A performance histórica de Juju Watkins leva à USC além da UCLA nº 1; Para onde irá Aaron Rodgers mais tarde?

🏀 Bom dia a todos, mas especialmente …

Juju Watkins e No. 6 USC Trojans

Existem excelentes ações e grandes vitórias. Depois, há ações de todos os tempos e vitórias de todos os tempos, como o Juju Watkins e No. 6 USC Entregue na noite de quinta -feira, Demolição demonstrada No. 1 UCLA71-60.

Este foi um esforço maravilhoso da equipe, mas o desempenho de Watkins está entre os melhores esforços individuais na história do esporte: 38 pontos, 11 rebotes, oito quarteirões, cinco assistências, seis triplos. Seja como for, ela fez. E ela dominou.

Watkins é o único jogador da Divisão I, masculino ou feminino, em pelo menos as últimas 20 temporadas com 35 pontos, 10 rebotes, oito quarteirões e cinco triplos em um jogo.

Ninguém na NBA tem sempre Publicado desse tipo de estatística.

Os 38 pontos são o segundo mais que uma jogadora da Divisão I contra uma equipe nº 1 nas últimas 20 temporadas. Caitlin Clark Ele teve 41 contra Carolina do Sul Nas quatro finais de 2023.

Ele teve 41 contra Nas quatro finais de 2023. A USC tinha sido de 1 a 10 de todos os tempos contra o número 1, com sua única vitória desse tipo Louisiana Tech No campeonato nacional de 1983. Cheryl MillerA estrela dessa equipe sentou na quadra na noite de quinta -feira.

Isso é algo icônico, como as coisas da construção. E veio de um jogador que estava lutando contra entrar no jogo. Mas todas essas lutas se tornaram uma coisa do passado no início do jogo. No entanto, a vitória teve que esperar tarde: a USC superou a UCLA por 24-8 no último trimestre, uma mudança impressionante impulsionada por uma defesa sufocante e um apetite insaciável pela bola: os Trojans obtiveram cinco rebotes ofensivos, forçaram cinco mudanças e tiveram cinco Bloqueia apenas na estrofe final.

March Madness pode demorar algumas semanas, mas o basquete universitário pode enlouquecer, no melhor sentido da palavra, em qualquer noite.

Jets Jets, Aaron Rodgers se separa: Onde ele pousará?

Getty Images



O que era esperado por um longo tempo é oficial agora: o Jatos são avançar de Aaron Rodgersterminando uma associação de dois anos muito esperada, mas finalmente brutalmente decepcionante.

Sua primeira temporada na Big Apple terminou abruptamente devido a um Aquiles rasgado sofrido no primeiro trimestre de sua estréia. E então, na última temporada, Rodgers (e o resto da equipe) lutou por muito, terminando 5-12 com o número 24 da NFL em pontos e jardas. Novo treinador Aaron Glenn Escolha uma nova direção atrás do centro.

É provável que precisemos de algum tempo para saber que direção é. Mas Outras equipes podem falar com Rodgers imediatamente Porque Nova York anunciou que está se mudando dele e é um veterano adquirido. É algo semelhante a Russell Wilson situação no ano passado. Ele decidiu se juntar Aço Dias antes do início oficial da agência gratuita.

O Pittsburgh pode dobrar e adicionar a Rodgers este ano? Esse é um dos Possíveis pontos de aterrissagem de Garrett Podell para Rodgersassim como …

Podell: “Ele Tennessee Titans poderia Evite tomar um marechal de campo primeiro em geral Em 2025 NFL Draftqualquer Eles poderiam mudar a seleção Para acumular um tesouro de opções de rascunho para reconstruir sua lista. Rodgers pode ser uma melhoria maciça em Will Levis … A presença de Rodgers pode ajudar a cumprir com baixos gastos sazonais. Os Titãs continuaram há um ano em que trouxeram um receptor aberto Calvin Ridleycorredor Tony Pollardcentro Lloyd Cushenberry e canto L’Ararius Sneed“

Não odeio essa idéia, especialmente se o Tennessee concordar com o sentimento geral de que este é um marechal de decepcionante e encontrar uma equipe desesperada para subir. Cody Benjamin tem Prós e contras para os possíveis pretendentes de Rodgers.

🏀 No. 1 Auburn-no. 2 Alabama é manchete enorme fim de semana de basquete universitário

Getty Images



O Iron Bowl é uma rivalidade universitária de futebol americano como existe, que produziu alguns dos melhores momentos da história do esporte. Mas Castanha e Alabama O futebol nunca fez o que os times de basquete masculinos farão amanhã: reunir -se como os dois melhores times do país. De fato, é o primeiro jogo de basquete masculino 1-V.-2 na história da SEC.

Matt Norlander conversou com os dois treinadores para um visualização impressionante de confronto incrível.

Norlander: “Bruce Pearl Ele me disse que sua equipe se preparou extremamente bem nos últimos dias. A responsabilidade pode ser encontrada durante toda a instalação, enquanto a sinalização dos dedos não pode. Seus meninos percebem as apostas. Eles chegarão no sábado, com possivelmente o jogador nacional do ano a partir de hoje, John Broome – Para o que poderia se tornar uma obra -prima de pontuação cinematográfica. Auburn ocupa a posição número 1 em eficiência ofensiva, o Alabama foi acompanhado ao lado no número 2. A maré é o número 1 em pontos (90,5 por jogo) e liderou o país com sete resultados de mais de 100 “.

