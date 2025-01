A última postagem de Alexa Bliss gera rumores de retorno da WWE

Alexa Bliss está ausente da programação da WWE desde janeiro de 2023

Em meio a rumores de retorno da WWE, a ex-campeã mundial da WWE Alexa Bliss desperta especulações de retorno com uma foto recente que ela compartilhou em seu Instagram.

Bliss está ausente da ação no ringue desde 28 de janeiro de 2023. Em sua última aparição no ringue no Royal Rumble 2023 PLE, ela desafiou sem sucesso a então campeã feminina Bianca Belair.

Desde essa derrota, Alexa esteve ausente da ação no ringue e dos holofotes, tirando uma folga após o nascimento de sua filha em novembro de 2023.

No entanto, especulações e rumores recentes sobre seu retorno têm abundado, já que os fãs esperam ver a ‘Deusa da WWE’ de volta à ação. Um relatório recente do WrestleVotes revelou que o retorno de Alexa está próximo, já que a equipe criativa da WWE começou a incluí-la em seus planos futuros.

Produtos e itens promocionais com Alexa Bliss também estão em desenvolvimento. Há rumores de que a ex-campeã poderá retornar durante o Royal Rumble feminino deste ano.

A Deusa da WWE poderá em breve fazer seu tão esperado retorno

Alimentando as especulações, a ex-campeã postou recentemente uma mensagem enigmática, gerando rumores de que seu retorno poderia ser iminente. A postagem trazia uma foto de maio de 2022, marcando o momento em que ele retornou.

No episódio de 9 de maio de 2022 do Monday Night Raw, a Deusa da WWE voltou à ação depois de tirar uma folga após o 2022 Elimination Chamber PLE derrotar Sonya Deville em seu retorno.

Bliss postar a imagem retrógrada sem qualquer legenda deixou a imaginação dos fãs correr solta, com a maioria acreditando que poderia ser uma provocação sutil do que está por vir.

Reagindo à postagem no IG de Bliss, um fã comentou: “Está na hora, Lexi! Qualquer versão sua. Sinto sua falta! enquanto outro comentou expressando seu entusiasmo com o retorno de Alexa: “O maior retorno ao lar de todos os tempos. A sensação será restaurada”

Por outro lado, uma fã pediu a Bliss que não zombasse deles, pois estão ansiosos pelo retorno dela: “Agora Alexa, você está tentando insinuar alguma coisa?

Quais são os seus momentos favoritos da carreira de Alexa Bliss na WWE? Quem você gostaria de ver enfrentar a Deusa da WWE em seu retorno? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Wrestling em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.