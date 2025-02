A onda de Angel Reese leva à primeira expulsão na história de

A expulsão de Angel Reese não impediu uma vitória para a rosa. (Foto de Carmen Mandato/Getty Images)

Angel Reese alcançou o primeiro para a Liga 3 de Basquete Feminina de Basquete 3 contra 3, com muitas das principais estrelas da WNBA.

No segundo trimestre de um jogo entre o clube de basquete de Rose de Reese e Los Laces, o Chicago Sky Star recebeu a primeira expulsão na história da liga através de uma dupla falta técnica. O incidente começou quando ele estava protegendo Tiffany Hayes, que deu uma falta depois de cair no chão.

Reese se afastou e zombou de zombaria na direção de Hayes e o funcionário que chamou a falta. O funcionário aparentemente pensava que o gesto era destinado a ele, desde que ele chamou um técnico para reese.

Reese, para colocá -lo levemente, discordam e ganhou uma segunda tecnologia enquanto discutia seu caso.

Reese deixou o jogo com seis pontos em 2 de 7 chutes, 15 rebotes e três assistências em sete minutos. O jogo terminou como uma vitória de 83-69 para La Rosa, que colocou os atacadores em um tiro final de Elam de Chelsea Gray.

A vitória melhorou o recorde da Rose em 2-4, com oito jogos para jogar em uma temporada que se estende até meados de março.

Reese foi um dos muitos nomes notáveis ​​a se registrar em sua temporada única em sua temporada inaugural (um dos titulares notáveis: seu rival Caitlin Clark). Apoiado por uma importante base de investidores que inclui Alex Morgan, Carmelo Anthony e Ashton Kutcher, a liga está destinada a ser um suplemento sazonal baixo para os melhores jogadores do jogo, com um mínimo de US $ 100.000 para cada um de seus 30 jogadores.

Reese vem de uma temporada de estreia com o céu em que se estabeleceu como uma estrela por si só, quebrando o recorde de rebote de uma única temporada da WNBA antes de perdê -lo para o MVP da liga A’ja Wilson.