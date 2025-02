Rajeev Shukla, vice -presidente do Conselho de Controle de Krykieta na Índia (BCCI) abriu a perspectiva da introdução da Sra. Dhoni. O ex -capitão da Índia Dhoni, que se retirou do críquete internacional em 2019, ainda está ativo como Krykiecist nos índios da Premier League (IPL). Durante a última interação de Shukla, provavelmente que Dhoni “pode ​​se tornar um bom político”. Ele sugeriu, no entanto, que se Dhoni quiser participar da política, a decisão deve ser completamente consistente com a lendária bateria do Fnterpettekeper.

Shukla também revelou sua conversa com Dhoni depois que Krykiecista questionou a eleição de Lok Sabha.

“Sinto que Dhoni pode se tornar um político. Depende se ele se tornar um político ou não. Sourav, eu sempre senti que ele entraria na política de Bengala. Dhoni também pode ser bom em política. Ele ganhará facilmente, ele é, ele é popular. Ranveer Allahbadia disse sobre o último YouTube canal.

Shukla também abriu em Dhoni sem segurar um telefone celular, dizendo que sua “natureza está escondida”.

“A natureza está escondida, ele nem segura um telefone celular. Era até difícil se aproximar dos seletores do BCCI, porque não havia telefone celular com ele. Sua natureza é um afastamento da fama ou seja sua natureza.

Dhoni foi detido pela CSK como um jogador desarmado e retornará à ação no IPL 2025. Porque ele oficialmente não anunciou uma aposentadoria com o IPL, Dhoni entrando na política é certamente um debate para o futuro.