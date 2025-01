A troca dos Astros pode levar à reunião de Bregman, Steve Cohen define o limite em Pete Alonso | Barball Bar-B-Bast

No fim de semana, o Houston Astros finalmente conseguiu trocar o apaziguador Ryan Pressly pelo Chicago Cubs depois que ele concordou em renunciar à cláusula de proibição de negociação e assinar o acordo. Com a troca e algum dinheiro economizado, isso poderia significar que os Astros estão dispostos a trazer um rosto familiar para a terceira base?

Jake Mintz e Jordan Shusterman discutem se a troca dos Cubs por Pressly pode indicar que Houston está tentando encontrar fundos para recontratar Alex Bregman e reuni-lo com José Altuve, algo que o jogador da segunda base disse que está disposto a fazer no campo externo. . Ajuda a acomodar a equipe. Mesmo que os Astros tenham, em teoria, transferido o duas vezes All-Star com base nas jogadas que fizeram, talvez uma reunião possa estar nos planos agora.

Também neste episódio do Barball Bar-B-Bast, Os caras falam sobre os comentários feitos pelo dono do New York Mets, Steve Cohen, no Amazin’ Day, sugerindo que ele pode estar traçando um limite em relação a trazer Pete Alonso de volta e por que ele pode estar mostrando ao agente Scott Boras que ele foi aproveitado. Mais tarde, Jake e Jordan discutem alguma controvérsia no campeonato Lidom que pode envolver um taco com rolha, bem como o Washington Nationals fazendo algo que nunca fizeram antes.

(1:28) – A abertura: possível reencontro de Bregman

(17:54) – O que os Cubs podem esperar de Pressly?

(22:56) – Um grande problema: Cohen comenta sobre Alonso

(36:46) – Beisebol em estado selvagem: controvérsia do campeonato Lidom

(46:20) – Na liga: Nationals contratam Shinnosuke Ogasawara

(Foto de Logan Riely/Getty Images)

