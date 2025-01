A possível estratégia de preços do GTA 6 relacionada ao GTA online; Vazamentos e rumores

O potencial movimento ousado do rockstar

Existem tantos zumbidos em torno do GTA 6 e a comunidade de jogos relacionados aos seus preços. Vazamentos recentes e muitos relatórios de jornalistas sugerem que o jogo base pode custar mais de US $ 70.

Agora, existem novos rumores e vazamentos que envolvem que o Rockstar poderia vender o GTA on -line separadamente. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

O ator de Trevor de Gtav, Steven Ogg, diz que quer retornar no GTA 6 apenas para ser morto no início do jogo. Ele realmente odeia ser Trevor. pic.twitter.com/pmhki2v2pc – GTA 6 contagem regressiva ⏳ (@gtavi_countdown) 29 de janeiro de 2025

Edições separadas no lançamento?

De acordo com os últimos vazamentos e relatórios das informações privilegiadas Tez2, os fãs podem ver duas versões do GTA 6 no lançamento.

Complete a versão que inclui o GTA online e o modo de história.

Versão separada do GTA online que custaria menos do que a versão completa.

Essa tática pode ser a primeira vez que a Rockstar optar por lançar a versão on -line de sua série principal, independentemente do jogo principal. O objetivo desse movimento, de acordo com as informações privilegiadas tez2, é controlar as altas expectativas e despesas em torno do Grand Theft Auto 6, possivelmente pressionando -o pelo preço de US $ 70 que se tornaram o padrão para os Jogos AAA.

É provável que a adição do GTA on -line aumente o custo da versão completa, que inclui modos de história e online. Pode haver uma opção de atualização subsequente para incluir o modo histórico a um custo adicional para pessoas que estão originalmente interessadas na experiência multiplayer.

Para expandir ainda mais a variedade de maneiras pelas quais os jogadores podem adquirir o conteúdo do GTA 6, há também a conjectura de que o GTA+, o serviço de assinatura da Rockstar, pode fornecer acesso ao modo de história de uma maneira semelhante ao passe do jogo.

Nada do Rockstar ainda está confirmado e essas informações são baseadas em vazamentos e rumores. Agora só podemos esperar qualquer anúncio oficial relacionado ao GTA 6 por enquanto.

Já existe muita preocupação com o preço do jogo e muitos fãs e jogadores acreditavam que esse preço poderia ser demais para o jogo. No entanto, alguns deles acreditam que o preço valeria a pena se o Rockstar realmente entregasse algo que nunca tinha visto no jogo antes. O jogo já levou mais de uma década e as expectativas são realmente altas para o GTA 6. O que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos sobre isso na seção de comentários.

