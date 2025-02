Apesar de todo o seu sucesso, um dos legados duradouros da Associação Kobe Bryant e Shaquille O’Neal é o fato de que eles lideraram a última taxa de três legumes nas quatro principais ligas esportivas profissionais da América do Norte.

De 2000-02, o Los Angeles Lakers ganhou três NBA Títulos, um nível de sucesso que os Chiefs tentaram igualar nesta temporada, mas finalmente não conseguiram alcançar após a derrota por 40-22 contra os Eagles em Super Bowl LIX. Kansas City se juntou aos oito campeões consecutivos do Super Bowl que não podiam fazer três turbas. Os Packers de 1965-67 ainda estão NFL Última equipe a ganhar três títulos consecutivos.

O sucesso dos Lakers do início dos anos 2000 ocorreu após o domínio do Chicago Bulls liderado por Michael Jordan, da NBA nos anos 90, que incluiu não um, mas dois três turbes de sucesso. Os três tatores dos 2000 Lakers concluíram apenas quatro anos depois que a Jordânia levou o Bulls para sua segunda multidão de sucesso e menos de dois anos depois que os Yankees conquistaram seu terceiro título consecutivo da World Series.

Quatro três multidões em menos de uma década provavelmente diluiram a conquista dos Lakers. Em vez de celebrá -lo, a questão imediata era quantos títulos Kobe e Shaq venceriam nos próximos anos.

A resposta foi finalmente zero. A varredura de Los Angeles sobre as redes de Jason Kidd nas finais da NBA de 2002 foi o campeonato final para essas equipes do Lakers. Os Lakers retornaram às finais da NBA em 2004, apenas para serem esmagados pelos Detroit Pistons na varredura de um cavalheiro. Shaq mudou essa baixa temporada, terminando assim uma das associações de maior sucesso, divertido e polarizador na história do esporte.

Dominante também é uma palavra que poderia usar com precisão para descrever os Lakers naqueles anos. O Lakers de 2001 teve 15-1 nos playoffs, pois foi necessário um esforço hercúleo de Allen Iiverson na final para os Anjos sofrerem uma derrota na pós-temporada. Os Lakers responderam à sua única derrota nos playoffs com quatro vitórias consecutivas ao longo do caminho para defender com sucesso seu título.

Um ano depois, o Lakers passou pelos pioneiros e pelo Spurs nas duas primeiras rodadas antes de sobreviver a uma batalha épica de sete jogos com o Kings. Nas finais, o talento de Kobe e Shaq estava em uma exposição completa enquanto desmontava as redes superadas em quatro jogos.

Nas décadas desde o seu tempo como companheiros de equipe, ele parece ter se concentrado mais no que Kobe e Shaq não fizeram juntos. No entanto, isso pode começar a mudar se eles continuarem sendo a última associação que conquistou três títulos consecutivos juntos, um período de tempo que agora tem 23 anos e revelador.