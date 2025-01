A terrível trajetória de Rohit Sharma continua quando ele retorna ao críquete doméstico, demitido por …

O capitão da equipe indiana de críquete, Rohit Sharma, continua em péssima forma depois de ser expulso por apenas três postigos durante a partida do Troféu Ranji de quinta-feira entre Mumbai, Jammu e Caxemira. Rohit, que estava jogando sua primeira partida de Ranji desde 2015, parecia bastante desconfortável contra os arremessadores do guarda-postigo de Jammu e Caxemira. Rohit marcou apenas 3 corridas em 19 lançamentos antes de ser expulso pelo lançador rápido Umar Nazir Mir. O cruzamento de Mir foi muito curto e Rohit errou completamente o alvo. Yudhvir Singh estava perfeitamente posicionado para completar a recepção quando o turno de Rohit chegou ao fim.

Enquanto isso, o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) finalmente cedeu e concordou em incluir o nome do anfitrião Paquistão na camisa do time indiano de críquete para o Troféu dos Campeões de 2025.

Há poucos dias, fontes paquistanesas disseram à IANS que o BCCI não concordou que a seleção masculina usasse o nome do Paquistão em seu kit oficial para o Troféu dos Campeões de 2025.

Mas agora o BCCI finalmente decidiu colocar o nome do Paquistão na camisa do time.

“Seguiremos as diretrizes da ICC”, disse o secretário do BCCI, Devajit Saikia, ao Cricbuzz. Quando foi notado que o Paquistão aparecia sob o logotipo oficial do TPI, Saikia reiterou, afirmando: “Cumpriremos a diretiva do TPI”.

A afirmação de Saikia acabará com a confusão causada pelas objeções da Índia ao logotipo oficial, já que a equipe não viajará para o Paquistão. De acordo com relatório do cricbuzz, o Paquistão é o anfitrião designado do Troféu dos Campeões, que será disputado de 19 de fevereiro a 9 de março.

A Índia disputará suas partidas em Dubai depois que o PCB aceitou a proposta de sediar o evento em modelo híbrido, após o governo indiano ter se recusado a permitir que a seleção nacional viajasse ao Paquistão.

(Com entradas IANS)