A temporada dos 76ers chega ao novo casual

Esta foi uma temporada miserável para os 76ers Filadélfia, mas tem sido infeliz por razões principalmente explicáveis ​​e imprimíveis.

Eles assinaram o atacante da estrela Paul George na agência livre, mas só tiveram a combinação dele, o ex -MVP Joel Embiid e a própria estrela da colheita Tyrese Maxey na quadra juntos 12 vezes devido aos ferimentos por Embiid e George. O candidato novato do ano, Jared McCain, foi descartado para o ano de janeiro devido a sua própria lesão. Eles até foram relativamente infelizes quando se trata de atiradores adversários, que estão ganhando mais de 40% de seus triplos abertos nesta temporada.

Mas os 76ers tentaram perseverar, acreditando que seu talento finalmente venceria.

“Teremos que lutar para provavelmente entrar nos playoffs, e então teremos que lutar para vencer um time muito bom na primeira rodada”, Daryl Morey, gerente geral do 76ers, Daryl Morey Ele disse aos jornalistas Após o prazo de troca. “Mas sentimos que teríamos que jogar esse time em algum momento para ganhar o título de qualquer maneira. E estamos focados no campeonato (Win), e eu sei que você precisa fortalecer um pouco os olhos, mas sentimos que esse grupo Ainda assim você pode fazer isso.

Bem, se você precisava fortalecer seus olhos para ver esses campeonatos de campeonato há uma semana, precisará de alguns óculos bastante fortes para fazê -lo agora.

A Filadélfia possivelmente sofreu sua pior derrota da temporada na terça -feira contra o Toronto Raptors e ficou principalmente desprovida de lesões quando tocou o núcleo de três homens de Maxey, Embiid e George. No entanto, foi aquele trio que finalmente os fez. Maxey foi terrível, atingindo apenas um de seus nove chutes por cinco pontos no total. George estava um pouco melhor, marcando 14 em números razoáveis ​​de tiro, mas a Filadélfia ainda perdeu seus minutos por 10 pontos.

E depois houve Embiid, que, em um momento crítico, deu à Filadélfia um flashback para talvez o pior momento de seu tempo com a equipe. Seguindo dois com menos de 20 segundos restantes, Maxey e Embiid correram uma pick-and-volin no topo do arco. Ambos os defensores seguiram a liderança de Maxey, que passou a bola novamente para um empreendimento aberto atrás do arco. Ele segurou a bola por um segundo, considerou atirar e depois decidiu levar ao tráfego … só para virar a bola e voar uma oportunidade de ouro para assumir a liderança. Toronto venceu, por 106-103, depois que Maxey perdeu um empate nos últimos segundos.

Se isso trazer algumas lembranças de perdas passadas da Filadélfia, bem, deve fazê -lo. Embora as apostas não tenham sido tão altas, a decisão de Embiid de transmitir uma tentativa óbvia no final de um jogo é evocativa que Ben Simmons gastou uma bandeja no jogo 7 da segunda rodada da Filadélfia contra Atlanta em 2021. Esse foi o último jogo Simmons Jogado na Filadélfia e continua sendo uma lembrança dolorosa para os 76ers até hoje.

Embiid não chegou tão longe, mas não tinha motivo óbvio para deixar esse tiro. Ele já havia levado cinco 3 no jogo e, durante a temporada, está filmando em torno de suas porcentagens profissionais desde o fundo.

Esta foi apenas mais uma ferida auto -infficada brutal para uma equipe do 76ers que muitos deles sofreram nos últimos anos. Agora, com 20-33, o Sixers tem algumas decisões difíceis de tomar com o resto das estrelas. Empreendedor Você pode precisar de outra cirurgia no joelho. George está tendo uma das piores temporadas de sua carreira. Atualmente, eles devem sua primeira rodada ao Thunder, mas estão protegidos entre os seis.

A Filadélfia tem um caminho para um dos seis principais slots da loteria e nem precisa fortalecer seus olhos para vê -lo. Provavelmente comece com o fechamento do Embiid e concentre -se na próxima temporada.

Se foi uma indicação na terça -feira, não é como se esta temporada provavelmente melhorasse muito no futuro próximo. Mesmo com uma versão razoavelmente saudável da sua lista, os 76ers simplesmente não podem ser mantidos fora de seu próprio caminho.