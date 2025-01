A temporada do Arsenal pode ser amaldiçoada, como demonstra a derrota para o Newcastle, mas há motivos para esperança em meio ao infortúnio

LONDRES – Bem-vindo à maldita temporada do Arsenal. Todos os tipos de razões serão dadas para que a derrota por 2 a 0 para o Newcastle provavelmente não signifique nenhum troféu em março, uma excelente oportunidade para Mikel Arteta afirmar seu status no futebol inglês que lhe escapou.

Esta equipa, que acaba de marcar mais de dois golos esperados numa das equipas em boa forma da Premier League, carece de mostarda ofensiva. Dependem demasiado de Martin Odegaard em termos de criatividade. São jogadas de bola morta ou falhas. Arteta tornou esta equipe muito grande, muito desajeitada e muito conservadora.

Se alguma dessas é a explicação na qual você está interessado, então o seguinte realmente não é. Ouça-me, no entanto. E se o Arsenal for amaldiçoado? Um voodoo particularmente luxuoso, do tipo que muitos outros times considerariam uma temporada de sonho, mas Arsenal: o ano da Lei de Murphy mesmo assim. Existem outros problemas, soluções que poderiam impulsionar esta equipa ainda mais na tabela, mas pouco ou nada, talvez nem mesmo várias centenas de milhões na janela de transferências, teria um benefício positivo tão profundo como descobrir o que exatamente está a causar todo este infortúnio. Quem encontrou a pata do macaco e pediu que o Arsenal fosse candidato e não campeão?

É o tipo de temporada em que sua máquina de bola parada imparável pode ser tão letal como sempre, criando vários chutes dentro da pequena área que de alguma forma passam por cima da barra quando esses ângulos parecem desafiar a física. É o tipo de temporada em que você pode desperdiçar muitas oportunidades e o cara que você está de olho há anos, pensando seriamente se ele será seu próximo grande número 14, converte a melhor chance de todas. É o tipo de temporada em que você pode realmente escrever para meu editor: “Se eu começar a enquadrar algo em torno da temporada amaldiçoada, a bola ricocheteia no apêndice de Havertz”, e a bola ricocheteia no apêndice de Havertz.

Ah, e tudo isso acontece em uma noite.

Nada disso quer dizer que o Arsenal não tenha falhas ou desconsiderar a excelência do vencedor da partida, Alexander Isak – cujos dois chutes o fizeram roubar o primeiro e criar atrevidamente o segundo, com David Raya apenas atrapalhando Anthony Gordon – e Las qualidades do Newcastle para explorar isso. Nenhuma equipe teve anteriormente a precisão e o ritmo de transição para minar a política do Arsenal de usar Declan Rice como oito atacante e quatro defensores. Eddie Howe, avançando pela esquerda através de Lewis Hall e Gordon, encontrou um caminho. Eles criaram duas chances muito boas e aproveitaram ambas.

O Arsenal, por sua vez, terminou esta partida com sete arremessos valendo mais de 0,33 xG. Eles poderiam ter feito ainda mais se o 5-5-0 do Newcastle não tivesse sufocado a ameaça de cruzamento de forma tão enfática nos momentos finais. Esta partida terminou com 23 chutes a sete, 3,12 xG a 1,22, 69% de posse de bola a 31%, 47 toques na grande área a 15. Um time com esses números não costuma perder por 2 a 0. Talvez uma equipe que repita isso em St. James’ Park consiga compensar esse déficit de dois gols. Talvez outro Fulham, Everton, Brighton, Newcastle os espere, faça a sua escolha.

TruMedia



“Se você olhar o que ambas as equipes produzem e o domínio do jogo, não é um resultado que reflita a história do jogo”, disse Arteta. “A realidade é que eles foram supereficientes nas oportunidades que tiveram. uma equipe e como lidamos com muitas situações, jogando contra uma equipe muito boa, tenho plena confiança de que podemos sair e fazer isso.”

