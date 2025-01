A tentativa de última hora dos Blue Jays de cortejar Roki Sasaki foi supostamente tão imprudente quanto parecia.

A agência gratuita de Roki Sasaki sempre será lembrada como se nenhum time, exceto o Los Angeles Dodgers, tivesse chance, mas houve uma pequena janela na sexta-feira em que parecia que o Toronto Blue Jays estava tramando algo.

Em 11h30, horário do lesteOs Blue Jays anunciaram que adquiriram o outfielder do Cleveland Guardians, Myles Straw, em troca de dinheiro e bônus internacionais em troca de um jogador a ser nomeado posteriormente ou em dinheiro.

À primeira vista, a troca fazia pouco sentido. Straw é um daqueles jogadores que tem essencialmente valor negativo. O jogador de 30 anos é um outfielder brilhante, mas um bastão anêmico o impediu de se tornar um jogador regular da MLB, a tal ponto que passou toda a temporada passada na Triple-A, onde postou 0,651 OPS. E por causa de um contrato imprudente de cinco anos que os Guardians lhe deram, ele ainda deve US$ 13,8 milhões, mais o dinheiro necessário para comprar as opções de seu clube para 2026 e 2027.

Os Guardians enviaram pelo menos US$ 3,75 milhões para ajudar a compensar o acordo de Straw, mas isso ainda significava que os Blue Jays ainda concordavam em pagar US$ 11 milhões por um jogador sem taco e com luvas, um tipo de jogador que eles já tinham de sobra.

A única maneira de fazer sentido seria se os US$ 2 milhões adquiridos pelos Blue Jays fossem usados. Ou seja, adoçando o pote para Sasaki, que era obrigado pelas regras internacionais de agente livre a receber um bônus que representava uma fração de seu verdadeiro valor. A negociação expandiu o fundo internacional dos Blue Jays para aproximadamente US$ 8,3 milhões.

Ninguém sabia de nada com certeza fora do acampamento de Sasaki (e talvez da diretoria dos Dodger, se acreditarmos em algumas pessoas), mas uma teoria era mais ou menos assim:

Os Blue Jays executaram uma negociação que não fazia sentido sem Sasaki

Os Blue Jays não fariam uma negociação dessas sem um acordo com Sasaki

Os Blue Jays devem ter um acordo com Sasaki

Isso teria feito sentido se os Blue Jays tivessem operado como um time normal. Em vez disso, Sasaki anunciou que assinaria com os Dodgers horas depois, deixando uma grande dúvida sobre o que exatamente Toronto estava fazendo.

No sábado, o The Athletic respondeu a essa pergunta informando que os Blue Jays fizeram a troca sem a aprovação de Sasaki. Em vez disso, “eles pareciam determinados a mostrar a Sasaki que estavam dispostos a fazer tudo o que pudessem para conquistá-lo”, depois de sentirem que os Dodgers eram os favoritos.

Os executivos rivais não tinham uma opinião muito boa sobre como a equipe conseguiu isso:

Foi uma estratégia duvidosa, especialmente sem um acordo em vigor, levando um executivo rival a dizer: “Meu telefone explodiu o dia todo com ‘wtf Jays’”. Um executivo ainda envolvido no processo percebeu que os Blue Jays aumentaram o dinheiro que poderiam oferecer a Sasaki, mas se consolou com o fato de Wolfe ter dado instruções semelhantes aos demais clubes. Mas a motivação dos Blue Jays era clara: eles esperavam que sua investida em Sasaki terminasse de forma diferente das tentativas fracassadas de Ohtani e Juan Soto, que apenas perturbaram a base de fãs e enquadraram ainda mais a franquia como vice-campeã perpétua.

Esse incidente com o avião Shohei Ohtani realmente deixou uma marca na franquia.

O Athletic relata que os outros dois finalistas, Dodgers e San Diego Padres, tinham seus próprios acordos preparados, mas (e isso é fundamental) não o fizeram. Não Eles puxaram o gatilho até serem informados de que Sasaki estava assinando com eles. San Diego estava supostamente preparado para fazer uma negociação para maximizar seu conjunto de bônus para 160%, enquanto os Dodgers acabaram fechando acordos com o Philadelphia Phillies e o Cincinnati Reds para adquirir alguns milhões de dólares adicionais para aumentar seu bônus, no final. mesmo tempo. às custas de perspectivas menores.

Os Blue Jays fizeram uma troca. Eles não conquistaram o coração de Roki Sasaki. (Foto de G Fiume/Getty Images)

Se cada um dos prospectos lançados pelos Dodgers (outfielders Dylan Campbell e Arnaldo Lantigua) for avaliado em menos de US$ 11 milhões, os Dodgers de alguma forma acabaram fazendo apenas a segunda e a terceira negociações mais caras para acomodar Sasaki. Porque, e isso realmente precisa ser repetido para entender, os Blue Jays negociaram por um jogador substituto de US$ 11 milhões apenas para convencer um cara de que o queriam. É o equivalente no beisebol a fazer uma tatuagem para convencer alguém de que você realmente deseja namorar.

Uma coisa é sentir falta de Ohtani ou Juan Soto. Outra coisa é pagar pelo privilégio, que foi o que Toronto fez desta vez. Não devemos descartar que Straw tenha um ano de recuperação no campo externo de Toronto este ano, mas não há como negar que ele desembarcou em Toronto por desventura.

Enquanto isso, os Dodgers supostamente pressionaram em campo total em seu segundo encontro mais profundo com Sasaki, com participações de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Freddie Freeman, Mookie Betts, Will Smith, Tommy Edman, presidente do beisebol. operações Andrew Friedman, gerente geral Brandon Games e proprietário minoritário Magic Johnson, que deu a Sasaki, aparentemente um grande fã de basquete, uma camisa autografada.

O grupo teria se mudado para a casa do coproprietário Peter Guber em Bel Air, onde um chef particular serviu sushi enquanto a conversa continuava. Não muito antes de Sasaki anunciar sua decisão, Ohtani informou os chefes da equipe por mensagem de texto e disse: “Conseguimos”.

Uma narrativa abrangente em torno de toda a situação de Sasaki foi o quão diferentes os Dodgers são de qualquer outra equipe, e isso aparentemente se estendeu também aos aspectos práticos do processo.