A temporada de 2024 de Saquon Barkley é a prova de que às vezes mais simples é melhor

O Philadelphia Eagles entrará em campo no domingo para tentar conquistar seu segundo campeonato da NFC em três temporadas. É uma grande vitória para uma organização em constante evolução que teve de passar por uma grande reformulação após um colapso na segunda metade da temporada passada.

Nenhum fator é porque Filadélfia está no meio de mais uma luta pelo Super Bowl. O ressurgimento defensivo, conseguido através da transformação de uma unidade que estava envelhecida e altamente vencível até ao final de 2023 numa unidade agora repleta de jovens talentos nos três níveis, é um factor significativo. Mudanças na comissão técnica também estão em primeiro plano.

No entanto, não creio que alguém possa afirmar seriamente que esta equipe dos Eagles estaria nesta posição se não contratasse Saquon Barkley como agente livre.

A parceria de Barkley com os Eagles foi recebida com críticas geralmente positivas do universo da NFL, exceto por aqueles apanhados em visões excessivamente dogmáticas sobre valor e substituibilidade na carreira. Foi ainda melhor do que qualquer um poderia ter projetado.

Os Eagles foram os número um em corridas da EPA durante a temporada regular e lideraram a liga em jardas corridas conquistadas por running backs com 2.384. O próprio Barkley contribuiu com 2.005 deles sozinho em apenas 16 jogos, tornando-o o nono running back na história da NFL a ultrapassar 2K. Surpreendentes 41,6% das jardas de Barkley ocorreram em corridas explosivas. Ele foi um dos três únicos running backs (Derrick Henry e Jahmyr Gibbs foram os outros dois) com mais de 200 corridas para limpar 36%.

O valor real da adição de Barkley, que quase nenhuma estatística pode realmente Para quantificar, foi sua capacidade de decidir jogos no segundo tempo com corridas longas e massivas.

Vimos isso na vitória da Rodada Divisional com uma corrida de 78 jardas no quarto período que finalmente colocou o jogo fora de alcance. Não foi a primeira vez que vimos isso nesta temporada, Filadélfia espera que não seja a última.

Barkley revelou recentemente que isso faz parte de seu jogo por meio de um clube que ele adicionou à sua bolsa. Ele passa o tempo preparando os defensores no início do jogo, apenas para abrir buracos furiosamente em seu caminho para corridas decisivas.

O running back dos Eagles, Saquon Barkley, seguiu o conselho de Marshall Faulk de não fazer um buraco propositalmente no primeiro tempo para desgastar continuamente o DL adversário. “No terceiro quarto, quando vejo o mesmo buraco, é quando acerto o home run.” Saquon e #águias jogo de corrida que combina com isso… pic.twitter.com/cHSEdG7cU6 —Ashlyn Sullivan (@ashlynrsullivan) 19 de janeiro de 2025

Um grande piloto pode ajudá-lo a alcançar a vitória no final das competições. Não se engane, Barkley tem sido essa força para os Eagles quando eles têm vantagem, sufocando qualquer esperança de que o ataque adversário possa ter impulso suficiente para se recuperar. Barkley ocupa o primeiro lugar entre os running backs na segunda metade dos jogos e o segundo nas primeiras descidas (50).

Um talento lendário na posição de running back pode sozinho terminar o jogo com corridas explosivas, não importa a configuração. Barkley é o único running back a ganhar mais de 50% de suas jardas no segundo tempo em corridas explosivas nesta temporada. De acordo com o Fantasy Points Data, Barkley tem média de 6,64 jardas por corrida no esquema de gap e 6,67 em corridas por zona na segunda metade dos jogos. Ele é o único corredor com média superior a 6,0 em ambos.

Os Eagles já eram um ecossistema dinâmico antes da chegada de Barkley. Filadélfia ficou em primeiro lugar na corrida EPA e na taxa de sucesso de 2021 a 2023. Vimos running backs como Miles Sanders e D’Andre Swift terem temporadas de sucesso para este time atrás de uma linha ofensiva fantástica e jogo de corrida coordenado por Jeff Stoutland durante este período.

