A vitória de Hideki Matsuyama no Sentry em 2025 serve como um lembrete de uma carreira de sucesso, ainda subestimada

A primeira semana da temporada 2025 do PGA Tour não constitui necessariamente um ano, mas é um bom lembrete. Em meio às previsões de que Scottie Scheffler venceria todos os torneios, Collin Morikawa retornaria às vitórias e Justin Thomas continuaria seu caminho de volta ao topo do mundo do golfe, Hideki Matsuyama permaneceu em silêncio nas discussões fora de temporada.

Vencendo Morikawa por três tacadas e estabelecendo o recorde de pontuação par de todos os tempos na história do PGA Tour, Matsuyama acertou 35 abaixo do par no Sentry para sua 11ª vitória no PGA Tour na carreira. Seus 35 ou mais birdies também estabeleceram um novo recorde no PGA Tour e catapultaram seu nome de volta ao lugar ao qual pertence: na vanguarda da conversa.

Não é que Matsuyama tenha entrado mancando na temporada de 2025 (embora ele tenha admitido no domingo à noite que estava se recuperando de uma doença); em vez disso, ele começou esta campanha saindo de 2024 em que foi o terceiro melhor jogador do PGA Tour. Depois de vencer talvez o maior torneio do calendário do PGA Tour fora do Players Championship, conquistar o bronze nas Olimpíadas e erguer o primeiro troféu do FedEx Cup Playoff, o jogador de 32 anos foi amplamente subestimado no início do novo ano.

“Em setembro, novembro e dezembro não joguei muito golfe, então esqueci as duas últimas (vitórias)”, disse ele. “Então, acho que isso é um começo.”

A contagem mundial de Matsuyama agora se estende a 20 troféus e os do PGA Tour resistem a um exame minucioso. Ele reinou supremo em campos de golfe como Riviera, Muirfield Village, Firestone, TPC Scottsdale (duas vezes) e, sim, Augusta National. Isso se soma à vitória mais recente em Kapalua.

Ele é um dos quatro jogadores desde 1976 que venceram em Riviera, Muirfield Village e Augusta, junto com Jon Rahm, Fred Couples e Tom Watson. Com sua última vitória, Matsuyama é apenas o sétimo jogador a vencer os dois eventos do PGA Tour no Havaí.

Ainda assim, parece que você nunca recebeu flores na sua porta, o que levanta a questão… por quê?

Existem alguns motivos. Para iniciantes, Matsuyama é tranquilo: ele se mantém sozinho e trabalha com sua equipe e somente com sua equipe. Embora ele lide com um grupo de membros da mídia de seu país natal, o Japão, suas interações com seus colegas americanos são muitas vezes, e com razão, breves e às vezes através de um tradutor.

Ele nunca foi o melhor jogador do mundo, apesar de sua longevidade. Basta dar uma olhada nesses currículos cegos.

Rotulado como Jogador A na tabela acima, Matsuyama tem um pouco Conquistas semelhantes a Jordan Spieth (Jogador B) e Thomas (Jogador C), mas nunca alcançou o ranking mundial. O mais próximo que ele chegou no ranking mundial oficial de golfe foi o segundo lugar, depois do Aberto dos Estados Unidos de 2017.

Aquela temporada também acabou sendo a melhor de sua carreira, já que ele venceu dois campeonatos mundiais de golfe, o Hero World Challenge e o WM Phoenix Open, mas foi uma temporada que acabou ofuscada. Ele terminou em segundo lugar, atrás de Brooks Koepka, em Erin Hills e foi superado por Thomas no fim de semana no PGA Championship. A temporada de 2017 é amplamente lembrada pelo que Thomas realizou, não necessariamente pelo que Matsuyama realizou.

E, por fim, há o vírus das lesões que o atormentou ao longo de sua carreira. Matsuyama desistiu de muitos eventos devido a lesões nas costas e no pescoço ao longo dos anos, incluindo o Campeonato BMW do verão passado, quando venceu na semana anterior. Foi seu sexto WD que remonta ao verão de 2021.

Apesar de tudo isso, Matsuyama ainda ganhou mais elogios do que recebeu. Ele ganhou 20 vezes (20!) em todo o mundo. Ele tem sido estatisticamente o melhor jogador de ferro do PGA Tour nos últimos 11 anos. Aparece constantemente em eventos importantes em áreas importantes. Ele tem sido um profissional consumado e excelente nisso.

“Tenho objetivos dentro de mim”, disse Matsuyama. “E não vou dizer isso aqui, mas há assuntos inacabados que resolvi e ainda estou trabalhando para resolver.”