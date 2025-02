"A violação desse princípio pode ser seriamente percebida pela BCCI": O relatório contém uma nova atualização no Diktat

O Trophy 2025 Masters será o maior evento ODI para homens no críquete este ano. A Índia ficou em segundo lugar na edição anterior em 2017, depois de perder a final para o Paquistão. O Trophy 2025 Masters também é uma chance para a equipe indiana de críquete por comprar após uma derrota por 3: 1 com a Austrália, o que causou muitas críticas. Chegar ao Trophy 2025 Masters foi bom para o críquete da equipe indiano após pura varredura com a Inglaterra na série ODI em casa. Os Trophy Champions também serão o primeiro mega evento em que as novas diretrizes do BCCI para membros da família viajantes, a equipe pessoal entrará de uma maneira rigorosa.

De acordo com o relatório em CricbuzzO BCCI é absolutamente rigoroso na implementação das diretrizes. O POP formal foi formalmente disponibilizado a todos os jogadores em viagens, redes, acessórios de bagagem e membros da família que acompanham. O relatório adicionado foi informado durante o último terceiro ODI em Ahmedabad de que as diretrizes disciplinares não são negociáveis.

“Não há retorno, e os jogadores perceberam que o BCCI é muito sério sobre o SOP”, disse o relatório.

Uma cláusula de diretrizes diz: “Todos os jogadores são obrigados a permanecer o tempo todo planejados sessões de treinamento e viajarem juntos para o local. Este princípio oferece compromisso e promove fortes ética do trabalho em equipe. De acordo com o relatório mencionado acima, “uma violação desse princípio pode ser seriamente percebida pela BCCI”.

O relatório da agência de imprensa da PTI disse que, se houver alguma exceção, os jogadores precisariam pagar despesas.

“Se algo mudar, é diferente, mas por enquanto os jogadores são improváveis ​​que suas esposas ou parceiros durante essa rota. Um dos jogadores mais velhos perguntou sobre isso e lhe disseram que a decisão política seria observada, que uma decisão política seria observada “, disse a fonte mais antiga do BCCI.

“Como a viagem dura menos de um mês, as famílias não acompanham os jogadores. Mas se as exceções forem feitas, acho que a unidade terá que pagar despesas completas, porque o BCCI não cobrirá nenhum custo.

O alto funcionário disse que a maioria das regras já foi aplicada pela BCCI.

“Se você olhar para ele, nenhum jogador pode pedir que um veículo particular chegue aos exercícios. Todas as unidades estaduais foram notificadas. Da mesma forma, quando os jogadores se reuniram em Calcutá (para a série T20I contra a Inglaterra) e Nagpur (para a série ODI contra o mesmo lado), a banda viajou juntos – ele confirmou.

As estrelas também observaram novos regulamentos sobre o jogo de críquete nacional quando se libertam de suas tarefas internacionais. Portanto, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Yashasvi Jaiswal e Shivam Dube apareceram em Mumbai.

Virat Kohli jogou seu primeiro jogo para Delhi por mais de 12 anos, entre muitas fanfarras. Como Rishabh Spant, enquanto Kl Rahul representava Karnatak. Ravindra de Jada jogou pelo Saurashtra.

As restrições também foram impostas a funcionários pessoais (gerentes, agentes, chefs) que anteriormente acompanharam a equipe e o grupo de treinamento.

Portanto, o secretário pessoal de um membro da equipe técnica que o via regularmente ficando em um hotel em equipe, atualmente permanece em outro objeto, apesar do fato de ter sido visto em todos os lugares durante a série Home na Inglaterra.

Entende -se que a BCCI está tentando introduzir vários chefs para atender aos requisitos alimentares especiais de alguns jogadores.