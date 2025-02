A vitória convincente de Auburn no Alabama, número 2, tem os tigres de Bruce Pearl caminhando em direção à grandeza histórica

Nas últimas 40 temporadas, as escolas nº 1 e 2 se reuniram 17 vezes na temporada regular. Nenhuma das equipes que jogou nos 16 jogos anteriores acabou vencendo o campeonato nacional.

Os tigres de Auburn de Bruce Pearl podem reduzir a tendência.

Porque o que aconteceu no sábado no Coleman Coliseum, Auburn vencendo 94-85 contra o número 2 do Alabama com um estilo insistente e um impressionante Ingenu.

No entanto, foi também isso. A vitória dos tigres os levou para 14 dubs Q1, que é seis Mais do que o trio de equipes com oito cada, toda a SEC: Alabama e Kentucky, que perderam no sábado, e o Tennessee (que quase perdeu).

Auburn, confortavelmente o número 1 da semente geral na revelação dos 16 primeiros na tarde de sábado, está se movendo em direção a seu próprio avião. Esta é a melhor versão da SEC que vimos. Auburn é simultaneamente uma razão importante para isso, enquanto se separa de seus irmãos da conferência no processo.

Se houvesse dúvidas reais sobre a melhor equipe da nação na melhor conferência do país, o Alabama precisava trazer o melhor e fornecer espaço para o ceticismo no sábado, já que eu tive o benefício de organizar os tigres no primeiro de Os dois confrontos programados. (com mais possivelmente venha na pós -temporada).

Em vez disso, a maré foi filmada após uma de suas piores exposições de 3 pontos da temporada (5 de 26), uma triste exposição que condenou a equipe de Nate Oats em uma rota para o primeiro. Auburn se tornou o primeiro time a nunca continuar no Alabama desde que a aveia se tornou treinadora há seis anos.

“Eles são o time número 1 no país por um motivo”, disse Oats.

A equipe de aveia entrou no sábado disparando 56% do chão nos três jogos anteriores. Foi simplesmente 38,6% contra os Tigres. Mark Sears terminou 18 pontos, e seus dois 3 do segundo tempo foram significativos para empatar o jogo, mas então os Tigres venceram o Crimson Tide por 26 a 17 nos últimos oito minutos, tirados por Johni Broome, que o fez com um concurso. Tornozelo, nada menos.

Em 22-3 e um mês da seleção de domingo, algo especial está começando a aparecer aqui. Auburn já está sendo formado como uma grande equipe no contexto desta temporada. Mas se isso continuar, teremos um nível completamente novo de dominação no jogo. Ele está a caminho de ter o melhor currículo da NCAA da era da rede (que remonta a sete temporadas). Auburn precisa de mais quatro vitórias quad 1 para quebrar o recorde do Kansas de 17 (de 2022-23), um recorde que parece destinado a quebrar.

A vitória de sábado também parecia tudo, exceto o destino de Auburn, de ser o número 1 de sementes gerais em geral de 28 dias a partir de agora, quando o grande apoio é revelado. É impensável como alguém pegará esse time.

Apenas alguns “se” mais razoáveis ​​longe da grandeza de todos os tempos.

Sim Auburn pode chegar ao torneio da NCAA com, por exemplo, quatro ou menos perdas. E Sim Você pode tratar seus inimigos da Cray de março da maneira que ele tratou a maioria de seus oponentes durante os primeiros três meses da temporada, então Pearl poderia ter uma equipe adequada para o status lendário.

Essa foi a vitória de sábado. Foi assim que a história de Auburn enfatizou. Foi o maior jogo da história da SEC na temporada regular, mas o Alabama se recusou a trazer o drama.

Através de 25 jogos, Auburn’s …

Nove versus oponentes classificados já são três mais do que qualquer outra temporada na história da escola

Quatro vitórias em comparação com os 10 principais adversários vincularam um recorde de programa

Três vitórias versus oponentes entre os cinco melhores são a maior parte da história do programa e a maior quantia no basquete universitário nesta temporada

O absurdo de tudo: Auburn fez isso Enquanto joga A programação mais difícil do país. É 7-0 nos jogos da SEC Road, contra uma SEC que pode passar por ter o melhor desempenho coletivo de uma única temporada na história da NCAA.

Além da lenda, Broome, cujos 19 pontos, 14 rebotes e seis assistências marcaram a quarta vez nesta temporada, a estrela sênior teve pelo menos 18 pontos, 14 rebotes e cinco assistências em um jogo.

Ninguém mais tem mais de um.

Essa é apenas uma pequena razão pela qual Broome está um pouco à frente do Cooper Flagg de Duke para o Jogador Nacional do Ano no meio de fevereiro.

Os tigres não devem cair. A Flórida os incomodou no fim de semana passado, uma perda que Pearl me disse que ele acordou com esse time no sentido de que eles não deveriam e não levarão a preparação pré -aleatória de jogos novamente. Os próximos três jogos de Auburn estão em casa, todos alinhados a serem vitórias dos Tigres, provavelmente com algum espaço para respirar cada um: Arkansas, Geórgia, Ole Miss. Os dois primeiros são equipamentos de bolha cujo destino pode estar no NIT. Ole Miss é capaz, mas irregular.

Auburn parecia a equipe número 1 no país desde o seu excelente desempenho em Maui. Era Lá naquela semana e escreveu sobre o golpe de Maui patenteado. Isso é mais do que um golpe: é um impulso de uma temporada que se aproxima da marcha e, depois disso, possivelmente a história do basquete universitário.