Estranhamente, pode ter sido isso que fez alguns sentirem falta do quão especial essa dupla seria para os Eagles.

Novamente, isso não significa que as pessoas dormiam necessariamente em Barkley. Sua aquisição em geral teve um alto índice de aprovação, especialmente porque o mercado de running back despencou nos últimos anos, e ele ainda era um dos cinco running backs de fantasia no consenso da ADP neste verão. Ele participou frequentemente da mudança da Rodada 1-2. Dito isso, o sucesso do ecossistema de talentos de running back de nível médio e a presença de Jalen Hurts como uma opção de jardas curtas, junto com as preocupações usuais de quilometragem, acabaram com a localização de seu teto imaginado. ao sul de onde terminou em 2024. .

O ecossistema permaneceu tão elitista como sempre. Apesar da perda de Jason Kelce, a linha ofensiva teve um desempenho dominante. Se você não está enlouquecendo vendo Jordan Mailata ir para o espaço ou Mekhi Becton abrindo buracos na guarda direita durante esta temporada de ressurgimento, simplesmente discordamos sobre como aproveitar o esporte. Com todas as estatísticas do segundo tempo que mencionei acima, é importante notar que Barkley tem uma média exorbitante de 4,43 jardas antes do contato por carregamento no terceiro e quarto trimestres. Você dá a um atleta especial como Barkley tanto espaço para ganhar velocidade… os resultados falam por si. Os Eagles são os primeiros na corrida geral da EPA mais uma vez nesta temporada e Hurts continua a ser um fator importante durante o Tush Push em downfield crítico e jogadas profundas. Está tudo muito bem, mas não há dúvida de que este ano a sensação é diferente e é melhor expressa naquelas jogadas explosivas que mudam o campo.

O público em geral da NFL e certamente a comunidade de fantasia ainda não deram crédito adequado ao quanto um talento especial na posição de running back pode maximizar um ecossistema de corrida já forte. Só porque vimos algo ter um desempenho de alto nível não significa que não haja alturas maiores por vir. O melhor exemplo da falta de valor atribuído a isso pode ser melhor demonstrado pelo fato de que um time de fantasia poderia facilmente ter sido construído com uma largada de Barkley (11º no geral) e Derrick Henry (17º no geral) ou Jahmyr Gibbs (13º no geral). ). de volta no ano passado.

Há uma razão pela qual esses três nomes continuam aparecendo neste exercício. As três equipes fizeram grandes jogos com resultados dentro de campo. antes Essas costas chegaram. No entanto, incluir esse tipo de talento especial na equação fortaleceu ainda mais um ecossistema já forte. O crédito também deve ser dado aos 49ers por fazerem um movimento semelhante com Christian McCaffrey e inaugurarem esta nova forma de encarar ambientes agitados. Analisar esses tipos de jogos corridos e a busca por essa armamento tem sido minha obsessão durante a maior parte dos últimos 10 meses, pois imaginei que seria a fase final da grande construção de equipes para os contendores da NFL de hoje. paisagem.

Não importa como esta temporada termine para o Philadelphia Eagles, eles tiveram uma temporada especial graças à sua aquisição de grande sucesso. Barkley tem sido uma ameaça explosiva que acaba com o jogo naquele que já era um dos melhores ecossistemas antes de sua chegada. Foi uma lição maravilhosa de maximização do jogo corrido e um pouco de pura alegria ver um jogador como este, que já sofreu algumas ofensivas duras, vir jogar com uma equipe do mais alto nível.

No entanto, também foi uma lição para manter as coisas simples. Apesar de todas as estatísticas sofisticadas e conceitos avançados de futebol que você pode analisar, todos nós sabíamos que Saqoun Barkley era um running back especial. E era bastante óbvio que os Eagles seriam um ataque de primeira linha em 2024, mesmo que tenham enfrentado dificuldades na temporada passada.

Grande jogador, grande equipe, ótimos resultados. Às vezes, na verdade, pode ser uma equação muito fácil.