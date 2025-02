Desde o momento em que o capitão da Índia, Rohit Sharma, anunciou que Virat Kohli sentiria falta do 1º ODI contra a Inglaterra em Nagpur na quinta -feira, os medos estão crescendo entre os fãs indianos, juntamente com o próximo Champions Trophy. A BCCI disse na atualização oficial que Kohli não está disponível para escolher no primeiro ODI em Nagpur por causa do joelho direito dolorido. As lesões foram raras para Virat Kohla, que é um sinal de bancada em termos de condicionamento físico. De fato, pela primeira vez desde o teste da África do Sul contra a Índia em Joanesburgo (de 3 a 6 de janeiro de 2022) que Kohli deixou a partida por causa de uma lesão. Isso significa que, pela primeira vez em 1130 dias, Kohla deixou a partida por causa de uma lesão.

Antes desta partida com a República da África do Sul, Kohla deixou o segundo teste contra a África do Sul por causa da contração superior.

No entanto, a lesão sofrida pelo tronco mais antigo Virata Kohla antes do primeiro na quinta -feira ODI contra a Inglaterra pode ser um pequeno fracasso para a Índia, porque a lesão não parece sério, e o ex -capitão da Índia provavelmente retornará na próxima partida .

Kohi estava em campo com seus companheiros de equipe logo depois de chegar ao estádio, aquecendo -se ao primeiro ODI, embora com montagem ou joelho no joelho direito. Isso prova que a lesão não é muito séria e pode não exigir que ele deixe mais partidas.

No início da manhã, houve vários relatos não confirmados de que o Todo -Poderoso Hardik Panda foi levado ao hospital na noite de quarta -feira depois que ele se queixou de dor abdominal. No entanto, a administração da equipe indiana não confirmou nada. Por fim, Pandya foi incluído na equipe e Kohli teve que se sentar.

De Kohla não está disponível para a seleção, a administração da equipe decidiu transmitir Yashasvi a Jaiswal, o Cap Virgin Odi, juntamente com o Todo -Poderoso Todo -Poderoso Harshit, enquanto Mohammed Shami retornou à equipe ODI após o Campeonato Mundial em 2023.

Anteriormente, havia expectativas de que o spinner Varun Chakravarty pudesse estrear em ODI depois de ser nomeado para a equipe atrasado após seu maravilhoso boliche na série T20i, na qual ele foi chamado de Jogador da série com 14 gols, incluindo Fifer, no terceiro Combinação em Rajkot.

Durante a conferência de imprensa, antes da partida, Szyper Rohit sugeriu que Chakravarthy jogaria em um dos jogos, porque o gerenciamento de equipes ficou impressionado com seu boliche no T20is, apresentando um clipe das pernas à luta pelo próximo troféu dos mestres.

Mas, em última análise, não foi assim, e Chakravarthy terá que esperar por sua estréia no ODI, porque a Índia decidiu passar o primeiro chapéu para se durar feridas.

Com cartuchos de IANS