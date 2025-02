A seleção sênior da Índia inicia a Copa Pink Ladies com uma vitória

A seleção nacional nacional da Índia está jogando na Pink Ladies Cup 2025

A seleção sênior da Índia iniciou sua campanha Pink Ladies 2025 com uma vitória por 2 x 0 contra a Jordânia no Estádio Al Hamriya Sports Club, na quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. O Blue Tigress liderou por 1 a 0 em meio período.

O meio -campista Naorem Priyangka Devi (23 ‘) e o extremo Manisha (54’) marcaram, para dar à Índia sua primeira vitória com Crispin Chettri como treinador -chefe. Os Tigres Blue começaram com uma nota cautelosa, a maior parte de sua intenção do flanco esquerdo com Priyangka tocando violino para que Manisha corra em defesa de Jordânia.

No entanto, foi o atacante de Jordan Roukayah para Fararjeh, que teve a primeira oportunidade real do jogo, já que foi disputada por trás do último defensor da Índia, Sanju. O atacante foi para a caixa, mas logo foi preso pelo goleiro indiano Shreya Hooda.

Priyangka tranquilizou os nervos indianos aos 23 minutos, quando comprou o sorteio por cerca de 25 metros. De fato, ele obteve o atrito do verde, desde que o goleiro da Jordânia, Alshalabe, julgou a bola e a apoiou no gol.

Minutos após o gol, o atacante da Índia, Sandhiya Ranganathan, aproveitou a confusão momentânea nas linhas defensivas da Jordânia para chegar à caixa, antes que Manisha o reduzisse, que enviou seu esforço pela barra transversal.

Bana Bitar produziu uma excelente oportunidade para a Jordânia no final do primeiro tempo, desde o desabotoamento de um cruzamento da esquerda até o gol, embora nenhum de seus colegas de equipe pudesse chegar a tempo de colocá -lo.

A segunda metade viu Jordan sair com uma explosão inicial de intenção, mas a defesa da Índia, organizada pelo capitão Ngangbam Sweety Devi e o jovem Purnima Kumari resistiu à tempestade de curto prazo antes de Manisha e Souumya Guloth tomarem os problemas sobre seus pés rápidos. No balcão, este tocou uma antena precisa através da bola para Manisha, que se aproximou da caixa antes de chicotear uma cruz baixa. Soumya chegou à caixa bem a tempo de colocar um pé na bola dentro dos jardas de seis jardas, mas Alshalabe pegou uma palma de mão no tempo.

Manisha dobrou os principais minutos da Índia, sem a marca da hora, quando Sandhiya a tocou à esquerda. Ele passou sua pontuação e produziu um chute enganoso com o dedo esquerdo que assobiou além do goleiro no posto próximo.

O treinador indiano, Chettri, apresentou uma série de mudanças nos últimos minutos do jogo, optando por entregar a Lisham Babina Devi sua estréia internacional. Karishma Purushotam Shirvoikar, outro substituto criou a oportunidade para um terceiro gol quando ele cortou a bola da linha do gol à esquerda em direção a Priyangka, mas um Ayah al-Mali White. Time de lesão fora do chefe de medos de lã para ajudar a Índia a manter sua folha limpa.

Mulheres da Índia que iniciam o XI na Pink Ladies Cup:

Shreya Houoda (GK), Ngangbam Sweety Devi, Phanjoubam Nirmala Devi, Hemam Shilky Devi, Purnima Kumari, Nongmaitem Ratanbala Devi (Kiran Pisda 90 ‘), Soumy Guloth (Renu 90+1’) (Lisham Babina Devi 90 ‘), Sandhiya Ranganathan (Lynda Kom Serto 90 ‘), Naorem Priyangka Devi (Dangmei Grace 90+1’), Manisha (Karishma Shirvoikar 78 ‘).