Como Matt aponta, também é um momento perfeito, com a temporada da NFL e da NBA no fim de semana do All-Star. Com março nas proximidades, há uma placa absolutamente carregada, perfeita para a preparação do apoio. Eu digo isso todos os anos, mas lembre -se disso: os guardas vencem em março. Felizmente para você, futuros colegas de serviço, nossos especialistas discutiram o Melhores protetores de pontos no basquete universitário. A escolha mais popular é Soco‘s Braden SmithQUEM “Ele deu um salto para o estrelato nesta temporada,” Kyle Boone escreve.

Purdue tem um grande neste fim de semana, um dos quatro jogos classificados apenas com a classificação de sábado:

No. 16 Wisconsin no número 7 de Purdue (13 pm em CBS/Paramount+)

(13 pm em CBS/Paramount+) 6 Houston no 13 Arizona

No. 1 Auburn no No. 2 Alabama

22 Status do Mississippi no número 19 Ole Miss

Certifique-se de sintonizar antes do jogo dos Badgers-Boilermakers, pois a CBS/Paramount+ Vista anterior do filhote de filhote da NCAA March Madness (As 16 principais sementes) às 12:30, enquanto isso, Jerry Palm’s A última entrega de suporte está aqui.

E não se esqueça de salvar algum apetite para domingo: do lado feminino, No. 7 UConn Visitante No. 4 Carolina do Sul e No. 5 LSU Visitante No. 3 Texas Eu tenho um ótimo dia.

⚾ Alex Bregman para Red Sox: O que ainda há para Boston, Houston?



Getty Images



Alex Bregman assine com ele Meias vermelhas vem com muita emoção, mas também Muitas perguntas Para Boston. Obviamente, existem as perguntas de produção: foi no ano passado um caso atípico? – Mas eles também se encaixam nas perguntas. Onde você vai jogar? Onde estará na ordem de rebatidas? Mantenha a calma, os fãs das meias vermelhas. Essas são boas perguntas a se ter. No entanto, o grande é “Isso é suficiente para levá -los aos playoffs?” RJ Anderson respondeu todas essas perguntas (e muito mais) aqui.

Também deixa o ex -time de Bregman, o Astroscom questõesNotas RJ, incluindo …

Anderson: “O que fazer com a flexibilidade da folha de pagamento: o que se sabe é que sua projeção da folha de pagamento cai em torno de US $ 218 milhões. Isso coloca US $ 26 milhões abaixo de onde terminaram na última temporada e US $ 23 milhões abaixo da primeira linha de impostos de luxo … as equipes tendem a manter cerca de US $ 10 milhões em reserva para adições na temporada. Se fizermos duas suposições, que as estrelas mantêm US $ 10 milhões em julho e que não querem gastar na zona fiscal, eles têm cerca de US $ 10 a 12 milhões para gastar antes do dia de abertura.

📺 O que estamos vendo neste fim de semana

Sexta-feira

🏀 NBA All-Star Celebrity Game19:00 na ESPN

🏀 Torneio 1 a 1 incomparável19:30 em tnt/trutv

🏀 Desafio de estrela em ascensão da NBA21:00 em TNT/TRUTV

Sábado

🏀 Arkansas no número 8 do Texas A&M (M)O meio -dia é ESPN

🏀 Vista anterior do filhote de filhote da NCAA March Madness12:30 PM em CBS/Paramount+

🏀 Vanderbilt no No. 5 Tennessee (M)13:00 na rede SEC

🏀 No. 16 Wisconsin no número 7 Purdue (M)13:00 na CBS

🏒 Finlândia vs. Suécia13:00 no ABC

🏀 No. 6 Houston no 13 Arizona (M)14:00 na ESPN

🏀 No. 1 Auburn no No. 2 Alabama (M)16:00 na ESPN

🏀 Stanford no número 3 Duke (M)16:00 no ABC

🏀 22 Status do Mississippi no número 19 Ole Miss (M)18:00 no ESPN2

🏒 Estados Unidos vs. Canadá20:00 no ABC

🏀 No. 11 Michigan Status em Illinois (M)20:00 em Fox

🏀 15 Kentucky no Texas (M)20:00 na ESPN

🏀 NBA All-Star Saturday Night20:00 em TNT/TRUTV

🏀 Carolina do Sul no número 3 da Flórida (M)20:30 na rede SEC

Domingo

🏀 Ole Miss no número 15 do Tennessee (W)meio -dia na rede SEC

🏀 No. 20 Michigan no estado de Ohio (M)13:00 na CBS

🏀 No. 7 UConn no número 4 da Carolina do Sul (W)13:00 no ABC

🏀 No. 10 NC State no número 12 da Carolina do Norte (W)14:00 na ESPN

🏎 Daytona 50014:30 em Fox

🏀 No. 24 Creighton no número 9 de St. John’s (M)15:00 no FS1

🏀 No. 5 LSU no número 3 do Texas (W)15:00 no ABC

🏀 NBA Star Game20:00 em TNT/TRUTV

🏀 22 Estado de Michigan no número 1 da UCLA (W)21:00 em BTN