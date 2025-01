A posição clara do BCCI sobre as chances de Rohit Sharma de viajar ao Paquistão para o Troféu dos Campeões: "Ainda não…"

O capitão do time indiano de críquete, Rohit Sharma, irá para o Paquistão ou não? Este parece ser o último pomo de discórdia entre o BCCI e o Conselho de Críquete do Paquistão. Depois que a Índia se recusou a viajar ao Paquistão para o Troféu dos Campeões e o torneio foi organizado em um modelo híbrido, há relatos de que há alguns pontos de interrogação sobre a viagem de Rohit Sharma ao Paquistão – os anfitriões originais designados – para a reunião pré-torneio dos capitães. . Geralmente, os capitães de todas as equipes competidoras se reúnem antes de qualquer cerimônia de abertura de uma competição da ICC e discutem seus planos e objetivos.

O novo secretário do BCCI, Devajit Saikia, disse que ainda está sendo discutido se o capitão da seleção nacional, Rohit Sharma, participará dos eventos pré-torneio do ICC, incluindo uma coletiva de imprensa e uma sessão de fotos oficial, em Lahore.

“Se Rohit Sharma viajará ao Paquistão para participar das reuniões da mídia do TPI ainda não foi decidido”, disse Saikia.

Enquanto isso, um oficial do PCB expressou seu desapontamento com os relatos de que a seleção indiana não usaria o nome do Paquistão na camisa do torneio.

“O BCCI está trazendo a política para o críquete, o que não é nada bom para o jogo. Eles se recusaram a viajar para o Paquistão. Eles não querem enviar o seu capitão (ao Paquistão) para a cerimónia de abertura, agora há relatos de que não o fazem. “Não queremos que o nome do país anfitrião (Paquistão) esteja impresso na sua camisola. Acreditamos que o órgão governante mundial (ICC) não permitirá isso e apoiará o Paquistão”, disse um funcionário do PCB à IANS na segunda-feira, sob condição de anonimato.

No que diz respeito à visita de Rohit Sharma ao Paquistão, o assunto ainda está sob revisão e há certas questões que o conselho indiano de críquete precisa considerar se o seu capitão viajar ao Paquistão para a habitual sessão de fotos pré-evento e conferência de imprensa.

O tempo dirá se o TPI decidirá sediar esses eventos no Paquistão ou transferir as responsabilidades de capitania pré-torneio para os Emirados Árabes Unidos.

Mesmo esta seria uma enorme tarefa logística para todas as outras equipas que jogam no Paquistão.

A partida de abertura do torneio entre os anfitriões Paquistão e Nova Zelândia será disputada no dia 19 de fevereiro em Karachi. Um dia depois, a Índia iniciará a partida contra Bangladesh.

Com entradas PTI