Provavelmente é justo dizer que o Arsenal teria estado melhor esta noite e estaria melhor na segunda mão, em Fevereiro, com pelo menos mais um avançado incisivo, um talento ao estilo de Isak que só precisa de ser titular. No entanto, eles estavam criando oportunidades de alto nível para si próprios no jogo dos vivos e dos mortos. Outra noite, Gabriel Martinelli chuta bem dentro da trave. Havertz recebe um cruzamento desviado com a cabeça em vez do braço. Qualquer uma das três ou mais vezes que a bola quicou na área do Newcastle resultou em ela cair na chuteira direita do Arsenal. Ou a esquerda.

Esta é apenas a história da temporada. Lesões graves de Martin Odegaard e Bukayo Saka foram combinadas com o tipo de dano causado pela equipe que simplesmente não afeta uma equipe que conquista títulos da liga. Esta campanha começou com piadas sobre Arteta monopolizando as defesas. As ausências prolongadas de Ben White, Takehiro Tomiyasu e Riccardo Calafiori (alguns mais previsíveis que outros) significaram lançar Myles Lewis-Skelly para o fundo do poço, que continua a nadar de forma excelente contra a maré de pressão que lhe é imposta. Os torcedores do Arsenal não precisarão ser lembrados da série de decisões de arbitragem que os deixaram indignados, decisões marginais que estão dentro da letra da lei, mas que fizeram com que muitos questionassem o espírito com que foram arbitrados.

Odegaard esta noite e nos últimos cinco meses é o Arsenal em microcosmo. Quando dá certo – um movimento delicado em torno de um defensor atacante, uma série de jogos em que ninguém parece capaz de colocar uma luva nele – você se convence de que há talento aqui para ganhar os maiores prêmios. Mas depois há lesões, doenças, até mesmo o recém-nascido. Sempre há algo que atrapalha o melhor.

Existem maneiras pelas quais o Arsenal poderia ter mitigado o infortúnio que se abateu sobre eles. Aquele atacante de elite extra que Arteta desejava há algum tempo não foi alcançado. Tentaram outros alvos no verão, poderiam ter dado um grande golpe em Isak, aquele das comemorações ao estilo Thierry Henry, num momento em que se acredita haver espaço para o PSR adicionar mais um com muito dinheiro? Mesmo que isso significasse adiar investimentos futuros, esta é uma equipe que estava pronta para vencer agora.

Isso explica por que, apesar de todas as más notícias, eles ainda são o time mais bem colocado caso os líderes da liga caiam. Eles ainda poderiam ganhar pelo menos uma taça; essa defesa parece feita sob medida para uma boa campanha na Liga dos Campeões. Não é necessariamente assim que a elite responde aos tempos difíceis. O Liverpool mostrou isso nos anos em que perdeu figuras importantes como Virgil van Dijk. A perda de Rodri durante uma temporada inteira pode ser mais profunda do que alguns meses sem Saka ou Odegaard. Certamente parece que sim quando você assiste ao jogo do Manchester City.

Arteta diria exatamente isso. Quando questionado pela CBS Sports se esta é uma temporada de azar, ele foi inflexível. “Em comparação com a temporada passada, estamos na mesma posição na Premier League e caímos na Carabao Cup. Estamos em uma posição melhor considerando tudo o que aconteceu. .” “A equipe ainda joga e compete com as melhores equipes. Somos uma das melhores equipes do momento. Fazemos coisas muito melhores. Não há tempo para falar sobre (sorte).

Diante disso, o risco de rebaixamento do Arsenal nesta temporada não é motivo de medo. Na pior das hipóteses, não ganhariam nenhum troféu, mas permaneceriam na Liga dos Campeões (a Opta dá-lhes 98,75% de chances de se classificarem na liga). Isso não fará com que doa menos. Parecia que seria o ano em que uma equipe jovem e notável conquistaria o troféu. Pode ainda ser assim, mas quando cada momento parece estar contra você, algum jogador poderia ser culpado por concluir que isso simplesmente não vai acontecer este ano? O destino não esteve do lado do Arsenal.