A controvérsia das mídias sociais foi causada depois que um filme do estádio nacional de Karachi apareceu, mostrando as bandeiras das nações participantes que tocam no próximo Trophy, que será apresentado pelo Paquistão a partir de 19 de fevereiro. O filme mostra que a bandeira indiana supostamente não se levantou no estádio, misturando a controvérsia e um debate quente, criticando o Pakistan Cricket Board (PCB) por jogar raiva contra a Índia por se recusarem a fazer campeões de troféus neste país. Enquanto as mídias sociais zumbiam com os fãs criticando a recusa do Paquistão em elevar a bandeira indiana em seus estádios, a PCB desconsiderou a controvérsia, dizendo que as bandeiras dos países que jogam no Paquistão para os mestres da ICC dos campeões de 2025.

“Como você sabe, a Índia não chega ao Paquistão para jogar partidas durante o Mestre dos Mestres da ICC 2025; O estádio nacional em Karachi, o estádio Krykieta Rawalpindi e o estádio Gaddafi em Lahore, levantou as bandeiras dos países que jogarão no local mencionado – disse a fonte da PCB para o IANS.

Questionado sobre por que as bandeiras da Índia, Bangladesh e outros países participantes não estavam nos estádios de Karachi e Lahore, a fonte disse: “A equipe indiana jogará em partidas em Dubai. Em segundo lugar, a equipe de Bangladesh ainda não chegou no Paquistão e jogará sua primeira partida com a Índia em Dubai.

Falta de bandeira indiana em Karachi: Como apenas a equipe indiana enfrentou problemas de segurança no Paquistão e se recusou a jogar mestres no Paquistão, a PCB removeu a bandeira indiana do estádio Karachi, mantendo as bandeiras de outros convidados das nações. pic.twitter.com/rjm9lcwqxs – Arsalan (@arslan1245) 16 de fevereiro de 2025

A fonte acrescentou que a PCB não precisa fazer uma declaração oficial neste assunto, porque está relacionada ao vídeo nas mídias sociais com o plano errado.

“Eu não acho que a PCB deva nem expressar uma declaração oficial sobre esse assunto. É óbvio que a controvérsia surge sem fatos e visa danificar a imagem do anfitrião do Paquistão com mensagens falsas “, disse a fonte.

“Diferentes estádios no Paquistão sediarão várias equipes durante as partidas de Masters. E eles levantam suas bandeiras para recebê -los “, acrescentou.

Deve -se notar que o BCCI se recusou a jogar no Paquistão por causa de medos de segurança e tensões políticas entre dois países, forçando a ICC a implementar um modelo híbrido, no qual a Índia jogará todos os seus jogos de troféu de mestrado em Dubai.

A fonte também afirmou que as cidades no Paquistão, incluindo Karachi, Lahore e Rawalpindi, nas quais as partidas do troféu ocorrerão, têm banners nas ruas principais e rodovias, mostrando os capitães de todas as nações participantes, incluindo a Índia, insistindo que existe que existe Nenhum thid PCB a intenção de permitir que sua competição política afete o grande evento da ICC no país.

O Trophy Champion retorna após oito anos. O Paquistão é um campeão atual, e o país está analisando o futuro com o sucesso do evento, porque pela primeira vez eles estão organizando um evento da ICC, pois co -organizou a Copa do Mundo em 1996.

