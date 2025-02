A posição do vencedor colorido Heisman Travis Hunter revelou para 2025 NFL Scouting Combine

Quinta -feira, o NFL lançado Lista completa de clientes em potencial Eles foram convidados para 2025 NFL Escotismo Combinar. A lista inclui 329 nomes de posição por posição, mas onde você listaria o vencedor de Travis Hunter de Travis Hunter? Para a combinação, ele será considerado um defensivo.

Em 2024, a estrela do Colorado jogou 713 instantâneos ofensivos e 748 instantâneos defensivos. Como se poderia dizer que o melhor jogador desse tipo de draft, há um debate iminente sobre se Hunter deve jogar principalmente no receptor ou na esquina no próximo nível. É provável que Hunter obtenha instantâneos de ambos os lados da bola, mas é difícil imaginar que seja um titular completo no receptor e no canto como se estivesse em Boulder.

2025 NFL Scouting Combine: Liga lança nomes de 329 perspectivas convidadas para Indianapolis Shanna McCarriston

Seja qual for o cargo pedia para ter Hunter para jogar, ele tem o potencial de ser uma estrela. Não apenas o grande jogador defensivo venceu na última temporada, depois de registrar 36 tacle total, 11 passes réus e quatro interceptações, mas também ganhou o prêmio Biletnikoff depois de pegar 96 passes para 1.258 jardas e 15 touchdowns. Hunter sai da Universidade como o único jogador na história da FBS que captura pelo menos 10 touchdowns e cinco interceptações.

Com o quão intensamente as perspectivas de Indianápolis são avaliadas, Hunter aparece como um apoio defensivo é notável. Pode ser sua nova postagem completa. Para os rascunhos simulados mais recentes da CBS Sports, clique aqui.