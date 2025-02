Os Men Trophoma Route Champions 2025 do DP World continuaram sua jornada cintil pelo mundo inteiro, parando na Índia. O prestigiado troféu parecia performances inesquecíveis em vários locais icônicos em Mumbai e Bengalur, cativando fãs de críquete e adicionando uma sensação de espera antes do torneio, de acordo com a ICC. O Tropia Trophy cobriu todas as oito nações participantes durante sua jornada global e, após o final da perna da Índia, agora irá para a última parada no Paquistão.

O torneio ocorrerá no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos de 19 de fevereiro a 9 de março, e as emoções já estão se desenvolvendo em todo o mundo.

A Troph Tour começou com uma bomba em Bombaim, onde o troféu visitou os lugares mais populares da cidade, incluindo o estádio Wankhede, o Parque Shivaji, a porta de entrada da Índia, a Carter Road, a histórica Chhatapati Shivaji Terminus, a banda e outros locais dos sonhos. Os fãs foram tratados ao ver o software de prata desejado quando ele viajou pelas ruas de Mumbai, e muitos fãs dispostos capturaram um momento através de fotos e selfies.

O evento mais importante da perna em Mumbai foi a presença do troféu no 50º aniversário do Estádio Wankhede em 19 de janeiro. No evento, o capitão Índia Rohit Sharma posa com o troféu com os ex -capitães da Índia Dilip Vengsarkar, Ravi Shastri, Ajinkya Rahane e o Hall da Fama da Icc Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar e Diana Edulji.

Trophy Trophy mudou -se para Bengalur, onde o Nexus Shantinikekan Mall sediou o carnaval do troféu, atraindo grilos de toda a cidade.

O troféu continuou a viajar pela cidade, visitando alguns dos monumentos mais amados de Bengalur, incluindo o Palácio de Bengalur, o Freedom Park, o mercado de KR, a prefeitura, a St. Basílica de Mary, M Chinnaswama Stadium, Church Street e Vidyarthi Bhavan. Os fãs de Bengalur tiveram a oportunidade de testemunhar um troféu de perto, alimentando emoções para o próximo torneio.

