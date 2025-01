A seleção feminina do Afeganistão jogará uma partida histórica de exibição em Melbourne

O presidente-executivo da Cricket Australia (CA), Nick Hockley, descreveu a próxima partida de exibição da Seleção Feminina do Afeganistão em Melbourne como um raio de esperança e um marco significativo no retorno da equipe ao críquete internacional. Na manhã de quinta-feira, a Seleção Nacional Feminina do Afeganistão XI, formada por refugiados que atualmente vivem na Austrália, jogará uma partida T20 contra um Cricket Without Borders XI no Junction Oval. A partida acontece antes do dia de abertura do Teste Feminino de Cinzas diurno e noturno no Melbourne Cricket Ground (MCG).

Esta é a primeira vez que a selecção feminina afegã se reúne desde que fugiu do seu país após a tomada do poder pelos talibãs. Os jogadores estão agora divididos entre Canberra e Melbourne, com a partida marcando um momento crucial em sua jornada no críquete.

Na coletiva de imprensa de segunda-feira no Junction Oval, Hockley conversou com os jogadores Nahida Sapan e Firooza Amiri, e Sapan foi anunciado como capitão da partida. A presidente do Cricket Without Borders, Clare Cannon, o diretor Ken Jacobs e o vice-ministro federal australiano de Relações Exteriores, Tim Watts, também estiveram presentes, destacando os esforços colaborativos da Cricket Australia, Cricket Without Borders e do governo australiano na organização do evento.

Hockley expressou otimismo de que esta partida abriria caminho para oportunidades futuras para a seleção feminina do Afeganistão. Ele também observou que o Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales (BCE) está ansioso para apoiar sua causa e que a capitã da Inglaterra, Heather Knight, conheceu recentemente jogadores afegãos exilados em Melbourne.

“Acho que esse é o primeiro passo”, disse Hockley, citado pela ESPNcricinfo.

“Os meus colegas do BCE vêm ao Women’s Ashes e há conversas sobre o apoio da Inglaterra e da Austrália. Então acho que o primeiro elemento é a consciência. Mas acho que quinta-feira será um dia emocionante e espero que suscite muita conversa, que se torne um evento anual e que, em última análise, esta equipa seja capaz de competir internacionalmente da forma que deseja”, acrescentou.

“Acho que nenhum de nós poderia entender o que eles passaram, mudando-se para um novo país em circunstâncias tão difíceis, sem saber o idioma. Estou inspirado pela sua resiliência, pelo seu amor pelo jogo e espero que este jogo simplesmente desperte a consciência e seja um verdadeiro farol de esperança”, disse ele.

“Eu testemunhei o momento em que eles viram pela primeira vez suas camisas de futebol com seus nomes e números nas costas e pude ver o quanto isso significava para eles. Então, eu realmente espero que este seja o primeiro passo para uma jornada realmente bem-sucedida para este grupo, mas também que esta partida esclareça o fato de que em alguns lugares do mundo nem todas as mulheres e meninas têm a chance de jogar”, observou ele. .

Nahida Sapan, que joga críquete em Melbourne pelo time Carnegie, e Firooza Amiri, que representa Dandenong, compartilharam seu entusiasmo em representar o XI Feminino do Afeganistão. Amiri, torcedora do críquete afegão, expressou sua alegria no primeiro encontro do time.

“É realmente especial para nós, especialmente para as mulheres afegãs, porque é um momento muito histórico para todas as mulheres afegãs”, disse Sapan, citado pela ESPNcricinfo.

“Temos grandes esperanças neste jogo porque pode abrir as portas às mulheres afegãs para a educação, o desporto e o seu futuro. Não queremos que este seja o nosso primeiro e último jogo. Queremos mais jogos. Queremos mais apoio”, acrescentou.

Embora a Austrália não participe atualmente de séries bilaterais com o Afeganistão, ambas as equipes ainda competem em torneios da ICC. Eles se enfrentarão no próximo Troféu dos Campeões, que será realizado no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos no próximo mês.

“Representaremos milhões de mulheres afegãs que estão no Afeganistão e têm seus direitos negados”, disse Amiri, citado pela ESPNcricinfo.

“E também é especial para todos nós que depois de três anos estejamos juntos novamente, deixando tudo e perdendo tudo no Afeganistão”, acrescentou.

“Jogar juntos será muito emocionante para todos nós. Fizemos alguns acampamentos juntos, mas este será nosso primeiro jogo. Nos preocupamos em vencer”, disse ela.

Hockley e os organizadores esperam que esta partida icônica desperte conversas em todo o mundo, lançando luz sobre a resiliência das jogadoras de críquete afegãs e sua paixão inabalável pelo esporte.