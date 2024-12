A tranquila entressafra de Orioles marca um grande passo na direção errada

A janela para ser um candidato no beisebol é finita e, devido à natureza volátil do jogo, um time que está no topo hoje poderá enfrentar uma realidade diferente amanhã. Como resultado, quando as equipes têm a oportunidade de capitalizar o fato de serem uma das melhores equipes do esporte, elas precisam aproveitar o momento.

O Baltimore Orioles se deu a chance de fazer isso nas últimas duas temporadas, vencendo mais de 90 jogos e chegando aos playoffs a cada ano, mas à medida que a entressafra avança, eles parecem estar desperdiçando a chance de obter uma vantagem sobre o resto. da liga.

Durante anos, em Baltimore, os Orioles tiveram um modelo. Apresentar equipes competitivas com jogadores famosos como Manny Machado, Nick Markakis ou Zack Britton até um ou dois anos antes de atingirem a agência gratuita e, em seguida, trocar essas estrelas por jogadores mais jovens, mantendo a folha de pagamento baixa. Esse modelo é semelhante ao usado por outras equipes de pequeno mercado, incluindo Pirates, Rays e Guardians.

Neste ciclo de reconstrução mais recente, após 115, 108, 35 e 110 derrotas de 2018 a 2021, os O’s acumularam uma quantidade considerável de talentos, liderados por duas escolhas gerais nº 1, Adley Rutschman e Jackson Holiday. Eles também convocaram outros jogadores de impacto, incluindo o shortstop Gunnar Henderson, o terceiro base Jordan Westburg e o outfielder Heston Kjerstad.

Os O’s não apenas conquistaram o ouro com vários desses jogadores, mas esse time também acabou sendo o último a se beneficiar de uma era de construção de escalação onde os times poderiam cair e serem recompensados ​​por isso. Antes da implementação do draft lottery em 2022, o pior time de beisebol já registrado recebeu a primeira escolha no draft. Os Orioles aproveitaram-se disso mais de uma vez e pareciam preparados para um longo período de contenção assim que a reconstrução se concretizasse.

Mas com Baltimore quase vazio durante a agência livre até agora, e com muitos dos principais agentes livres desta entressafra agora fora do tabuleiro, os Orioles parecem estar voltando aos seus velhos hábitos, aqueles que deveriam desaparecer uma vez que seu talento se recuperasse. . nível aumentou. Esta é uma equipe rival que ainda se comporta como uma equipe em reconstrução. A lista tem grande parte da base para ser um vencedor perene, mas faltam algumas peças-chave que só podem ser resolvidas por meio de negociações ou agência gratuita.

A falta de agressividade dos Orioles quando se trata de grandes agentes livres é particularmente preocupante considerando que eles têm um novo grupo de proprietários em David Rubinstein, que prometeu investir na equipe, e a maior parte de seus jovens talentos está na pré-arbitragem, que faz com que agora seja o momento perfeito para a organização gastar muito em agentes livres veteranos. Além do mais, sem gastos significativos, não está claro como os Orioles planejam melhorar além dos jogadores locais atualmente em seu elenco.

Por mais de duas temporadas, a maior necessidade dos Orioles tem sido um arremessador inicial de alto nível. Eles abordaram isso parcialmente em fevereiro, quando adquiriram Corbin Burnes dos Brewers, adicionando-o ao topo de sua rotação em sua última temporada antes da agência gratuita. Mas depois de um ano sensacional de Burnes, os O’s viram seu ex-craque sair e ir para os Diamondbacks em um contrato de nove anos no valor de US$ 210 milhões. Baltimore também perdeu outros titulares de primeira linha nesta entressafra, incluindo Blake Snell, Max Fried e Garrett Crochet, que foi negociado com o rival da divisão Boston Red Sox.

A resposta de Baltimore? Contrate Tomoyuki Sugano, 35, do Japão. Para ser justo, Sugano poderia provar ser uma contratação digna como braço de rotação intermediária ou final, mas esta não foi a jogada de alto impacto que os Orioles precisavam. E embora assinar com Tyler O’Neill um contrato de três anos no valor de US$ 49,5 milhões seja uma boa adição no campo externo, isso por si só não é suficiente para sustentá-lo durante a entressafra.

Outra área em que os Orioles parecem ter cometido erros é a sua relutância em transferir potenciais clientes para o seu sistema agrícola. Quando as equipes estão tão ruins quanto Baltimore foi de 2017 a 2021, isso geralmente significa que grandes perspectivas estão entrando em seu sistema, e foi exatamente o que aconteceu. E embora alguns desses jogadores tenham se tornado parte do elenco da Liga Principal, nem todos chegarão aos campeonatos com o time que os convocou ou os contratou internacionalmente.

Até agora, os Orioles parecem não querer transferir jogadores como Kjerstad ou o apanhador Samuel Basallo. Enquanto isso, outros grandes prospectos, como o jogador da primeira base Coby Mayo, estão posicionados no nível da liga principal. Esses são os jovens talentos que Baltimore deveria transformar em jogadores da liga principal estabelecidos.

O único exemplo recente de Baltimore mudando as perspectivas em um acordo foi a troca do infielder Connor Norby e do outfielder Kyle Stowers para os Marlins pelo canhoto Trevor Rogers no prazo final de negociação de julho passado. Essa mudança não rendeu dividendos, já que Rogers postou um ERA de 7,11 após a negociação e foi adquirido pela Triple-A Norfolk. A equipe não conseguiu fazer nenhum outro movimento significativo antes do prazo, terminando em segundo lugar na Liga Americana Leste e sendo eliminada da rodada de wild card.

Nenhuma equipe tem garantia de janela para competir. E só porque uma equipe tem o que acredita serem as peças certas para ter sucesso, não significa que as coisas seguirão seu caminho. Basta olhar para o Chicago White Sox ou o Toronto Blue Jays. Há alguns anos, os dois times eram jovens e divertidos e deveriam ser os próximos. Nenhum correspondeu a essas expectativas.

Às vezes os jogadores se machucam; Outras vezes, eles regridem e não se tornam o que se esperava que fossem. Essa é apenas mais uma razão pela qual deve haver um equilíbrio entre clientes potenciais, negociações e agentes livres quando se trata de construir uma lista vencedora.

Os Orioles não são mais os novos garotos do bairro que buscam surpreender a Liga Americana. Eles ainda são jovens, talentosos e famintos, mas não perseguem mais ninguém. E depois de serem eliminados na primeira rodada da pós-temporada em 2023 e 2024, sem nenhuma adição significativa ao elenco, não há muito que dar aos fãs de Baltimore esperança de que as coisas serão diferentes na próxima temporada.

Sem mencionar que, justamente quando parecia que os O’s estavam prestes a tomar o AL East de assalto, os Yankees provaram que são a classe da divisão. E agora, depois de uma viagem à World Series, os Yankees têm sido o time mais agressivo da divisão neste inverno e estarão melhores em 2025 do que o time que perdeu para os Dodgers. Além disso, o Boston Red Sox melhorou significativamente através de melhorias na sua rotação.

Se os Orioles continuarem estagnados, correm o risco de ver o que construíram desaparecer lentamente à medida que o resto da sua divisão e a Liga Americana os ignoram.