A série absurda de pênaltis dos Chiefs nos playoffs pouco faz para dissipar a ideia de que os árbitros favorecem Kansas City

A única coisa mais atraente do que um ingresso para o jogo do título Bills-Chiefs AFC pode ser o ódio dos torcedores de futebol pela percepção de parcialidade dos árbitros em relação aos Chiefs.

Aprendi sobre uma tendência de pênaltis de Warren Sharp (Sharp Football Analysis) por meio da ESPN e tive que ver por mim mesmo como isso era historicamente raro. Acontece que Kansas City está com um ar estranho. Os Chiefs estão há 11 jogos consecutivos nos playoffs sem cometer mais pênaltis do que seus adversários, a sequência mais longa de qualquer time nos últimos 30 anos.

Os únicos times com sequências mais longas na história dos playoffs foram os Dolphins de 1970-82 (18) e os Broncos de 1984-91 (12).

É assim que é. Desde a pós-temporada de 2021, os Chiefs cometeram mais pênaltis do que seu adversário, nenhuma vez em 11 jogos dos playoffs (0%). Durante a temporada regular nesse período, eles cometeram mais pênaltis que seus adversários em 25 dos 68 jogos (37%).

Esta é uma disparidade muito anormal nos playoffs, mesmo com uma amostra relativamente pequena.

Se você olhar toda a era de Patrick Mahomes como titular (desde 2018), os Chiefs são o segundo pior diferencial de pênaltis durante a temporada regular, mas os melhores nos playoffs.

Isto, claro, surge na sequência de um clamor público após Dois golpes muito questionáveis ​​foram apontados para Mahomes. da vitória de sábado sobre os texanos. Sem mencionar o fracasso ridículo de Mahomes mais tarde no jogo.

Para que conste, Mahomes não recebeu as chamadas mais duras e desnecessárias da liga desde 2018.

Na verdade, Josh Allen tem sido o recebedor com mais agressões ao passador e chamadas violentas desnecessárias do que Mahomes em cada uma das últimas 7 temporadas, incluindo os playoffs. O total nesse período é 61 para Allen e 39 para Mahomes. Ambos permanecem entre os líderes da liga desde 2018.

As reclamações sobre sanções contra Mahomes são provavelmente exageradas, dada a gravidade das situações em que os vimos. Ainda é difícil atribuir a disparidade geral de penalidades dos Chiefs a um excelente treinamento. Estamos falando de ONZE jogos consecutivos de playoffs em que não sofreram mais pênaltis que seus rivais.

Escusado será dizer que todos os olhos estarão voltados para os árbitros no jogo do título da AFC, no domingo.