressão em 38,1% dos instantâneos, apesar de não bombardear todo o jogo, de acordo com estatísticas da próxima geração da NFL. Os Chiefs não conseguiram impedir Josh Sweat (2,5 capturas) ou Milton Williams (2 capturas), dois jogadores defensivos que exploraram Kansas City várias vezes.

Mahomes foi demitido seis vezes no jogo, o máximo que foi levado ao chão durante sua carreira em um jogo: regular ou pós -temporada. Os chefes têm alguns jogadores talentosos na ofensiva, como Joe Thuney, mas o suor não teve nenhum problema em soprar para ele na maioria dos jogadores. Não era muito melhor para Mike Calle, Jawaan Taylor ou Trey Smith, que foram as outras três manchetes junto com Humphrey.

As equipes da AFC podem querer começar a fazer anotações: se você deseja vencer Mohamses, o segredo não é superá -lo, é para superá -lo.

Mahomes teve um de seus piores jogos, todos

Embora a linha ofensiva dos chefes tenha sido derrotada pelos Eagles, você não pode culpá -los. Isso ocorre porque Mahomes teve uma das piores desempenhos de sua carreira. O vencedor do Super Bowl de três vezes virou a bola três vezes, incluindo duas interceptações caras no primeiro tempo, com lançamentos extremamente ruins.

A primeira seleção ocorreu no meio do segundo trimestre, e foi uma inovadora: Mahomes lançou uma seleção para Cooper saiu.

Mohomes saiu do bolso e teve muito tempo para lançar, então a única pessoa que você pode culpar por este pick-six é o Mohamcs. Essa interceptação colocou o Eagles por 17 a 0 e, a partir daí, ficou claro que Mohamses teria um arreios parte de sua magia patenteada se os Chiefs voltassem ao jogo, mas não havia mágica para ser ruim.

No final do segundo trimestre, Mohamses lançou outra seleção e, mais uma vez, foi culpa dele.

Sim, Zack Baun fez uma ótima jogada, mas também foi um lançamento arriscado e, com os chefes sentados em sua própria linha de 6 anos, com menos de dois minutos para jogar no meio, corria o risco de Mohamcs provavelmente não ter que levar . Duas jogadas após essa interceptação, os Eagles marcaram outro touchdown. Naquela época, a derrota estava em andamento com o Eagles em 24-0.

Os Chiefs totalizaram apenas 23 jardas durante um primeiro meio pesadelo, onde Mahomes terminou com uma classificação de 10,7 QB. Quando Mohomes está no seu melhor, os chefes são quase impossíveis de vencer, mas quando ele está no pior momento, este jogo é o que acontece.

Jalen Hurts é o Kriptonite de Steve Spagnuolo

A defesa de Spagnuolo tem sido uma das principais razões pelas quais os chefes foram capazes de construir uma dinastia. Desde que ele o contratou em 2019, Kansas City foi 16-2 na pós-temporada no Lix do Super Bowl. Se Spagnuolo teve um Kriptonite em sua carreira, ele está descobrindo como parar Jalen Hurts.

No período anterior ao Super Bowl, é possível que ele tenha ouvido que Mohamses estava em 8 a 0 contra o coordenador defensivo dos Eagles, Vic Fangio, mas o fato de Hurts já ter tido grande sucesso contra Spagnuolo Flew pareceu esquecer.

O melhor jogo de passes da carreira da temporada regular de Hurts entrando no Super Bowl? Isso ocorreu contra o Chiefs quando ele lançou 387 jardas em um jogo de 2021 contra o Kansas City.

O melhor jogo de passes de passageiros de passageiros? Isso também ocorreu contra o Chiefs quando ele lançou 304 jardas na derrota por 38 a 35 da Filadélfia contra o Chiefs no Super Bowl LVII.

Os Eagles perderam os dois jogos, então não foram reconhecidos, mas Hurts definitivamente não voou sob o radar em Nova Orleans: o MVP do Super Bowl levou para casa depois de um jogo muito impressionante, no qual ele totalizou 293 jardas e três touchdowns.

É quase como se o plano de jogo defensivo do Chiefs estivesse prendendo Saquon Barkley a todo custo e fazer prejudicar. Se fosse esse o caso, foram contatos espetaculares. Particularmente para um treinador de Andy Reid que entrou em 33-7 em sua carreira com uma semana adicional de preparação para um oponente.

No início do primeiro trimestre, ficou claro que Hurts seria um problema: na segunda viagem da Filadélfia, ele lançou dois passes de pelo menos 20 jardas, incluindo 28 jardas para Jahan Dotson.

Depois que Dotson levou o Chiefs para a linha de 1 Yara, Hurts fez o que faz de melhor: ele marcou em um impulso de Tush para dar os Eagles e a vantagem do início de 7-0.

No segundo tempo, ele essencialmente congelou o jogo com um passe de touchdown de 46 yard para Devonta Smith.

Isso veio uma jogada depois que o Chiefs falhou em uma quarta tentativa e parecia uma adaga que terminou o jogo (embora fosse apenas o terceiro trimestre). Hurts foi quase perfeito jogando a bola 17 de 22 por 221 jardas e dois touchdowns. Com essa apresentação, tornou -se o segundo quartback da história do Super Bowl para completar pelo menos 70% de seus passes com três ou mais touchdowns totais em vários Super Bowls, juntando -se a Tom Brady.

Tão bom quanto Daths estava jogando, ele estava ainda melhor correndo. Ele só decolou quando era necessário e aproveitou o máximo de cada corrida. Hurts terminou o jogo como o principal corredor do Eagles, com 11 corridas para 72 jardas, que estabeleceram o registro da maioria dos metros que percorre um zagueiro na história do Super Bowl, uma marca que originalmente estabelecida no Super Bowl LVII – sim, você adivinhou isto. – Defesa de Spagnuolo.

Spagnuolo e os Chiefs foram gravemente feridos pelas feridas, e mesmo que a ofensiva do Chiefs pudesse ter operação no domingo à noite, não há garantia de que Kansas City teria vencido. Hurts estava jogando bem o suficiente para a Filadélfia ter vencido o Lix do Super Bowl em um tiroteio.